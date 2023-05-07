法國記者新書溯源新冠病毒，稱中共隱匿實驗室外洩、中國科學界為謊言共犯
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法國調查記者以3年時間專訪各國專家學者，追溯COVID-19疫情源頭，目前線索皆傾向實驗室外洩。他也譴責中國隱匿疫情、阻撓調查、逮埔吹哨者，且在病毒起源上說謊。「後來發現，很多中國科學家、記者2020年疫情早期病例調查文章都被刪除」，研究人員也禁止擅自與外界交流。
（中央社）法國調查記者佛洛赫斯（Jérémy André Florès）新書以3年時間專訪各國專家學者，追溯COVID-19疫情源頭，目前線索皆傾向實驗室外洩。他告訴《中央社》，北京隱匿、操控疫情資訊，也反映中國對世界的影響力。
法國《重點週刊》（Le Point）亞洲特派記者佛洛赫斯4月出版《以科學之名：誰欺瞞了我們？》一書，調查新型冠狀病毒的源頭。
佛洛赫斯2022年起就因中國箝制嚴重而從香港轉駐台灣，來往台法，常撰寫台海議題深入報導。他批評，中國如今已強大到得以全球化其欺瞞能力，甚至民主國家也會因中國影響力而跟隨其後，情況嚴峻。
他花3年時間專訪數十位專家及與武漢實驗室有合作關係的研究員，所有線索都傾向相信COVID-19不是來自動物病毒變異，而是實驗室洩漏意外所造成。但由於中國當局至今仍隱藏資訊且拒絕配合，因此仍缺乏實證。
世界衛生組織本（5）月5日宣布，解除COVID-19全球公共衛生緊急狀態，這場大流行造成至少數百萬人死亡，為世界經濟帶來浩劫。但是3年過去了，COVID-19源頭仍舊成謎。
2022年起因中國箝制而從香港轉駐台灣的佛洛赫斯5日接受《中央社》訪問表示，首先是仍未找到病毒自然來源的可信證據。以如今技術，科學家通常能夠找出人畜共患的病毒來源，但在COVID-19病毒上，國際科學家目前都未追溯到確切動物來源。
再者，部分學者，特別是實驗室安全專家，已找到不同歸咎洩漏意外的間接證據，尤其指向一間位於武漢，以長期研究嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒家族，控制基因組、替換棘蛋白（spike protein）等聞名的實驗室。
疫情爆發後，更多研究計畫被揭發，包括武漢病毒研究所2018年提出的Defuse計畫，企圖在冠狀病毒的棘蛋白中嵌入適於人類的蛋白酶切割，以研究「弗林蛋白酶切割」（furin cleavage site）在SARS-冠狀病毒中的角色。美方以安全為由拒絕補助，但計畫仍有中方等資金來源。
佛洛赫斯指出，這樣會大幅增加病毒傳播性，且後來發現，COVID-19是SARS家族中首批棘蛋白帶有上述弗林蛋白酶切位點特色的病毒。文件引發譁然，更指向人為病毒的可能性。
他引用加拿大分子生物學家艾琳娜．陳（Alina Chan）所言：「這些科學家在2018年初說『我要給馬安上角』；而2019年底，武漢就出現了一隻獨角獸。」
提及副標題「誰欺瞞了我們」，佛洛赫斯直言：「中國共產黨以令人無法接受的方式欺瞞了世界。」
首先是壓下最初警告、延後示警，「他們很早就有對全球極有幫助的大量資訊，卻隱匿不報。中國更在病毒起源上撒謊，以嚴重的方式散播假新聞」，除指控美國，還提出大量反科學的錯誤資訊，說病毒來自義大利、法國等。
再者，中國阻撓調查，逮捕吹哨醫生、公民記者等，直到現在還不提供關鍵資訊，例如武漢居民2019年底的血液樣本等，以確切追溯源頭。「後來發現，很多中國科學家、記者2020年疫情早期病例調查文章都被刪除」，研究人員也禁止擅自與外界交流。
「更嚴重的是，部分科學界成為不同程度的謊言共犯，有人因為天真，有人是被收買，有些則真正有罪，因他們的隱瞞而置他人生命於危險之中。」
佛洛赫斯強調，相信科學家並非想引發疫情，有時是為了不讓民眾恐慌、避免政治化或為學界「和諧」而隨波逐流，「但謊言導致人民不信任科學，這必須停止」。
《中央社》記者詢問，法國和武漢P4實驗室合作，法國是否對疫情也有責任。
佛洛赫斯指出，COVID-19危險層級較低，應該不是由P4外洩，「但法國不能擺脫責任，因法中2004年簽約合作研究新型傳染病，共同建造P4，也在上海成立巴斯德研究所，協助中方強化實驗室安全」。
無論在規範實驗室安全及早期疫情示警上，法國都有疏失與責任。他表示，「令人無法接受的是，法國竟沒有成立法中相關合作的調查委員會」，以釐清合作的細節與問題。
美國成立幾個調查委員會，其一便是了解為何發現中國情勢的科學家沒有立即示警，也發現某些科學家在收到警告信後，回覆應該避免破壞與中國的科學合作等。他說，須了解「是否因中國影響力，讓科學界無法攻擊中國」。
他更揭露，許多受訪者坦言，「部分參與法中合作的法國科學家，幾乎是為中國而非法國工作...他們捍衛的是中方利益，喪失中立性」。
佛洛赫斯最後表示，這次事件展現出很嚴重的情況：「過去中國只能在國內做的事情，如審查、操弄真相、欺騙人民無人因饑荒喪命，但國際上沒人相信；然而如今中國已強大到得以全球化其欺瞞能力，甚至民主國家也會因中國影響力，包括害怕醜聞或破壞合作等原因而跟隨中國，這是很糟的。」
新聞來源
延伸閱讀
- FBI研判COVID-19疫情可能源自中國實驗室外洩，馬斯克轉發遭《環球時報》開嗆：是在砸中國的鍋嗎？
- COVID-19病毒源頭之爭：專家怎麼看「武漢實驗室洩漏假說」？
- 美參院調查報告：COVID-19疫情可能源自武漢研究所事故；中方駁斥，堅持WHO研究結論
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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