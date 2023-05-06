英國記者為貓開的抖音成為TikTok內部調查工具，個資濫用擔憂再起
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去年夏天，克萊德一直在和不滿公司做法的TikTok員工交談，之後竟傳出TikTok用克萊德為她貓所開帳號的位置紀錄，比對內部員工去過的地方；同時，TikTok也爆出紀錄觀看同志內容用戶名單，可能讓用戶淪為勒索對象。
近來，社群媒體平台TikTok接連爆出私自追蹤用戶、濫用數據的事件，再度引起了外界擔憂。
先是《BBC》揭露TikTok在沒有經過用戶同意的情況下，追蹤英國《金融時報》記者克萊德（Cristina Criddle）為貓咪所開設的個人帳戶，紀錄包含手機位置在內的資訊，之後《華爾街日報》又爆出TikTok離職員工表示，公司會追蹤觀看同志內容的用戶，並記錄名單。
記者幫貓開的帳號，竟成為TikTok內部蒐證的工具
《BBC》報導，2022年底，TikTok員工在未經克萊德同意與知情的情況下，查看了她的個人TikTok帳號數據。TikTok坦承，其內部審計部門的成員查看了克萊德的IP地址，並將其與自家員工的IP數據進行比較，試圖找出哪個內部員工在與她秘密會面。
啟人疑竇的是，克萊德的TikTok帳號是用她家貓咪「Buffy」命名的，她在個人資料也未提及自己的名字和職業。克萊德表示，她擔心自己的私人數據在沒有使用App的時候，也被追蹤。
和大部分社群軟體一樣，TikTok會記錄包括位置資訊、點讚、使用裝置、平台外使用行為等資訊。根據TikTok說法，歐美用戶的使用者資料不會儲存在中國，也不會在中國使用，也表示已經開除違反規定運用克萊德數據的員工。
針對克萊德的事件，TikTok母公司字節跳動（Bytedance）表示他們「深刻遺憾」，也稱他們會盡力避免這樣的「嚴重危害」再度發生。
話是這麼說，人們仍然擔心TikTok會在被要求時，向中國政府提供西方用戶的數據。
去（2022）年夏天，克萊德一直在和不滿公司做法的TikTok員工交談。TikTok表示，這次洩漏的數據，並未比對出她所採訪的TikTok員工是誰。
克萊德認為，TikTok的行為可能違反了歐盟嚴格的通用數據保護條例（GDPR），該條例規定用戶必須主動同意企業如何使用自己的數據，未能遵守規定的公司將面臨巨額罰款。
目前，克萊德的仍然保持她的帳戶開放，因為她仍然需要TikTok以進行工作——但目前這個App只裝在她的備用手機，放在工作場所。同時，她也減少了自己和Buffy貓在其他社群媒體平台的使用。
「我現在非常小心，我必須確保我的設備沒有被追蹤。我必須確保我的消息來源知道他們可能面臨的安全挑戰。」
紀錄觀看同志內容用戶名單，可能淪為勒索對象
無獨有偶，TikTok近日也被爆出追蹤觀看LGBT內容用戶的爭議。
《華爾街日報》報導，TikTok編制了一份監看列表，裡面的用戶都經常觀看標記為LGBT的內容。
前TikTok員工向《華爾街日報》爆料，他們於2020和2021年間在TikTok的美國、英國和澳洲辦公室發現了這一問題，並向高層提出表達了他們的擔憂，擔心這些信息可能會被分享給外部方，並可能被用來勒索TikTok用戶。
針對指控，TikTok僅向《華爾街日報》表示「維護用戶隱私和安全是我們的首要任務。」
報導提到，TikTok的用戶數據處理方式以及其與中國政府的關聯，一直是美國立法者關注的重點。儘管TikTok持續否認向中國政府提供美國用戶的數據，但美國國會仍呼籲禁止使用TikTok。
目前，包括加拿大、英國、澳洲、台灣在內的多個國家，已經禁止在公家設備上使用TikTok，以免中國政府能夠獲取用戶數據，或刻意影響用戶看到的內容。
新聞來源
- TikTok tracked UK journalist via her cat's account（BBC）
- TikTok Tracked Users Who Watched Gay Content, Prompting Employee Complaints（The Wall Street Journal）
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
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世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
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研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
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