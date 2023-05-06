腸病毒感染案例增：教育部呼籲「生病不上課」，台灣首款「腸病毒71型」疫苗最快7月開打

（中央社）腸病毒即將進入流行期，其中以腸病毒71型最容易導致嚴重併發症，5歲以下幼兒是重症高危險群，國內近期出現多例感染個案，引起家長擔憂。國光生技子公司安特羅生技及高端疫苗針對腸病毒71型研發的疫苗皆已獲衛福部核准，預計今（2023）年7月上市，這是台灣首次開打腸病毒疫苗。

哪裡可以接種？幾歲的幼童能施打？《中央社》整理相關資訊幫助讀者查詢。

腸病毒71型是什麼？

腸病毒為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等，通常在夏季初秋流行，但台灣位在亞熱帶，全年都可能有感染發生。所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症，幼童是感染併發重症及死亡的高危險群體，重症致死率約為1.3％至33.3％，其中又以5歲以下幼兒居多。

有什麼症狀？

腸病毒71型是造成嬰幼兒手足口病的病原之一，會侵犯嬰幼兒的神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右。

若家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速就醫。

有腸病毒疫苗可接種嗎？

國內目前有兩家公司取得腸病毒疫苗藥證，國光生技子公司安特羅生技今年1月獲得核准，其研發的腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）預計7月底前問世。高端EV71疫苗今年4月也獲衛福部藥證，目前2家公司皆提供醫療院所預購腸病毒疫苗。

可預約診所

接種對象

2個月至6歲孩童。

施打劑量及保護力

高端：需打2劑，間隔56天。接種第1劑時未滿2歲的嬰幼兒，建議於第1劑後1年接種追加劑，確保疫苗免疫持久性至少2年。根據實驗，保護力高達96.8％。

安特羅：施打2劑，間隔28天。經人體3期臨床試驗驗證，可誘發血清保護率達98％以上。

疫苗副作用

常見副作用為注射部位疼痛、食慾降低和發燒，也有部分受試者出現噁心嘔吐、腹瀉、局部發紅腫脹等狀況，不過當中無嚴重副作用。

疫苗價格

安特羅生技日前公告每劑售價約新台幣3600至4000元，高端尚未公布。接種需自費，實際接種價格請洽詢各施打院所。

Photo Credit: 中央社

腸病毒升溫，教育部籲學校落實生病不上課

（中央社）疾管署預測腸病毒將於下週起進入流行期。教育部3日表示，已請各級學校加強宣導正確洗手觀念，落實「生病不上課」，如果發生群聚事件，必須立即通知衛生單位。

依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0％，已接近流行閾值1.1萬人次，預測下週起正式進入流行期，今年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。

教育部3日以文字回應《中央社》指出，已依據衛生福利部訂定的「112年腸病毒流行疫情應變計畫」，請各縣市加強宣導「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」的正確洗手步驟，以及防治腸病毒5口訣「勤洗手、足睡眠、多運動、洗玩具、及早治療。」

腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，容易在校園、幼兒園、安親班、家庭等地點傳播，5歲以下幼兒為重症的高危險群。教育部提醒幼兒園和小學，應時常清洗、消毒學童常接觸的物品及玩具，降低病毒傳播機會。

教育部也呼籲家長及師長，注意學童的身體狀況與衛生習慣，若有活力不佳、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒前兆病徵，應及時就醫，把握黃金治療時間。

至於腸病毒的停課措施，教育部表示，各縣市依據衛福部的「教托育人員腸病毒防治手冊」的「教托育機構幼學童請假及停課建議」制訂停課及通報標準，學校要依據各縣市的規定辦理。

上述手冊建議，經臨床診斷感染腸病毒的學童，原則上以發病日起算，請假在家休息7天。如果機構內同一班級在一週內有2名以上（含2名）學童感染，應停課7天。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺