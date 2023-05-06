【東南亞週報】中國外長秦剛訪緬 、小馬可仕訪美強化雙邊關係、東南亞運動會在柬開幕
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中國外交部長秦剛表示，中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，以及緬各方在憲法及法律框架下妥處分歧、實現和解。他也指出，中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平、和解發揮建設性作用。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第221期，為讀者挑選2023年4月29日至5月5日期間，有關菲律賓、新加坡、柬埔寨、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
菲律賓｜菲小馬可仕訪美 強化雙邊關係
菲律賓總統小馬可仕於本週至美國進行為期4天的訪問，會晤美國總統拜登、副總統賀錦麗，國會議員以及商界代表，為其就任後二度出訪美國。
小馬可仕在5月1日與拜登會面，根據會後的聯合聲明，菲美重申安全同盟關係。區域議題上，雙邊致力於維護國際法、堅定承諾南海航行自由，以及重申維持台海和平穩定的重要。兩國也會強化聯盟及擴大區域合作，期待建立菲日美、菲澳美的三邊合作模式。而在雙邊合作上，美國會加強投資菲律賓，加速其能源轉型，以及菲美會共同舉辦2024年的印太商業論壇（Indo-Pacific Business Forum ）。
美國也將提供3架C-130運輸機以及數艘海巡艦給菲律賓，協助菲國軍事現代化。拜登也預計將於2024年上半年派遣貿易與投資代表（presidential trade and investment mission）至菲律賓，估計於公、私部門投入30億美金，致力於重點基礎建設。
在吸引投資方面，小馬可仕也有所斬獲。美國健保公司Optum預計在菲國投資1400萬美金於商業流程委外（BPO），預期可創造1500個就業機會。郵輪公司Carnival集團也計畫在未來4年內招募7萬多名菲國員工。製藥公司莫德納則規劃在菲國設立疫苗生產廠。
新加坡｜亞洲國際海事防務登場 星防長：避免亞洲爆發衝突是下10年首要任務
睽違4年回歸的亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）5月3日至5日於新加坡登場。星國防部長黃永宏於開幕致詞時表示，IMDEX是加強區域穩定及安全的重要平台，並呼籲各國政府領導人下個10年的首要任務是避免亞洲爆發實體衝突。
根據星國防部新聞稿指出，本開幕式聚集了來自38國、22名海軍將領、海巡及海上執法單位高層等47個代表團出席。亞洲國際海事防務展今年共有逾250家廠商參展，另有來自13國、22艘軍艦參與軍艦展示，其中包括中國解放軍的玉林艦和赤壁艦，以及日本海上自衛隊的多功能護衛艦「熊野號」（JS Kumano）和美國海軍濱海戰鬥艦「莫爾比號」（USS Mobile）。
黃永宏表示，若歐洲及亞洲同時發生戰爭將對所有人造成嚴重影響，若亞洲爆發衝突，尤其是占全球貿易量25%以上的美中發生衝突，恐將帶來比烏俄戰爭更嚴重的後果。另外，他也指出，全球每年有30%的海上貿易途經南海，全球四分之一的石油貿易和三分之一的集裝箱貿易，都需經過馬六甲海峽和新加坡海峽，因此，在國防安全領域必須採取積極主動的措施來防止或減緩亞洲發生衝突。
他還強調需要維持以規則為基礎的秩序，呼籲中國和東南亞國協加快締結以《聯合國海洋法公約》為基礎的實質性《南海行為準則》。
（星國防部長黃永宏在臉書上分享IMDEX的活動影片）
柬埔寨｜東南亞運動會正式開始
柬埔寨於5月5日晚上，在金邊的摩羅多克泰科國家體育場（Morodok Techo National Stadium）舉行第32屆東南亞運動會和第12屆東協帕運會的開幕式，結束柬國長達64年的等待。此慶典活動由柬國總理洪森主持，來賓包括寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）、柬國高層官員、國內外貴賓等等。
本屆東南亞運動會以「運動：活在和平中」（Sports: Live in Peace）為主題，其中第32屆運動會由5月5日至17日舉行，殘奧會則於6月3日至9日舉行。此運動盛事的所有賽事為免費入場，柬國也為運動代表提供免費住宿和餐飲，以及為媒體合作夥伴提供免費的廣播權。
這一項東協活動可以追溯到1959年的第一屆東南亞半島運動會，為東協區域最早的合作領域之一。然而此運動會做為該區域最重要的體育賽事，多年來一直受到各種批評和爭議，尤其經常被認為主辦國較易奪下金牌。此運動會在某些規則和慣例方面，與其他重大體育賽事很不同，特別是在有利於主辦國的事情上。儘管聯合國章程規定每屆運動會應至少包括22項運動，但沒有限制項目數，因此主辦國原則上可以放棄其選擇的運動項目，即使該項目廣受歡迎，或是引入新的項目，無論該項目有多麼在地化。
事實上，在本屆運動會以前，泰國已準備杯葛其中一個項目，因為柬國將自由搏擊（或稱踢拳道，kickboxing）命名為「Kun Khmer」（柬國版踢拳道），而非泰國的「泰拳」（Muay Thai）。儘管泰拳更廣為人知，但柬國認為該體育源自於其文化，並表示這是柬國作為本屆運動會主辦國的權力。
（柬埔寨摩羅多克泰科國家體育場。）
印尼｜印第一季GDP年增5.03% 超出機構預期
印尼統計局（BPS）在本周宣布今年第一季的經濟表現，在1到3月的國內生產毛額（GDP）成長5.03%，優於2022年第四季表現。
印尼統計局在5月5日公布第一季GDP成長5.03%，優於路透社預估的4.95%，以及去年第四季的5.01%。官員指出，經濟成長主要是來自家庭支出、因烏俄戰爭帶動的金屬和礦產出口價格飆升，還有新冠肺炎疫情後觀光回流，特別是運輸、倉儲及飯店業的成長速度最快。相對於第一季的表現，凱投宏觀公司（Capital Economics）資深亞洲經濟學家李澤（Gareth Leather）認為，有鑑於疲軟的出口，以及印尼央行的緊縮，經濟在未來幾季將陷入困境。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
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5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
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