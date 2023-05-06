【東南亞週報】中國外長秦剛訪緬 、小馬可仕訪美強化雙邊關係、東南亞運動會在柬開幕

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第221期，為讀者挑選2023年4月29日至5月5日期間，有關菲律賓、新加坡、柬埔寨、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲小馬可仕訪美 強化雙邊關係

菲律賓總統小馬可仕於本週至美國進行為期4天的訪問，會晤美國總統拜登、副總統賀錦麗，國會議員以及商界代表，為其就任後二度出訪美國。

小馬可仕在5月1日與拜登會面，根據會後的聯合聲明，菲美重申安全同盟關係。區域議題上，雙邊致力於維護國際法、堅定承諾南海航行自由，以及重申維持台海和平穩定的重要。兩國也會強化聯盟及擴大區域合作，期待建立菲日美、菲澳美的三邊合作模式。而在雙邊合作上，美國會加強投資菲律賓，加速其能源轉型，以及菲美會共同舉辦2024年的印太商業論壇（Indo-Pacific Business Forum ）。

美國也將提供3架C-130運輸機以及數艘海巡艦給菲律賓，協助菲國軍事現代化。拜登也預計將於2024年上半年派遣貿易與投資代表（presidential trade and investment mission）至菲律賓，估計於公、私部門投入30億美金，致力於重點基礎建設。

在吸引投資方面，小馬可仕也有所斬獲。美國健保公司Optum預計在菲國投資1400萬美金於商業流程委外（BPO），預期可創造1500個就業機會。郵輪公司Carnival集團也計畫在未來4年內招募7萬多名菲國員工。製藥公司莫德納則規劃在菲國設立疫苗生產廠。

Photo Credit: GettyImages 美國國防部長奧斯汀5月3日於美國華府五角大樓歡迎菲律賓總統小馬可仕。

新加坡｜亞洲國際海事防務登場 星防長：避免亞洲爆發衝突是下10年首要任務

睽違4年回歸的亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）5月3日至5日於新加坡登場。星國防部長黃永宏於開幕致詞時表示，IMDEX是加強區域穩定及安全的重要平台，並呼籲各國政府領導人下個10年的首要任務是避免亞洲爆發實體衝突。

根據星國防部新聞稿指出，本開幕式聚集了來自38國、22名海軍將領、海巡及海上執法單位高層等47個代表團出席。亞洲國際海事防務展今年共有逾250家廠商參展，另有來自13國、22艘軍艦參與軍艦展示，其中包括中國解放軍的玉林艦和赤壁艦，以及日本海上自衛隊的多功能護衛艦「熊野號」（JS Kumano）和美國海軍濱海戰鬥艦「莫爾比號」（USS Mobile）。

黃永宏表示，若歐洲及亞洲同時發生戰爭將對所有人造成嚴重影響，若亞洲爆發衝突，尤其是占全球貿易量25%以上的美中發生衝突，恐將帶來比烏俄戰爭更嚴重的後果。另外，他也指出，全球每年有30%的海上貿易途經南海，全球四分之一的石油貿易和三分之一的集裝箱貿易，都需經過馬六甲海峽和新加坡海峽，因此，在國防安全領域必須採取積極主動的措施來防止或減緩亞洲發生衝突。

他還強調需要維持以規則為基礎的秩序，呼籲中國和東南亞國協加快締結以《聯合國海洋法公約》為基礎的實質性《南海行為準則》。

（星國防部長黃永宏在臉書上分享IMDEX的活動影片）

柬埔寨｜東南亞運動會正式開始

柬埔寨於5月5日晚上，在金邊的摩羅多克泰科國家體育場（Morodok Techo National Stadium）舉行第32屆東南亞運動會和第12屆東協帕運會的開幕式，結束柬國長達64年的等待。此慶典活動由柬國總理洪森主持，來賓包括寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）、柬國高層官員、國內外貴賓等等。

本屆東南亞運動會以「運動：活在和平中」（Sports: Live in Peace）為主題，其中第32屆運動會由5月5日至17日舉行，殘奧會則於6月3日至9日舉行。此運動盛事的所有賽事為免費入場，柬國也為運動代表提供免費住宿和餐飲，以及為媒體合作夥伴提供免費的廣播權。

這一項東協活動可以追溯到1959年的第一屆東南亞半島運動會，為東協區域最早的合作領域之一。然而此運動會做為該區域最重要的體育賽事，多年來一直受到各種批評和爭議，尤其經常被認為主辦國較易奪下金牌。此運動會在某些規則和慣例方面，與其他重大體育賽事很不同，特別是在有利於主辦國的事情上。儘管聯合國章程規定每屆運動會應至少包括22項運動，但沒有限制項目數，因此主辦國原則上可以放棄其選擇的運動項目，即使該項目廣受歡迎，或是引入新的項目，無論該項目有多麼在地化。

事實上，在本屆運動會以前，泰國已準備杯葛其中一個項目，因為柬國將自由搏擊（或稱踢拳道，kickboxing）命名為「Kun Khmer」（柬國版踢拳道），而非泰國的「泰拳」（Muay Thai）。儘管泰拳更廣為人知，但柬國認為該體育源自於其文化，並表示這是柬國作為本屆運動會主辦國的權力。

（柬埔寨摩羅多克泰科國家體育場。）

印尼｜印第一季GDP年增5.03% 超出機構預期

印尼統計局（BPS）在本周宣布今年第一季的經濟表現，在1到3月的國內生產毛額（GDP）成長5.03%，優於2022年第四季表現。

印尼統計局在5月5日公布第一季GDP成長5.03%，優於路透社預估的4.95%，以及去年第四季的5.01%。官員指出，經濟成長主要是來自家庭支出、因烏俄戰爭帶動的金屬和礦產出口價格飆升，還有新冠肺炎疫情後觀光回流，特別是運輸、倉儲及飯店業的成長速度最快。相對於第一季的表現，凱投宏觀公司（Capital Economics）資深亞洲經濟學家李澤（Gareth Leather）認為，有鑑於疲軟的出口，以及印尼央行的緊縮，經濟在未來幾季將陷入困境。