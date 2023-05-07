日韓關係急速回溫：岸田文雄專機訪尹錫悅，日首相隔12年參拜韓國顯忠院

岸田文雄訪韓首站 日本首相隔12年參拜顯忠院

（中央社）日本首相岸田文雄今（7）日展開2天1夜訪韓行程，抵達首爾後首站前往韓國國立顯忠院，這是日相時隔12年至顯忠院參拜，經由這項日相訪韓慣例行程，展現重啟「穿梭外交」意志。

岸田文雄夫婦今日上午9時30分搭乘專機前往韓國，中午時分降落在城南首爾機場，韓國政府由外交部第一次官張虎鎮代表迎接。岸田抵韓後隨即前往顯忠院。

《韓國聯合通訊社》引述日本官員報導，岸田訪韓首站選擇參拜顯忠院，是為了對在韓國歷史有顯著貢獻人物表達敬意，表示「1國領袖出訪國外時，前往該國顯忠設施參拜是非常自然的事」。上1位造訪韓國顯忠院的日本首相是在2011年10月訪韓的野田佳彥（Yoshihiko Noda）。

日本《共同通訊社》則表示，日本首相訪韓時前往顯忠院參拜是慣例，對岸田而言也具有重啟「穿梭外交」的意義。也有分析認為，韓國顯忠院供奉在韓戰中犧牲烈士，前往顯忠院參拜具有強化韓日安保合作的意涵。

岸田結束顯忠院參拜行程後，下午將前往首爾龍山總統辦公室與韓國總統尹錫悅進行峰會，消息人士指出，日方事前了解4月底韓美峰會協議結果，可能跟進韓美峰會成果強化韓日安保合作，並提出擴大半導體供應鏈、防止軍事相關技術外洩對策等經濟安保合作方案。

Photo Credit: GettyImages 日本首相岸田文雄到韓國顯忠院獻花致意

日韓關係急速回溫 岸田尹錫悅兩個月將三度會面

（中央社）日本首相岸田文雄今日訪韓，將跟韓國總統尹錫悅會談。若加上尹錫悅今年3月訪日及受邀5月訪日，2人將在短短2個月內三度會面，過去一度降到冰點的日韓關係正急速回溫。

日本經濟新聞報導，岸田政府2021年10月上路時，日韓關係可說是「二次大戰以來最糟」，2國最大的歷史懸案就是「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題。

日韓在重視關係改善的尹錫悅2022年5月上任後迎來轉機，逐漸推動2國領袖接觸，例如同年6月尹錫悅跟岸田在西班牙短暫交談、9月在紐約會談、11月在柬埔寨舉行正式會談。

尹錫悅政府今年3月公布「前徵用工」問題的解決方案後，獲日本政府正面評價，進一步促成尹錫悅同月訪日在東京跟岸田會談，2人同意日韓關係邁向正常化。

3月會談中，岸田跟尹錫悅也同意重啟日韓中斷已久的領袖互訪「穿梭外交」，因此岸田今日訪韓，是時隔12年再有日本首相為日韓領袖會談專程訪韓。

加上岸田已邀請尹錫悅參加5月19日起在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，2人從3月起短短2個月內將三度會面。

而日趨嚴峻的安全保障環境，也加快日韓關係修復腳步。

北韓2022年試射的彈道飛彈數量創歷史新高紀錄、中國強化對台灣軍事施壓，以及俄羅斯侵略烏克蘭，讓在東亞地區提高嚇阻力同時，同樣身為美國盟國的日韓安全保障合作迎來重要局面。

不過，展望日韓關係，報導指出，日韓防衛當局間關係仍待改善，主因韓國海軍艦艇2018年曾以射控雷達鎖定日本自衛隊反潛機，損害了自衛隊與韓國軍方間的信賴，雙方至今對這起事件的事實關係認知仍無交集。

日美韓為實現彈道飛彈發射情報的即時共享框架，今年4月首度舉行3國防衛當局間的實際業務負責人協商。

日美韓共享相關情報，對正確掌握北韓試射飛彈等都有助益，但要建構這種高度安保合作，日韓防衛當局間重建信賴關係不可或缺。日韓未來將在安保對話為主的高層級協商中，探尋防止有關雷達鎖定問題再度發生的作為。

《日經新聞》4月底所做最新民調顯示，岸田內閣支持率已回升到52%，是時隔約8個月再度逾5成；但相對來看，尹錫悅政府遭韓國輿論批評在對日外交方面不斷讓步，造成支持率低迷。

報導指出，如果缺乏國內輿論支持，日韓關係修復有可能失去動力，因此，為了讓日韓民眾都能理解，雙方都必須盡力說明日韓領袖反覆對話及日韓在安保與經濟方面合作的重要性。

日相岸田文雄啟程訪韓 隔12年兩國穿梭外交互訪

（中央社）日本首相岸田文雄今日上午搭乘政府專機訪問韓國，為任內首度訪韓，下午將會晤韓國總統尹錫悅。岸田此行是時隔12年日本首相再次為日韓領袖會談專程訪韓。

日本《共同通訊社》報導，岸田文雄今日上午約9時30分（台灣時間8時30分）從東京羽田機場啟程赴韓國首爾訪問2天，今日下午將在韓國總統府與尹錫悅舉行領袖會談，預計議題涵蓋如何合作因應北韓開發核武及彈道飛彈、加強日韓2國經濟關係等。

岸田此次訪韓，是基於尹錫悅3月訪日舉行會談時，2人都同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，這是時隔12年日本首相再次為日韓領袖會談專程訪韓。

岸田在出發前提及日韓2國間爭議已久的前「徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題時指出，將基於信賴關係進行坦率的意見交換。

岸田表示，日韓之間正從財務、國防等各種面向重啟官方對話，今後這樣的動向將更進一步發展。

岸田抵達首爾後將到韓國國立墓地「顯忠院」獻花。下午與尹錫悅舉行領袖會談後，2人將舉行聯合記者會，然後出席晚宴。

日本《NHK》報導，預料岸田與尹錫悅在會談上，除因應北韓研發核武及飛彈而將在安全保障層面確認強化合作外，也會在半導體領域等經濟安全保障合作及雙邊出口管理方式等議題交換意見。

針對「徵用工」問題，韓國有關方面已提出解決方案的執行狀況，研判日方也希望韓國能共享相關資訊。