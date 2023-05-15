韓國歷史的起源，曾被改編成爆紅歷史劇的《朱蒙》傳說

文：花花

今天要講的故事是韓國國內爆紅歷史劇，上映於2006年5月15日，韓國收視率平均長期佔據高達40%（2016年宋慧喬和宋仲基主演的《太陽的後裔》，最終回收視率38.8%）還獲得2006年MBC電視台（韓國的無線電視台）的八項大獎。這部片的名字叫作《朱蒙》（주몽）。故事關乎韓國歷史的起源，在韓國無人不曉。

淪落為中國的殖民地

開始講故事之前，要先告訴大家故事的背景。這個故事開始於西元前108年，韓國當時處於歷史上最早期的國家——古朝鮮（고조선），這是韓國史上第一個朝代。

那時古朝鮮被中國漢武帝派來的軍隊入侵，仗打輸了就被設置了四個行政區（樂浪郡〔낙랑군〕、真番郡〔진번군〕、臨屯郡〔임둔군〕、玄菟郡〔현도군〕）。韓國史稱漢四郡（한사군），中國則稱為漢郡縣，可以把這個漢四郡想像成殖民地，韓國第一次淪為中國的殖民地。

中國內亂、脫離殖民期

有經歷過殖民時期的都知道，被外族統治是一件非常痛苦的事，勞力、金錢、資源都被榨取，苦不堪言。後來因為中國內政混亂，經歷五胡十六國的政局動盪，首都洛陽被匈奴族攻陷，漢四郡才脫離中國的統治，被韓國內部的高句麗國給接手。從西元前108年到西元313年，整整長達420年的殖民統治時期終於結束，人們回歸自己族群的國家。

Photo Credit: Xakyntos @ CC BY-SA 3.0 漢四郡：樂浪郡、真番郡、臨屯郡、玄菟郡的位置

將軍的孩子

同樣在古朝鮮時期，在韓半島上出現另一個小國家：扶餘（부여），扶餘國的王子叫作金蛙王（금와왕），他有一位好兄弟叫作解慕漱（해모수），是一名驍勇善戰的將軍。金蛙王某天在山腳下見到一位女子，她挺著大肚子，哭訴說：「我叫作柳花（유화）是河伯部落族長的女兒，因為未婚懷孕被趕出家門。」，金蛙王一聽就同情她，並把她帶回王宮（傳說她是懷了解慕漱的孩子）。

某天有神奇的光芒照射在柳花的肚子上（像是聖母瑪莉亞），她居然生出了一顆巨大的蛋。不久後蛋殼破裂，跳出一位男孩，他從小就會自己製作弓箭，射出的每一發箭都能命中標靶，大家把他叫作朱蒙，他和金蛙王的兒子一起長大成人。

王子的謀殺計畫

某天，金蛙王的幾位兒子見朱蒙有優越的射箭能力，開始感到恐懼，害怕王位會被朱蒙奪走，於是要求金蛙王先下手殺死朱蒙，要求不成，便開始著手殺人計畫。朱蒙的媽媽柳花看穿王子們的詭計，趕緊通知兒子速速離開王宮，靠著自己的能力去闖天下。

顯露身世得救

朱蒙跟三位好朋友（烏伊、摩離、陜父）一起逃離了扶餘國。一聽見朱蒙開溜，王子立刻帶著軍隊去殺人，朱蒙一路逃到江邊，走投無路的他，對著江水大喊：「我是河伯部落族長的外孫、我爸爸是神的兒子（傳說解慕漱是神的兒子）現在有軍隊在追殺我，我到底該怎麼辦？」想不到，魚和鱉居然一一浮出水面，搭起了一座陸橋，朱蒙便得以逃過王子的追擊。

Photo Credit: Historiographer， KEIM @ public domain 朝鮮半島的三國時代

建立三國之首

朱蒙成功逃離出扶餘國後，又與幾位賢人見面（再思〔재사〕、武骨〔무골〕、默居〔묵거〕），和他們一起去到卒本（졸본） 建立新國家，史稱高句麗（고구려） （三國時代其一大國）。朱蒙成了一國元首，統整周圍的部落國家，持續讓高句麗壯大，後來甚至消滅了扶餘國，國家持續了700餘年之久。

這個故事還有很多精彩的情節可以和大家繼續說，不過礙於篇幅還是留到下一篇再娓娓道來吧。聽完朱蒙起家的故事，我想起以前看的一本暢銷神書《原子習慣》，裡面有提到一個章節是「自我暗示」。

也就是每當自己想改善某個壞習慣時，可以在心裡對自己說：「我是XXX的人，我不能做（壞習慣）」，例如想改掉吃甜食的習慣，那可以對自己說：「我是苗條的model，我不能吃垃圾食物」，長期以來自己會越來越相信自己「真的是模特兒」，產生強烈的身份認同，逐漸遠離誘惑，從原子習慣進化成核武習慣（就無敵了）。

你是不是像朱蒙一樣有不為人知的驚人身世呢？有機會我也想做個DNA檢測，看看自己到底是誰呢？（某天看到YouTube的鑑定分享，很有趣但還沒嘗試，不是業配唷～）今天就成為自我世界的國王or女王吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航