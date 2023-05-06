腸病毒感染案例增：教育部呼籲「生病不上課」，台灣首款「腸病毒71型」疫苗最快7月開打
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安特羅生技及高端疫苗針對腸病毒71型研發的疫苗皆已獲衛福部核准，預計今年7月上市，這是台灣首次開打腸病毒疫苗。哪裡可以接種？幾歲的幼童能施打？用這篇文章了解全部資訊！
（中央社）腸病毒即將進入流行期，其中以腸病毒71型最容易導致嚴重併發症，5歲以下幼兒是重症高危險群，國內近期出現多例感染個案，引起家長擔憂。國光生技子公司安特羅生技及高端疫苗針對腸病毒71型研發的疫苗皆已獲衛福部核准，預計今（2023）年7月上市，這是台灣首次開打腸病毒疫苗。
哪裡可以接種？幾歲的幼童能施打？《中央社》整理相關資訊幫助讀者查詢。
- 腸病毒71型是什麼？
腸病毒為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等，通常在夏季初秋流行，但台灣位在亞熱帶，全年都可能有感染發生。所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症，幼童是感染併發重症及死亡的高危險群體，重症致死率約為1.3％至33.3％，其中又以5歲以下幼兒居多。
- 有什麼症狀？
腸病毒71型是造成嬰幼兒手足口病的病原之一，會侵犯嬰幼兒的神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右。
若家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速就醫。
- 有腸病毒疫苗可接種嗎？
國內目前有兩家公司取得腸病毒疫苗藥證，國光生技子公司安特羅生技今年1月獲得核准，其研發的腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）預計7月底前問世。高端EV71疫苗今年4月也獲衛福部藥證，目前2家公司皆提供醫療院所預購腸病毒疫苗。
- 可預約診所
- 接種對象
2個月至6歲孩童。
- 施打劑量及保護力
高端：需打2劑，間隔56天。接種第1劑時未滿2歲的嬰幼兒，建議於第1劑後1年接種追加劑，確保疫苗免疫持久性至少2年。根據實驗，保護力高達96.8％。
安特羅：施打2劑，間隔28天。經人體3期臨床試驗驗證，可誘發血清保護率達98％以上。
- 疫苗副作用
常見副作用為注射部位疼痛、食慾降低和發燒，也有部分受試者出現噁心嘔吐、腹瀉、局部發紅腫脹等狀況，不過當中無嚴重副作用。
- 疫苗價格
安特羅生技日前公告每劑售價約新台幣3600至4000元，高端尚未公布。接種需自費，實際接種價格請洽詢各施打院所。
腸病毒升溫，教育部籲學校落實生病不上課
（中央社）疾管署預測腸病毒將於下週起進入流行期。教育部3日表示，已請各級學校加強宣導正確洗手觀念，落實「生病不上課」，如果發生群聚事件，必須立即通知衛生單位。
依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0％，已接近流行閾值1.1萬人次，預測下週起正式進入流行期，今年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。
教育部3日以文字回應《中央社》指出，已依據衛生福利部訂定的「112年腸病毒流行疫情應變計畫」，請各縣市加強宣導「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」的正確洗手步驟，以及防治腸病毒5口訣「勤洗手、足睡眠、多運動、洗玩具、及早治療。」
腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，容易在校園、幼兒園、安親班、家庭等地點傳播，5歲以下幼兒為重症的高危險群。教育部提醒幼兒園和小學，應時常清洗、消毒學童常接觸的物品及玩具，降低病毒傳播機會。
教育部也呼籲家長及師長，注意學童的身體狀況與衛生習慣，若有活力不佳、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒前兆病徵，應及時就醫，把握黃金治療時間。
至於腸病毒的停課措施，教育部表示，各縣市依據衛福部的「教托育人員腸病毒防治手冊」的「教托育機構幼學童請假及停課建議」制訂停課及通報標準，學校要依據各縣市的規定辦理。
上述手冊建議，經臨床診斷感染腸病毒的學童，原則上以發病日起算，請假在家休息7天。如果機構內同一班級在一週內有2名以上（含2名）學童感染，應停課7天。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
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不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
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另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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