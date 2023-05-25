「砲聲琅琅」台灣火器超簡史：19世紀台灣戰國的最高潮，槍砲已經是標準配備

我們想讓你知道的是
18、19世紀台灣人用的火槍，幾乎都是西式火繩槍和自製鳥銃這類前膛槍類型，主要是這類槍枝構造簡單，容易操作，容易維修，也不難自製，因此成為台人常備武器之一。1860年代後歐美人大量進入台灣做生意，輸入的火槍數量與種類也越來越多。
文：戰國福摩薩
有人問到1862年八掌溪之戰的武器都是哪一種，答案是冷熱兵器都有。冷兵器就是那幾款，長槍長矛、刀劍、藤牌之類的。這篇特別來講熱兵器的部分，簡單摘錄每個時期的火器使用概況。
- 18世紀的台灣火器紀錄
諸羅縣志紀錄，18世紀初中北部番社已經購入鹿銃用於打獵。1722年巡臺御史黃叔璥在他的著述中，紀錄屏東的魯凱／排灣部落，會到平原區交易鉛、鐵和火藥。
1729年，巡臺御史赫碩色和夏之芳的記錄中提到，已經有平原墾殖者學習高地南島語，居住在高地部落販賣鹽、鐵、火藥和火槍，並教導當地人使用。
1780年代林爽文戰爭時，林軍會至山區開採和交易硫磺，也會從福建進口硫磺，配製成火藥。南路莊大田軍的火藥來源除了林爽文的接濟，也會在大武壠山區煮硝製造。
- 「砲聲琅琅」的六堆人，連廟會也要開砲慶祝
鳳山縣采訪冊記錄，屏東六堆人在1832年沿著高屏溪「屠巨埠」時，在阿里港、阿猴與東港等地砲擊，「每日砲聲響震百里，縣治置若罔聞」。六堆兵鋒抵達水底寮與枋寮一帶被擋下來，主因是當地也是火砲之鄉，庄民也善用鹿銃，甚至有從地下「掘巨砲」抵禦六堆人的傳聞（估計是古董）。
貿易商也從府城和鳳山運百餘斤鉛藥到枋寮港接濟。紀錄上沒特別寫誰主導，但有可能水底寮豪族林淇泉（林萬掌之父，林有才的阿公）的調度。他的林萬記商號已經與鳳山有生意往來，他本人也有率領「團練砲勇」抵禦六堆人的紀錄。
六堆人不只戰鬥用槍砲，就算酬神慶會也會開砲慶祝，可謂「砲聲琅琅」，連鳳山縣治所在地都能感受到。有些西亞遊牧民族在婚喪喜慶時，眾人喜歡對空鳴槍表達慶祝和哀悼之意，大概就是那種感覺。
- 恆春半島也砲聲隆隆
美國記者達飛聲在《福爾摩沙島的過去與現在》寫到「瑯嶠地區的保力庄有能力製造火槍，這裡也是原住民物品供應中心，可以買到火藥子彈，也可以買到保力製造的極佳火槍，品質比清兵更先進。」保力與斯卡羅關係良好，彼此通婚，彼此互惠。
1836年，斯卡羅大戰土生仔二十一聯庄。斯卡羅有保力庄的火力支援，土生仔聯庄這邊依賴柴城社寮的貿易，也有20門大砲的陣仗，在柴城－社寮一線構築防禦陣地。
聯庄軍在戰鬥中占領龍鑾潭週邊，攻入斯卡羅的龍鑾社，迫使居民退守山谷。斯卡羅人一邊後縮龍鑾一帶的防線，但主力部隊北上包圍社寮與柴城，兩軍在城郊展開對峙並互相砲擊。
1837年林淇泉（對，又是他）與鳳山知縣幕僚林樹梅組成使團，從枋寮乘船到瑯嶠調停，遠在海上就聽到柴城城外的炮戰聲，因此改為在南方的社寮登陸。
- 槍砲生產地遍佈全台，只是文獻上紀錄不多
陳宗仁在論文〈近代臺灣原住民圖像中的槍〉中認為像保力這樣的槍砲生產地應該遍佈台灣各地，只是文獻上紀錄的不多。文獻史料提及的除了保力，還有台中的東勢與阿罩霧（霧峰）。
阿罩霧因為鄰近山區，居民精熟火器，也能自製。林文察與太平天國作戰時，林軍主要配備就是槍砲。遂昌縣志紀錄，清軍與太平軍主要武器是刀斧，林文察軍則善用槍砲，而且準度極高。浙江兵甚至會冒用林文察的軍號作戰。
- 備有大量軍火的板橋林家
1850年代，板橋林家為了護衛擺接的產業，蓋了一座枋橋城，也就是現在板橋林家花園所在。外城牆上每一丈五尺就設有一個槍眼方便射擊。各大城門都有城樓，北門有特別設計一個高挑銃櫃。1855年當黃龍安攻打枋橋城時，林國華率領火槍手射擊，林國芳率領林家精銳衛隊衝鋒。
除此之外林家在各地的租館都備有大量軍火，且數量品項繁雜，根據林家總管在1890年代提供給總督府的帳目清冊，其中包括洋槍、來福槍、鳥槍、土抬槍、土槍、車砲、大砲、銅帽與無數彈藥。
- 中壢總理帶100名火槍手出門收田租
1856年，根據〈淡新檔案編號22202案〉紀錄，中壢總理王作霖與金廣福姜殿邦率領包括100名火槍手在內的部隊，前往大溪墘庄處理吳順記土地產業下的抗租事件，最後成功從佃戶手上取得欠納的差額。
- 19世紀戴潮春抗清開創台灣戰國的最高潮，槍砲已經是標準配備
1862年4月28日，戴彩龍右翼部隊渡過八掌溪，攻陷白沙墩。在清軍陣中的林有才（上述提到林淇泉的孫子）企圖奪回白沙墩，保護清軍左翼。但林有才的救援計劃失敗，一大原因是火槍隊彈藥用盡，向友軍澎湖兵勇商借火藥又被拒絕，結果整個救援部隊被前後包抄，澎湖兵的指揮官幾乎全戰死，林有才倒是順利逃脫。
1862年7月，林日成對嘉寶潭的陳耀發動兩路進攻，連破了數庄後，嘉寶潭岌岌可危。此時鹿港船隊抵達戰場，從烏溪逆流而上，在嘉寶潭以北的河岸登陸，帶了四門大砲與火藥前來支援陳耀，最後陳耀守軍成功擊退林日成。
塗庫領主陳澄清為了對抗戴潮春，除了在居館修築竹圍土垣壕溝等標準工事，也建有炮樓。他的慣用戰術是在正面連射火砲牽制敵方，再利用小股突擊隊從側背襲擊。
1864年，林文察與羅冠英圍攻小埔心，這是戴軍陣營陳弄的最後根據地。林羅聯軍架起大砲對陳弄居館砲轟。這個大砲原本還存留在埤頭鄉合興國小南邊，還有個牌子寫著西王陳弄抗清古戰場。但幾年前想去朝聖時，大砲與砲座已經被移除，很可惜。
這場戰爭中不少將領也都是死於中槍中砲：
- 陳澄清的弟弟陳澄江被砲火擊中身亡。
- 羅冠英率隊突擊陳弄居館，被火槍隊擊斃。
- 嘉義呂梓夫人在戰鬥中中砲身亡。
- 鄭大柴中砲身亡。
- 林日成攻打大甲時兩次中槍，而他的夫人是用點燃火藥的方式自殺。
總之綜觀整個19世紀中葉，是台灣戰國的最高潮時代，從紀錄文獻上看槍砲已經是標準配備，不論是攻城戰、守城戰和野戰，槍砲駁火都佔有一定比例。
- 18、19世紀台灣人都用些什麼槍？
18、19世紀台灣人用的火槍，幾乎都是西式火繩槍和自製鳥銃這類前膛槍類型，主要是這類槍枝構造簡單，容易操作，容易維修，也不難自製，因此成為台人常備武器之一。1860年代後歐美人大量進入台灣做生意，輸入的火槍數量與種類也越來越多。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」