英王查爾斯三世加冕典禮兩樣情：英國逮捕52名反君主示威者、加拿大推新硬幣與郵票慶祝

查爾斯三世加冕典禮結束 乘坐馬車返抵白金漢宮

（中央社）英王查爾斯三世（King Charles III）昨（6）日結束加冕典禮後，和王后卡蜜拉（Queen Camilla）搭乘「王室金馬車」從西敏寺返回白金漢宮，夾道民眾冒著寒冷天氣在雨中揮舞旗幟，高喊「天佑吾王」。

《BBC》與《美聯社》報導，加冕典禮結束後，查爾斯三世搭乘「王室金馬車」（Gold State Coach）回到白金漢宮。行經林蔭大道（The Mall）時，夾道群眾高喊「天佑吾王」（God Save the King）。

自1821年英王喬治四世登基以來，每位君主的加冕典禮都搭乘這輛建造於18世紀的王室金馬車。

王室金馬車由8匹馬拉動，旁邊有軍樂隊隨行。威廉王子（Prince William）與凱特王妃（HRH Catherine, Duchess of Cambridge）和他們的3名子女喬治王子（George）、夏綠蒂公主（Charlotte）和路易王子（Louis）則搭乘隨後的1輛馬車。

從西敏寺返回白金漢宮後，重要王室成員稍晚一同登上白金漢宮的陽台，與民眾揮手致意。

查爾斯三世稍早在西敏寺舉行加冕典禮，他戴上了加冕專用的聖愛德華王冠（St. Edward's Crown），正式加冕為英國國王。

查爾斯三世宣誓將以「公正與仁慈」治理英國人民，打造一個讓擁有不同信仰與信念的人都能自由生活的環境，並於鄭重宣誓後親吻聖經。

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凱特優雅出席查爾斯三世加冕典禮 配戴女王及黛安娜首飾致敬

（中央社）英國國王查爾斯三世昨日舉行加冕典禮，威爾斯王妃凱特穿戴一襲象牙白的亞歷山大．麥昆（Alexander McQueen）禮服與銀色頭飾，並戴上丈夫亡母黛安娜（Diana, Princess of Wales）和已故英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的珠寶，以示紀念。

《每日郵報》報導，英國王儲威廉的41歲妻子凱特昨日上午抵達典禮地點西敏寺時，一身亞歷山大．麥昆的象牙色絲綢禮服，讓她看起來無比優雅。禮服上繡有銀線裝飾，以及玫瑰、薊花、水仙花和三葉草圖案的刺繡，分別代表聯合王國的4個國家。

凱特沒有配戴頭冠，而是配戴設計師柯里特（Jess Collett）和亞歷山大．麥昆合作的立體葉子圖樣銀製頭飾，並有水晶裝飾。

飾品方面，凱特配戴了威廉之母黛安娜的珍珠鑽石耳環，這是1981年黛安娜結婚之前，查爾斯送給她的禮物。

凱特配戴的項鍊，則是來自威廉的祖母、前英國女王伊麗莎白二世，是女王從父親前英王喬治六世（George VI）獲得的禮物。

凱特在人生的重要場合時常選穿亞歷山大．麥昆服飾， 她在2011年與威廉結婚時的婚紗，便是出自亞歷山大．麥昆創意總監莎拉（Sarah Burton）的設計。

威廉和凱特及3名子女昨日一同出席加冕典禮。9歲的大兒子喬治負責替查爾斯三世和王后卡蜜拉提衣袍，妹妹夏綠蒂和弟弟路易則和父母一起觀禮。

路易王子過去參加王室活動時總是會吸引大眾目光，像是之前在白金漢宮陽台就曾調皮對母親吐舌頭，或是遮住自己的眼睛，他昨日也沒有讓粉絲失望。

王位繼承順位排在第4、今年4月23日剛滿5歲的路易，似乎對儀式感到無聊，被捕捉到打了1個大呵欠。他還環顧四週，和身旁的姊姊夏綠蒂公主說話，指指點點比劃著什麼。

在直播鏡頭下，路易開始踢腿，迫使母親凱特對他耳語，他於是鬧脾氣地往後靠在椅子上。歷時1個多小時的加冕典禮，對5歲的路易而言顯然太久了。

Photo Credit: GettyImages 愛丁堡公爵夫人索菲（後左）、夏洛特公主（前左）、路易斯王子（前右）、凱特王妃（後中）和威廉王子（後右）站在白金漢宮的陽台上

英王加冕壞天氣攪局 空軍表演精簡、民眾室內慶祝

（中央社）英王查爾斯三世昨日加冕，但因壞天氣從上午9時許開始攪局，備受矚目的空中分列式被迫大幅精簡，僅出動直升機以及空軍特技飛行小組「紅箭」（Red Arrows）衝場。颳風下雨也讓部分民眾選擇在室內慶祝。

英國軍方原規劃出動陸、海、空三軍總計近70架飛機自東岸起飛，部分路線途經北海上空，接著往南朝倫敦方向挺進，在下午2時30分左右飛越白金漢宮、向站在陽台上的查爾斯三世與王后卡蜜拉等王室成員致敬，達到活動高潮，但最後被迫刪除高速軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1）、F-35B閃電II（F-35B Lightning II）匿蹤戰鬥機等備受期待的項目。

Photo Credit: GettyImages 皇家空軍特技飛行隊飛越白金漢宮

下午約1時左右，皇家空軍即預告，空中分列式恐受天候影響。除了空中表演，上街頭觀賞慶典遊行的人潮規模也可能受到天候影響。除了白金漢宮周邊仍有高人氣，倫敦市區遊行沿線民眾明顯較去（2022）年女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國喪期間少，甚至可僅達去年的1/3至1/2。部分民眾選擇在酒吧慶祝、觀賞直播。

不過，當查爾斯三世、卡蜜拉及其他王室成員的馬車通過，不少民眾仍熱情歡呼；當在西敏寺（Westminster Abbey）的加冕儀式告一段落、響起國歌「天佑吾王」（God Save the King），部分民眾也高聲應和，這似乎給濕冷的空氣帶來一些溫暖。

加冕典禮透過廣播系統直播，在街上等待的民眾可全程聆聽。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天在倫敦市中心逮捕超過50名民眾，原因包括涉嫌擾亂安寧、妨害公眾、構成刑事損害。