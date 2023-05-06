「彈藥在哪裡？」瓦格納集團怒嗆俄國防部不給支援，威脅將在5月10日離開巴赫姆特

俄羅斯雇傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在5日發布短片，威脅將在5月10日因彈藥短缺而撤出烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut）。這已經不是普里戈任首次與俄國國防部發生衝突，華府智庫也分析，這暗示烏克蘭軍隊春季反攻的成功機會大增。

怒指國防部不給彈藥，瓦格納稱將在5月10日離開巴赫姆特

「蕭依古！格拉西莫夫！彈藥在哪裡？」普里戈任在影片裡對俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長瓦列里・格拉西莫夫（Valery Gerasimov）大呼。瓦格納原本應該在5月9日紀念納粹德國在二戰戰敗的俄羅斯「勝利日」之前攻佔巴赫姆特，但被俄國國防部切斷了彈藥供應。

根據《USA Today》報導，普里戈任在影片中表示，如果不是彈藥短缺，許多瓦格納士兵就會活著，「你們坐在那裡，在昂貴的俱樂部裡，認為你們是主人，有權決定他們的生命。」

許多瓦格納戰士都是從俄羅斯監獄招募的罪犯，他們與俄羅斯常規軍一起在巴赫姆特和戰線上的其他地方作戰了數月，遭受重大損失，並且時常非正式地與俄羅斯官方軍隊競爭資源。

在另一個影片裡，普里戈任說，他的部隊將在週三離開巴赫姆特。對此，俄羅斯國防部或克里姆林宮沒有立即回應。

同時，多家媒體也引用《法新社》報導，指出俄軍正在烏克蘭南部進行撤離，報導中表示，俄國於5月5日下令疏散駐紮在烏克蘭南部前線地區的家庭和老年人，理由是「烏克蘭方面的炮擊增加了」。

札波利沙（Zaporizhzhia）的親俄領袖巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在社交媒體上寫道：「在過去幾天裡，敵人一直在加強對靠近前線的炮擊，因此，我決定首先疏散兒童和父母、老年人、殘疾人和醫院病人。」

值得注意的是，這些「疏散」的地方，包括札波利沙核電廠的所在地，這座歐洲最大的核電廠自烏俄戰爭初期就被俄羅斯控制，而現在看來電廠即將成為前線的一部分，引起國際關注。

瓦格納傭兵與俄國正規軍衝突不斷，烏克蘭反攻成功機會大增

針對普里戈任說法，位於華盛頓DC的戰爭研究所（ISW）智庫分析，瓦格納集團可能很快就必須從激戰中的頓內次克（Donetsk）「有組織的方式撤離，或留下等死。」

《Newsweek》分析，瓦格納集團在巴赫姆特中發揮了重要作用，自2022年2月全面戰爭爆發以來，該城市成為最激烈交戰的地區之一，但目前瓦格納集團卻在呼籲蕭依古發放彈藥、指責蕭依古和格拉西莫夫涉及「叛國罪」，並試圖通過缺乏彈藥來「摧毀」瓦格納集團。

在此同時，烏克蘭官員和專家長期在討論春季烏克蘭部隊反攻的可能性，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他相信這將會成功。ISW的報告指出，普里戈任威脅撤退，可能代表他擔心巴赫姆特後方的俄軍，正面臨烏軍反攻的威脅。

Photo Credit: GettyImages 在巴赫姆特附近作戰的烏克蘭士兵

《BBC》報導，根據美國國家安全委員會的最近一份報告，自12月以來，已有超過2萬名俄羅斯士兵在烏克蘭的戰鬥中喪生，另有8萬人受傷，其中一半是來自瓦格納集團的人，他們中的大多數是在巴赫姆特「被投入戰鬥」。

《路透社》報導也提到，普里戈任與蕭依古和格拉西莫夫之間，一直存在著長期的爭端——普里戈任一再指責他們無能，並故意削減瓦格納集團的彈藥，以表達對他個人的敵意。

烏俄戰爭開打至今，瓦格納集團也涉及多起爭議。例如在2022年5月時，瓦格納集團戰士被指控在基輔附近的莫季任鎮（Motyzhyn）謀殺和虐待平民，這些軍人的照片當時也被烏克蘭公布，成為烏克戰爭第一批受戰爭罪指控的雇傭兵。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺