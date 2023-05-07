蘇丹內戰影響「阿拉伯膠」出口，可口可樂等飲料大廠面臨斷「膠」危機

文：Taylor Mei

近期蘇丹內戰持續，導致食品及化妝界常用天然植物膠「阿拉伯膠」（gum arabic）未來恐面臨斷料危機，衝擊不可小覷。雖全球市場上仍有其他可替代的貨物來源，但美國阿拉伯膠公司（Gum Arabic USA）負責人則表示，多數食品飲料大廠所使用的阿拉伯膠，因考量其品質，只有來自蘇丹當地貨源他們才會使用。

阿拉伯膠妙用多，糖果汽水都靠它

從金合歡屬植物（Acacia tree）提煉出的阿拉伯膠，本身雖無味，卻是不少食品與化妝品製造商在生產其產品時，必備的添加物。如製作喉糖、糖漿、糖果糖衣，甚至是在維持酒精及汽水類飲品泡沫穩定性，以及增加飲品澄清度上，其實都少不了阿拉伯膠的幫忙。

根據國際貿易資料庫TrendEconomy統計顯示，全球光是2021年阿拉伯膠出口金額就高達204萬美金（約6254萬新台幣），高於2020年的190萬美金（約5824萬新台幣），而日本振興貿易機構亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）資料指出，蘇丹為世界第一大阿拉伯膠生產國，每年約產出平均約2.5萬公噸的阿拉伯膠，提供全球各大食品商製造出相關產品。

內亂未歇出口難，飲料大廠憂斷「膠」

而全球產出70％的阿拉伯膠，幾乎都是來自蘇丹的薩赫爾（Sahel）地區，而這也是全蘇丹最受外界歡迎的產品。只是蘇丹於2021年10月發生政變後，當地政府軍與與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）衝突不斷，境內緊張局勢日漸升溫，進而使得阿拉伯膠的輸出面臨阻礙。

可口可樂（Coca Cola）及百事可樂（PepsiCo）等須大量使用阿拉伯膠的食品大廠，先前也早嗅到令人擔憂的氣息，紛紛事先囤積了三到六個月的阿拉伯膠庫存量，試圖度過因蘇丹戰亂可能出現的斷「膠」危機。

然而，據《路透社》報導，過往蘇丹爆發內亂的區域，多半位於達爾富爾（Darfur）等較為偏遠的地區。只是這次政府及快速支援部隊在4月15日時發生衝突的地點，卻是在首都喀土穆（Khartoum），這也間接導致當地基礎交通運輸癱瘓，物資及貨物運輸停擺。

武力衝突何時解，目前仍是未知數