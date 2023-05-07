星宇航空調度出包：旅客滯留日本睡機場，董事長張國煒承諾全額退費

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星宇航空因調度等問題，導致302名旅客6日晚上只能睡在東京成田機場。事件發生後，星宇董事長張國煒7日親自到日本向旅客致歉，並調派A321將旅客接回。民航局表示，會立即請星宇說明，並檢討、改善。
星宇航空讓旅客滯留日本 民航局要求立即說明
（中央社）星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨（6）日晚上只能睡在東京成田機場。民航局今（7）日表示，會立即請星宇航空說明，並檢討、改善。
星宇航空昨日調度出現一連串的問題，導致302名旅客昨日晚上只能睡在東京成田機場，直到今日才能陸續返台。
交通部民用航空局告知媒體，會立即請星宇航空說明，包括飛行作業過程、機長的處置是否妥適，會請星宇航空說明、釐清。
而航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局也會要求星宇航空立即檢討、改善。
星宇航空調度出包302名旅客睡成田機場 張國煒赴日致歉將全額退費
（中央社）星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨日晚上只能睡在東京成田機場。星宇航空今日指出，已經派A321過去接人，會讓旅客盡快回到台灣，董事長張國煒也赴日致歉。
星宇航空表示，昨日上午1架JX800飛往東京成田機場航班，降落時因側風太大，重飛2次後仍無法成功，後來轉降名古屋，直到日本時間昨日晚間7時52分才成功降落成田機場。
原本規劃JX800降落成田後，將改為JX801返台，但由於天氣因素等，星宇航空昨日宣布JX801取消，原訂旅客將安排搭乘JX803返台，但後續因爲行政程序太長等原因，班機不斷延遲，旅客雖然已經登機，又因機組員超時工作必須緊急更換機組員，無法起飛。
星宇航空指出，後續因到了成田機場宵禁時間，JX803仍無法起飛，旅客只能重返候機室，因此發放睡袋等物品，讓旅客待在候機室裡過夜。
事件發生後，星宇航空表示，張國煒親自到日本向旅客致歉，並調派A321過去要把302名旅客接回來，目前目標就是讓旅客可以盡快回到台灣，有部分旅客會搭乘A321，部分旅客則簽轉其他航空公司。受到影響的旅客去回程，都會全額退費。
另外，由於星宇航空的飛洛杉磯的機型使用A350-900，星宇航空旗下總共3架的A350-900也因此事件，導致其中2架困在東京（JX800、JX803），1架還在空中，導致昨日晚上往洛杉磯航班延誤。
星宇航空指出，目前洛杉磯是表定延誤24小時，目前執飛機長包含張國煒都在東京，會趕快把A350-900開回來。
302名旅客睡成田機場 星宇：全面檢視處置措施
（中央社）星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨日晚上只能睡在東京成田機場。星宇航空說，JX803旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，內部也將全面深刻檢視這次事件處置措施。
星宇航空昨日調度出現一連串的問題，導致302名旅客昨日晚上只能睡在東京成田機場，直到今日才能陸續返台。
星宇航空今日發布新聞稿表示，6日JX803東京-台北航班，原訂日本時間下午4時10分起飛返台；該航機抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行檢查，航機於日本時間晚間6時13分檢查完成，準備起飛。
星宇航空說，昨日成田機場受側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題，雖緊急自台北安排2名機師搭機趕往東京，但成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，並禁止當班旅客清關離開機場，只能安排旅客於機場候機室過夜，並提供睡袋、點心及瓶水等。
為使該班機旅客能儘速返台，星宇航空表示，已將部分旅客簽轉他航，並於今日清晨4時調度1架A321飛渡東京以接回旅客；該班機已於日本時間7日早上8時15分抵達成田機場，目前旅客已登機，等待後推起飛。
星宇航空說，原執行此航班任務A350航機，以及因昨日JX800延誤而尚滯留於成田另1架A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班程度降至最低，緊急調派連同董事長張國煒在內的4名A350機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛2架A350於日本時間上午約9時起飛返台。
星宇航空強調，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視這次事件處置措施。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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