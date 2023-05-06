中州科大退場學生將分4校安置，「退場基金」墊付1.2億史上最多
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依照「退場條例」規定，學校停止全部招生、改組董事會後，可申請退場基金墊付教職員相關費用，而退場基金這次協助墊付中州科大1億2855萬餘元，寫下新高紀錄。未來學校進入解散清算，須償還退場基金。此外，目前除台中市尚在盤點外，其餘直轄市111學年度目前暫無學校須進入專輔審議。
（中央社）彰化縣的中州科技大學去年主動申請停招，教育部近日規劃將261名學生安置到鄰近縣市4所大專，退場基金協助墊付維持校務正常運作所需費用新台幣1.2億餘元，是目前金額最大的一筆。
「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，中州科大於去（2022）年9月經審議認定為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日。
不過中州科大沒等改善期結束，提前向教育部申請停招。教育部於去年10月核定中州科大自111學年度起停止全部招生，並於111學年度結束時（2023年7月31日）停辦。
教育部近日協助中州科大展開學生安置作業，根據校方3月統計，今年有557人應屆畢業（領中州科大畢業證書），需安置學生261人。在教育部的協調下，預計將學生分發到弘光科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學、南開科技大學等4校對應科系，未來滿足各校畢業條件後，將領4校的畢業證書。
另外，依照「退場條例」規定，學校停止全部招生、改組董事會後，可申請退場基金墊付教職員相關費用，過去幾次學校退場，墊付金額大抵落在5000萬元、6000萬元左右。而退場基金這次協助墊付中州科大「維持校務正常運作所需費用」為新台幣1億2855萬餘元，寫下新高紀錄。未來學校進入解散清算，須償還退場基金。
教育部指出，目前中州科大還有112名教職員工（教師64名、職員48名），後續將依學校的慰助金發放辦法發給資遣、退休及離職慰助金。學校法人將於解散後盡速辦理清算作業，並依退場條例捐贈校產。教育部說，校方目前尚未決定剩餘校產捐贈對象。
私校退場審議，4直轄市盤點暫無須列專輔學校
（中央社）教育部去年8月第一次召開私校退場審議會，至今有13所高中職被列「專案輔導」。5個直轄市（編按：目前台南市學校仍由教育部管轄）陸續訂定授權辦法，目前除台中市仍在盤點外，其餘4市於111學年度暫無須列專輔的學校。
「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部於去年8月30日首度召開私校退場審議會，並於9月首度公告專案輔導學校名單。目前教育部公告的大專專輔名單有7校，高級中等學校（高中職）則有13校。
教育部國民及學前教育署長彭富源多次公開受訪表示，專輔名單會在今年5月前審完，避免影響學生填選志願。如今已是5月初，除教育部外，5都（台南市學校仍由教育部管轄）較無動作。
教育部5日以文字回應媒體指出，目前台北市、新北市、高雄市已發布退場條例授權辦法，桃園市、台中市則預計5月上旬完成程序。
有了授權辦法，接下來5都就能展開私校退場審議。教育部表示，已提前要求5都盤點轄區內的學校狀況，目前除台中市尚在盤點外，其餘4都已回報，111學年度目前暫無學校須進入專輔審議。
私校若符合財務狀況顯著惡化、積欠教職員薪資、違法情節嚴重等狀況，經審議被列為專案輔導學校，在財務、招生上將有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。學校並須在期限內改善，否則將邁入停招、停辦、解散清算。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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