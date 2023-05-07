英國外長柯維立會晤中國副主席韓正，談台灣、新疆與香港，中國官媒隻字未提

柯維立晤韓正談港台新疆 中國官媒隻字不提

（中央社）中國國家副主席韓正6日出席英國國王查理斯三世（Charles III）加冕儀式，期間會晤英國外交大臣柯維立（James Cleverly），柯維立於會談上闡述英國對於香港、新疆與台灣情況一事，中國官媒報導隻字未提。

《新華社》7日凌晨報導，當地時間5日至6日，韓正代表中國國家主席習近平應邀在倫敦出席查理斯三世國王加冕儀式及相關活動。

報導引述韓正談話。韓正說，中國持續推動高質量發展，進一步推進高水平對外開放，願同英方加強合作，互利共贏、共同發展。中英合作基礎好、潛力大，中英貿易投資近年來持續增長。

韓正指出，英國已成為中資企業赴歐投資重要目的地，希望英國政府為中資企業營造公平、公正、非歧視的投資環境；英國也是中國留學生和遊客重要目的地，希望英國為中國留學生提供良好、安全的學習和生活環境，為中國遊客提供安全和便利。

韓正強調，中英都是經濟全球化、多邊主義和自由貿易的支持者、推動者和受益者。中國願同英國在相互尊重、平等相待的前提下，就廣泛議題開展交流，增進理解、縮小分歧，共同推動雙邊關係健康穩定發展，造福2國和世界。

報導提及韓正在英國期間，分別與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、威爾斯親王威廉王子（Prince William）等人進行簡短會見，另與副首相陶敦（Oliver Dowden）舉行會見；當地時間4日晚，韓正出席中英工商界所舉辦的歡迎晚宴，他在晚宴上致辭。

報導未提及柯維立與韓正會見一事。

柯維立5日在推特發文表示，「今天與韓正副主席會見，我闡明英國對香港、新疆和台灣的看法」、「我們也就氣候變遷、經濟關係與人民交流的合作事項從事討論」。

《路透社》報導直指，在中英關係處於低谷之際，這是2國高階官員舉行罕見會談。

Engagement with China means discussing areas of deep disagreement & vital co-operation.



Today with VP Han Zheng, I made plain the UK’s views on Hong Kong, Xinjiang and Taiwan.



We also discussed working together on climate change, economic ties and people-to-people links. pic.twitter.com/AVRAEweeju — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) May 5, 2023

英外長與中國國家副主席會談 闡明對港台新疆看法

（中央社）英國外交大臣柯維立5日指出，他與前來倫敦參加英王查爾斯三世加冕典禮的中國國家副主席韓正會談，闡明英國對台灣、香港和新疆的看法。

《路透社》報導，柯維立在推特發文指出：「今天與韓正副主席會面，我闡明英國對香港、新疆和台灣的看法。」「我們也就氣候變遷、經濟關係與人民交流的合作事項從事討論。」

在中英關係處於低谷之際，2國高階官員進行了這次罕見會談。

英國出於國安憂慮限制中國投資，並對中國日益增強的軍事和經濟強勢姿態表達關切。

在上週倫敦演說中，柯維立敦促中國就他所稱在和平時期史上最大規模建軍更加公開，並表示儘管對新疆維吾爾族的待遇感到「強烈反感」，但英國應與中國進行建設性接觸。

在外國政要和國家元首雲集倫敦參加6日英王查爾斯三世加冕典禮之際，英國部會首長正利用這次機會與外國領袖會談。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範