世衛解除COVID-19歷時3年的全球公衛緊急狀態，但也呼籲「切勿因此降低防備」

（中央社）世界衛生組織（WHO）5日宣布，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）不再構成全球衛生緊急事件。這場歷時3年的疫情不僅造成至少數百萬人死亡，還為世界經濟帶來浩劫、加重貧富不均。

《法新社》報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，他滿懷希望宣告，COVID-19不再屬於「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

譚德塞指出，COVID-19疫情估計奪走「至少2000萬人」性命。這個數字比各國官方紀錄的合計不到700萬人死亡還高出近2倍。

世衛針對COVID-19成立的獨立緊急委員會4日召開第15次會議，同意疫情不再達到世衛最高等級警報水準，促使世衛5日做出上述宣告。

不過譚德塞警告，這並不意味危險已經完全結束。他提醒說，如果情勢出現變化，仍可恢復COVID-19的緊急事件狀態。

譚德塞表示：「任何國家現在可能採取的最壞舉動，是把這項消息當作降低防備的理由，來廢除已經建立起的系統，或是向人民釋出COVID-19是完全不值得擔憂的訊息。」

世衛最早在2020年1月30日宣告COVID-19屬於「國際關注公共衛生緊急事件」。當時這個神秘的新病毒疾病數週前才在中國首度被發現，且感染人數不到100例，中國以外地區也未傳出死亡病例。

不過，直到譚德塞在2020年3月11日將COVID-19疫情形容為大流行，才引發許多國家對這個疾病的危險度覺醒。然而，COVID-19的SARS-CoV-2病毒此時已經開始在全球造成死亡人數狂飆。

Yesterday, the #COVID19 Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice.



With great hope I declare COVID-19 over as a global health emergency. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2023

緊急狀態解除，但疫情威脅仍然存在

「國際關注公共衛生緊急事件」代表的，就是需要集結全球力量來保護人類、對抗病毒，而當COVID-19從名單移除後，也表示未來各國將採用自己認為最適合的方式，來控管疫情。

《BBC》報導指出，疫苗是這場疫情的轉折點。根據WHO數據，全球共使用了130億劑疫苗，讓許多人免於重症和死亡。然而，許多國家的疫苗並沒有使用在最需要的人身上。

根據統計，全球共有7.65億COVID-19確診紀錄，在美國、英國和許多國家，早先就提出「與病毒共存」的概念，並放寬檢驗與社交接觸的規定。不過WHO的雷恩博士（Dr. Mike Ryan）提醒，雖然緊急狀態解除，但疫情的威脅仍然存在。

「我們預期病毒將會繼續傳播，傳染病一向如此，像是1918年爆發的西班牙流感，就經過了幾十年才接近消弭，」雷恩博士說，「大部分時候，都是新流行病出現，才會讓上一波傳染真正停止。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺