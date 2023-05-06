2023/05/06,
科技

英國記者為貓開的抖音成為TikTok內部調查工具，個資濫用擔憂再起

英國記者為貓開的抖音成為TikTok內部調查工具，個資濫用擔憂再起
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

去年夏天，克萊德一直在和不滿公司做法的TikTok員工交談，之後竟傳出TikTok用克萊德為她貓所開帳號的位置紀錄，比對內部員工去過的地方；同時，TikTok也爆出紀錄觀看同志內容用戶名單，可能讓用戶淪為勒索對象。

近來，社群媒體平台TikTok接連爆出私自追蹤用戶、濫用數據的事件，再度引起了外界擔憂。

先是《BBC》揭露TikTok在沒有經過用戶同意的情況下，追蹤英國《金融時報》記者克萊德（Cristina Criddle）為貓咪所開設的個人帳戶，紀錄包含手機位置在內的資訊，之後《華爾街日報》又爆出TikTok離職員工表示，公司會追蹤觀看同志內容的用戶，並記錄名單。

記者幫貓開的帳號，竟成為TikTok內部蒐證的工具

BBC》報導，2022年底，TikTok員工在未經克萊德同意與知情的情況下，查看了她的個人TikTok帳號數據。TikTok坦承，其內部審計部門的成員查看了克萊德的IP地址，並將其與自家員工的IP數據進行比較，試圖找出哪個內部員工在與她秘密會面。

啟人疑竇的是，克萊德的TikTok帳號是用她家貓咪「Buffy」命名的，她在個人資料也未提及自己的名字和職業。克萊德表示，她擔心自己的私人數據在沒有使用App的時候，也被追蹤。

和大部分社群軟體一樣，TikTok會記錄包括位置資訊、點讚、使用裝置、平台外使用行為等資訊。根據TikTok說法，歐美用戶的使用者資料不會儲存在中國，也不會在中國使用，也表示已經開除違反規定運用克萊德數據的員工。

針對克萊德的事件，TikTok母公司字節跳動（Bytedance）表示他們「深刻遺憾」，也稱他們會盡力避免這樣的「嚴重危害」再度發生。

話是這麼說，人們仍然擔心TikTok會在被要求時，向中國政府提供西方用戶的數據。

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截圖自TikTok
克萊德為Buffy貓開設的TikTok帳號

去（2022）年夏天，克萊德一直在和不滿公司做法的TikTok員工交談。TikTok表示，這次洩漏的數據，並未比對出她所採訪的TikTok員工是誰。

克萊德認為，TikTok的行為可能違反了歐盟嚴格的通用數據保護條例（GDPR），該條例規定用戶必須主動同意企業如何使用自己的數據，未能遵守規定的公司將面臨巨額罰款。

目前，克萊德的仍然保持她的帳戶開放，因為她仍然需要TikTok以進行工作——但目前這個App只裝在她的備用手機，放在工作場所。同時，她也減少了自己和Buffy貓在其他社群媒體平台的使用。

「我現在非常小心，我必須確保我的設備沒有被追蹤。我必須確保我的消息來源知道他們可能面臨的安全挑戰。」

紀錄觀看同志內容用戶名單，可能淪為勒索對象

無獨有偶，TikTok近日也被爆出追蹤觀看LGBT內容用戶的爭議。

華爾街日報》報導，TikTok編制了一份監看列表，裡面的用戶都經常觀看標記為LGBT的內容。

前TikTok員工向《華爾街日報》爆料，他們於2020和2021年間在TikTok的美國、英國和澳洲辦公室發現了這一問題，並向高層提出表達了他們的擔憂，擔心這些信息可能會被分享給外部方，並可能被用來勒索TikTok用戶。

針對指控，TikTok僅向《華爾街日報》表示「維護用戶隱私和安全是我們的首要任務。」

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Photo Credit: GettyImages

報導提到，TikTok的用戶數據處理方式以及其與中國政府的關聯，一直是美國立法者關注的重點。儘管TikTok持續否認向中國政府提供美國用戶的數據，但美國國會仍呼籲禁止使用TikTok。

目前，包括加拿大、英國、澳洲、台灣在內的多個國家，已經禁止在公家設備上使用TikTok，以免中國政府能夠獲取用戶數據，或刻意影響用戶看到的內容。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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