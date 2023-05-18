外遇時「被仙人跳」，還算是侵害配偶權嗎？

媒體報導，有位女業務經理跟公司老闆趁午休時在辦公室擁吻，結果這段過程都被監視器錄下，事後女經理就被老闆的妻子怒告上法院，認為女業務經理的行為已經侵害了自己的配偶權，要求女經理賠償80萬元。經過法院審理，法院對於女經理的說法並不採信，仍然認為女經理的行為已經逾越了正常社交的程度，侵害了元配的配偶權，因此判賠10萬元。

女經理認為，自己其實是遭到老闆仙人跳，因為老闆明知道辦公室有監視器，卻還在監視器的範圍裡與自己擁吻、摟抱，最後再將監視器畫面給元配，讓元配能對自己提告，假如真的是這樣的話，女經理的說法是不是就不會算是侵害配偶權了呢？

被仙人跳，算是侵害配偶權嗎？

實際上，若是女經理對於老闆有老婆這件事情早已知情，卻還做出牽手、摟抱，甚至擁吻這種情侶夫妻間才會有的親密舉動時，就算真的是被設計仙人跳，恐怕一樣會有侵害配偶權的問題。

因為女經理知道對方已婚，卻還是做出這些超出一般社交行為會有的舉動，這樣的行為對於對方的配偶來說一樣會有精神上的傷害，在這種情況下，是屬於侵害配偶權的範疇。

那麼，假如今天女經理是遭到老闆脅迫要發生這些親密舉動的話，情況會不會有所不同呢？

如果今天女經理是被逼迫發生這些親密舉動，結果就可能會不太一樣，因為她在主觀上並沒有要去侵害老闆元配配偶權，是因為遭受到脅迫才會發生這樣的行為。而脅迫人的老闆情況就有所不同了，他明知道自己已經結婚，卻還逼迫其他異性跟自己有這種親密行為，這對於配偶來說也一樣是背叛，甚至在知道實情後可能精神上的傷害會更嚴重。

如果是這樣的狀況，雖然元配就算沒辦法像女經理求償，但是可以跟丈夫求償，畢竟丈夫身為配偶卻沒有遵守配偶間應該盡到的義務，這樣的行為對於婚姻絕對是最可怕的傷害。

用各種藉口來推託侵害配偶權的行為其實很常見，然而只要你行為超出朋友間應該有的程度，並且也對對方已婚的事實知情，破壞他人婚姻的舉動終究是會被發現並受到懲罰的，千萬不要僥倖以為用謊言就能躲避該受到的教訓，只要證據充分，法院一樣會給予判賠。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航