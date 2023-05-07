馬祖「類斷網」50天，公家機關受影響、圖書館生意好
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受台馬海纜斷纜影響，馬祖2、3月網路與通訊不穩，居民過了近50天「類斷網」的生活。除了公務機關得分樓層使用網路，旅宿業者也無法得知訂房客戶，影響各行各業物流等，部分產業接近停擺。李問表示，馬祖6年來近30次海纜斷裂，更實際方式是擴增微波系統，並研發衛星通訊備援。
（中央社）台馬海纜斷纜影響，馬祖2、3月網路與通訊不穩，記者採訪只能靠緣分，還有10餘年、20年沒借書的馬祖人踏進圖書館。有年輕人閒暇時就等網路，也有人發現斷網的寧靜感非常奢侈。
中華電信股份有限公司2條台馬海纜今（2023）年2月斷纜，影響馬祖地區民眾通訊，期間中華電信切換到微波備援系統，讓居民過著有網路但速度不甚快的「類斷網」生活，還有人「逃難」到台灣只為「找5G」，但3月31日修復其中1條海纜後，通信服務恢復正常。
連江縣長王忠銘告訴《中央社》記者，當時中華電信給各公務機關多一點頻寬，但連江縣政府各樓層如果同時使用還是跑不動，就「上午2樓用，下午換3樓」，各單位會在網路時段處理急件或電子公文，其他時間處理紙本。
不過，一出縣府就較麻煩；王忠銘說，當時會半夜起床，那時網路稍快可聯繫事情，否則白天用通訊軟體LINE勉強可傳文字訊息，圖片卻跑不太出來，連通話有時接上了，對方都聽不到聲音，情急時「真的會氣到想摔電話」。
他說，先前希望比照金門「金廈海纜」建「福馬海纜」（福州到馬祖），但中華電信既已承諾加強微波系統，這是「根本解決辦法」，就沒必要建「福馬海纜」。
連江縣政府產業發展處長林志豐說，剛開始斷網1、2天什麼事都做不了，後來辦公室網路漸漸回復到7、8成，也可分享給民眾使用。當時他回家後沒網路、打開電視中華電信MOD也仰賴網路，乾脆就在辦公室待晚一點。
馬祖在地記者說，當時在外無法即時更新新聞，電話常講一半就斷線，非常困擾，「訪問全靠緣分，對方也不見得接得到電話」。儘管位在南竿鄉的報社總部有專線頻寬，但各島記者只能去有頻寬的公家單位連網。
有司法官說，當時辦公雖網路慢，仍可運作，只是下班後到球場，發現人比以往多，一問之下才發現大家都沒網路，乾脆到球場運動。
南竿居民說，當地人門號多是中華電信，很多人會買非中華電信的預付卡，只求網路稍穩一點，但多人跟進後，這策略也失效；東莒觀光業者說，當地已非首次斷網，他已備好其他電信門號，而很多人會擠在中華電信服務中心前連網，當時大門旁還特別設桌椅。
斷網時，在地特色店家「西尾半島物產店」也邀民眾參與擺暝桌遊、帶民眾認識植物與野餐等，希望凝聚大家度過類斷網生活。
從台灣到馬祖擔任「西尾半島物產店」店長、20多歲的鍾京燁說，那段時間幾乎無法工作，閒暇之餘也在等網路，「死都要連上」；店設在人較少的四維村，當時還有住人口密集區的朋友造訪「避難」，只希望網路順一點。許多年輕人一連上網就下載電子書或單機版遊戲，為沒網路的時間做準備。
常跑圖書館的鍾京燁觀察，有10幾年、20年沒借書的馬祖人踏進圖書館才發現原來要辦借書證，驚呼「以前借書只要寫名字」。
此外，也有人在斷網中發現另一片天空。經營Podcast節目「馬祖島讀」的洪姓主持人說，他2月11日決心到馬祖展開新生活，沒想到一下飛機就斷網，這讓初到陌生島嶼的他感到前所未有的孤獨。斷網後他開始嘗試新事物，包括到圖書館借食譜下廚、在島上散步等，「這種寧靜感非常奢侈」。
他說，第1天覺得很慘，後來感受越來越好，甚至1週能讀3本書，現在回想覺得這是到馬祖「蠻好的開始」，被迫斷網後才深刻察覺很多焦慮來自社群媒體，那段時間他的焦慮感與壓力就此消失。
民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，斷網嚴重衝擊馬祖產業，包括旅宿業者無法得知訂房客戶，影響各行各業物流等，部分產業接近停擺。當時有國際媒體到馬祖，特別關心當威權國家作風越來越強勢，如果戰爭時期台灣或其他國家海纜遭截斷，有哪些緊急應變方式。
他說，海纜永遠有斷裂風險，馬祖6年來近30次海纜斷裂，更實際方式是擴增微波系統，並研發衛星通訊備援。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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