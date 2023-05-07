【國際大風吹】查爾斯三世加冕登基，但許多「大英國協」成員國正醞釀廢除君主制
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雖然查爾斯三世盛大加冕為英國國王，但英國王室在英國人心中地位持續下降，有過時的感覺，但若要說什麼更過時，可能是「大英國協」。大英國協到底是什麼？有哪些國家參與？跟王室有什麼關係？為什麼有許多成員醞釀著放棄君主制呢？
前英國女王伊莉莎白二世去年9月逝世之後，兒子查爾斯王子雖然立刻繼承王位，但一直到今年5月6號才舉行加冕儀式，正式確認新國王就是查爾斯三世。不只英國民眾見證新國王戴上王冠，世界各國領導人也到場觀禮，政府還特地多放一天假，讓全國可以連續慶祝三天。
但話又說回來，王室在現代社會，有那麼重要嗎？
不只最近的英國民調顯示，民眾對王室的重視程度來到史上最低，連大英國協也有很多國家——從加拿大到牙買加——都在思考，還要不要遵守傳統，把查爾斯三世當成國家元首。
大家聽過但又不太熟的大英國協，到底是什麼組織？為什麼在很多成員國，廢除君主制的聲音越來越高呢？
大英國協：帝國瓦解後的大家庭
大英國協是一個自願性質的跨政府組織，總共包含56個獨立國家，加總人口達到25億，相當全世界三分之一，加總面積差不多是全世界陸地的四分之一，橫跨五大洲。裡面有英國、加拿大、澳洲這樣的大國，但也有33個人口不到150萬的小國，例如史瓦帝尼、貝里斯、斐濟等等。
為什麼這些形形色色的國家會湊在一起呢？主要還是歷史淵源。
除了少數例外，大部分成員國都曾經是大英帝國的一部份。到了20世紀中，這些前殖民地一個個尋求自治、建國，英國也重新定位彼此之間的關係，並在1931年正式將大英國協納入法律，確定英國和其他成員國的地位平等。
本來還規定，成員國一定要以英國君主作為象徵性的國家元首，但後來放寬這項限制，所以現在的國協成員當中，以英國國王為國家元首的其實只有15個，另外36個是共和國，沒有君主，還有五個則是有自己的國王和王室。
那大英國協的作用是什麼呢？簡單來說是一個促進成員之間交流合作和經貿往來的大平台，同時也推動現代價值觀，例如民主治理、扶助小國、提升種族和性別平權等等。
對了，每四年還會舉辦一次大英國協運動會，讓成員可以聯絡情感。
在這個鬆散的「大家庭」當中，英國君主是整個國協的象徵元首，英國王室成員每年都會造訪各成員國，而年紀輕輕就登基的伊莉莎白二世，在位70年間，更幾乎造訪過每個成員國，努力維持友誼。
奴隸貿易黑歷史，引發反王室情緒
伊莉莎白二世在位70年，在紛亂變化的世局當中，很多英國人覺得她給人一種信賴感和穩定感。但是，對於那14個把英國君主視為元首的國協成員來說，這種作法恐怕越來越不合時宜，尤其是加勒比海和非洲成員國，更不滿大英帝國過去壓迫殖民地的歷史傷痕，遲遲沒有被撫平。
女王晚年時期，在BLM運動中有人質疑，女王為什麼都不對重大議題表態，例如疾風號事件、例如種族歧視，他們覺得女王令人失望，這套白人特權代代相傳的君主制不該延續下去，也有人希望獲得賠償。
——倫敦大學城市學院君王史教授 懷特洛克（Anna Whitelock）
在19世紀，歐洲列強殖民美洲和非洲的時代，大英帝國是世界最大奴隸主，靠奴隸貿易獲取龐大收益，也獲得本國建設的廉價人力。
這道歷史傷痕，讓14個加勒比海國家在2013年控告英法荷三國，要求賠償。雖然各國至今還在思考該如何妥善處理，但英國王室始終沒有出面道歉。這也讓反殖民的情緒持續蔓延。在去年女王逝世，交棒給查爾斯三世的歷史性時刻，這些國家很多人坦承心情並不難過，有點複雜。
「老實說 我真的不在乎女王死了。」
『（女王逝世）我覺得怪怪的，因為她確實有鼓勵推動，基本上代表了很多可恨、糟糕透頂的事，但她又在位好久，一直是權力象徵。』
——牙買加首都巴貝多的兩位居民
澳、紐、加也希望擺脫英王
2021年，加勒比海島國巴貝多成為1992年以來，第一個放棄君主制的大英國協成員國。後來更有至少六個加勒比海島國官員表示，會考慮脫離君主制。
但就連沒有這段暗黑歷史的國家，似乎也不希望繼續君主制的傳統。
英國保守黨前副主席艾希克羅夫特，近幾個月在國協成員國進行民調，發現有61％的澳洲人、54％的加拿大人認為，君主制在過去對本國確實有幫助，但現在已經沒有意義了。女王逝世時還在任的前紐西蘭總理阿爾登也說過，雖然不是馬上行動，但紐西蘭有朝一日將會脫離君主制，成為完全獨立的國家。
英王加冕儀式已經有上千年的歷史，但是在查爾斯三世遵循傳統、戴上王冠的此刻，王室的角色和地位也正在接受歷史的考驗。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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