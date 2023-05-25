「砲聲琅琅」台灣火器超簡史：19世紀台灣戰國的最高潮，槍砲已經是標準配備

文：戰國福摩薩

有人問到1862年八掌溪之戰的武器都是哪一種，答案是冷熱兵器都有。冷兵器就是那幾款，長槍長矛、刀劍、藤牌之類的。這篇特別來講熱兵器的部分，簡單摘錄每個時期的火器使用概況。

18世紀的台灣火器紀錄

諸羅縣志紀錄，18世紀初中北部番社已經購入鹿銃用於打獵。1722年巡臺御史黃叔璥在他的著述中，紀錄屏東的魯凱／排灣部落，會到平原區交易鉛、鐵和火藥。

1729年，巡臺御史赫碩色和夏之芳的記錄中提到，已經有平原墾殖者學習高地南島語，居住在高地部落販賣鹽、鐵、火藥和火槍，並教導當地人使用。

1780年代林爽文戰爭時，林軍會至山區開採和交易硫磺，也會從福建進口硫磺，配製成火藥。南路莊大田軍的火藥來源除了林爽文的接濟，也會在大武壠山區煮硝製造。

「砲聲琅琅」的六堆人，連廟會也要開砲慶祝

鳳山縣采訪冊記錄，屏東六堆人在1832年沿著高屏溪「屠巨埠」時，在阿里港、阿猴與東港等地砲擊，「每日砲聲響震百里，縣治置若罔聞」。六堆兵鋒抵達水底寮與枋寮一帶被擋下來，主因是當地也是火砲之鄉，庄民也善用鹿銃，甚至有從地下「掘巨砲」抵禦六堆人的傳聞（估計是古董）。

貿易商也從府城和鳳山運百餘斤鉛藥到枋寮港接濟。紀錄上沒特別寫誰主導，但有可能水底寮豪族林淇泉（林萬掌之父，林有才的阿公）的調度。他的林萬記商號已經與鳳山有生意往來，他本人也有率領「團練砲勇」抵禦六堆人的紀錄。

六堆人不只戰鬥用槍砲，就算酬神慶會也會開砲慶祝，可謂「砲聲琅琅」，連鳳山縣治所在地都能感受到。有些西亞遊牧民族在婚喪喜慶時，眾人喜歡對空鳴槍表達慶祝和哀悼之意，大概就是那種感覺。

Photo Credit: Luuva @ CC BY-SA 3.0 六堆人的勢力範圍

恆春半島也砲聲隆隆

美國記者達飛聲在《福爾摩沙島的過去與現在》寫到「瑯嶠地區的保力庄有能力製造火槍，這裡也是原住民物品供應中心，可以買到火藥子彈，也可以買到保力製造的極佳火槍，品質比清兵更先進。」保力與斯卡羅關係良好，彼此通婚，彼此互惠。

1836年，斯卡羅大戰土生仔二十一聯庄。斯卡羅有保力庄的火力支援，土生仔聯庄這邊依賴柴城社寮的貿易，也有20門大砲的陣仗，在柴城－社寮一線構築防禦陣地。

聯庄軍在戰鬥中占領龍鑾潭週邊，攻入斯卡羅的龍鑾社，迫使居民退守山谷。斯卡羅人一邊後縮龍鑾一帶的防線，但主力部隊北上包圍社寮與柴城，兩軍在城郊展開對峙並互相砲擊。

1837年林淇泉（對，又是他）與鳳山知縣幕僚林樹梅組成使團，從枋寮乘船到瑯嶠調停，遠在海上就聽到柴城城外的炮戰聲，因此改為在南方的社寮登陸。

槍砲生產地遍佈全台，只是文獻上紀錄不多

陳宗仁在論文〈近代臺灣原住民圖像中的槍〉中認為像保力這樣的槍砲生產地應該遍佈台灣各地，只是文獻上紀錄的不多。文獻史料提及的除了保力，還有台中的東勢與阿罩霧（霧峰）。

阿罩霧因為鄰近山區，居民精熟火器，也能自製。林文察與太平天國作戰時，林軍主要配備就是槍砲。遂昌縣志紀錄，清軍與太平軍主要武器是刀斧，林文察軍則善用槍砲，而且準度極高。浙江兵甚至會冒用林文察的軍號作戰。

備有大量軍火的板橋林家

1850年代，板橋林家為了護衛擺接的產業，蓋了一座枋橋城，也就是現在板橋林家花園所在。外城牆上每一丈五尺就設有一個槍眼方便射擊。各大城門都有城樓，北門有特別設計一個高挑銃櫃。1855年當黃龍安攻打枋橋城時，林國華率領火槍手射擊，林國芳率領林家精銳衛隊衝鋒。

除此之外林家在各地的租館都備有大量軍火，且數量品項繁雜，根據林家總管在1890年代提供給總督府的帳目清冊，其中包括洋槍、來福槍、鳥槍、土抬槍、土槍、車砲、大砲、銅帽與無數彈藥。

中壢總理帶100名火槍手出門收田租

1856年，根據〈淡新檔案編號22202案〉紀錄，中壢總理王作霖與金廣福姜殿邦率領包括100名火槍手在內的部隊，前往大溪墘庄處理吳順記土地產業下的抗租事件，最後成功從佃戶手上取得欠納的差額。

19世紀戴潮春抗清開創台灣戰國的最高潮，槍砲已經是標準配備

1862年4月28日，戴彩龍右翼部隊渡過八掌溪，攻陷白沙墩。在清軍陣中的林有才（上述提到林淇泉的孫子）企圖奪回白沙墩，保護清軍左翼。但林有才的救援計劃失敗，一大原因是火槍隊彈藥用盡，向友軍澎湖兵勇商借火藥又被拒絕，結果整個救援部隊被前後包抄，澎湖兵的指揮官幾乎全戰死，林有才倒是順利逃脫。

1862年7月，林日成對嘉寶潭的陳耀發動兩路進攻，連破了數庄後，嘉寶潭岌岌可危。此時鹿港船隊抵達戰場，從烏溪逆流而上，在嘉寶潭以北的河岸登陸，帶了四門大砲與火藥前來支援陳耀，最後陳耀守軍成功擊退林日成。

塗庫領主陳澄清為了對抗戴潮春，除了在居館修築竹圍土垣壕溝等標準工事，也建有炮樓。他的慣用戰術是在正面連射火砲牽制敵方，再利用小股突擊隊從側背襲擊。

1864年，林文察與羅冠英圍攻小埔心，這是戴軍陣營陳弄的最後根據地。林羅聯軍架起大砲對陳弄居館砲轟。這個大砲原本還存留在埤頭鄉合興國小南邊，還有個牌子寫著西王陳弄抗清古戰場。但幾年前想去朝聖時，大砲與砲座已經被移除，很可惜。

這場戰爭中不少將領也都是死於中槍中砲：

陳澄清的弟弟陳澄江被砲火擊中身亡。 羅冠英率隊突擊陳弄居館，被火槍隊擊斃。 嘉義呂梓夫人在戰鬥中中砲身亡。 鄭大柴中砲身亡。 林日成攻打大甲時兩次中槍，而他的夫人是用點燃火藥的方式自殺。

總之綜觀整個19世紀中葉，是台灣戰國的最高潮時代，從紀錄文獻上看槍砲已經是標準配備，不論是攻城戰、守城戰和野戰，槍砲駁火都佔有一定比例。

（南投竹山聖義廟供奉，手持火槍的聖義元帥，相傳生前是19世紀與當地土匪槍戰戰死的官兵）

18、19世紀台灣人都用些什麼槍？

18、19世紀台灣人用的火槍，幾乎都是西式火繩槍和自製鳥銃這類前膛槍類型，主要是這類槍枝構造簡單，容易操作，容易維修，也不難自製，因此成為台人常備武器之一。1860年代後歐美人大量進入台灣做生意，輸入的火槍數量與種類也越來越多。