中國專家：2000後出生的年輕人，不愛進工廠、重消費
我們想讓你知道的是
中國基層治理專家雷望紅4日指出，以2000年後出生為主的第3代農民工不愛進工廠，更喜歡從事相對自由輕鬆的服務業。他們消費欲望強烈，賺到錢就花，因而面臨嚴峻的婚配問題，也無法適應產業升級的需求。而由於年輕人普遍進入到服務業，中國工業產業的發展就面臨著人才補給和更新不足的問題。
（中央社）中國基層治理專家雷望紅4日指出，以00後為主的第3代農民工不愛進工廠，更喜歡從事相對自由輕鬆的服務業。他們消費欲望強烈，賺到錢就花，因而面臨嚴峻的婚配問題，也無法適應產業升級的需求。
農民工是指戶籍設在農村的進城務工人員，他們是中國基層勞工主力。根據官方統計，2022年中國大陸農民工增至2億9562萬人，他們半數以上從事服務業。
中南大學公共管理學院講師雷望紅4日在騰訊網發文，點出第3代農民工面臨的困境，在網路引發關注與熱傳。
她指出，第3代農民工主要是00後，現在開始進入到勞動力市場進行擇業，由於市場經濟飛速發展，各行各業就業機會層出不窮，尤其是第3產業發展迅速，初高中畢業就外出務工的00後更多選擇服務業，比如做餐廳服務員、快遞員、外賣員、滴滴司機等。
第3代農民工之所以願意進入到服務行業工作，1是工作相對自由，2是輕鬆，3是收入可以快速結算，如日結、週結或半月結。他們做小生意的不多，00後沒有積累，缺乏吃苦耐勞的精神，即使有少部分人會去做小生意，也主要是依靠父輩的資金支持。
雷望紅指出，第3代農民工普遍不願意進入到工廠工作，主要是因工廠勞動時間長，工作不自由，收入還不比服務業高。在企業調研時發現，現在年輕人都不願意進廠務工，尤其是不願意上夜班，理由是工廠的工作太辛苦、不自由，不能上網打遊戲，工廠的流水線工作比不上服務業的工作自由。他們對於未來和成家立業缺乏考慮，過著「過1天敲1天鐘」的日子。
她分析，中國第1代農民工重積累、輕消費，具有濃厚的家庭觀念和鄉土意識；2代農民工輕積累、重消費，較為依賴父輩的支持，還存有一定的家庭觀念，同時處於城鎮化的浪潮中，具有城市化的願望，在一定程度上要依靠父代的支持進城定居；但第3代農民工不積累、強消費，「1人吃飽全家不餓」，缺乏家庭觀念，在家庭再生產上完全依賴父輩的支持，他們對於農村幾乎不再依賴，面向城市生活。
雷望紅指出，第3代農民工面臨著嚴峻的婚配問題，他們沉浸於消費主義時，就會出現婚配的現實主義，窮人家的適齡青年就可能一輩子打光棍。他們陷入1個惡性循環，越是消費，越缺少積累，越難以找到對象；越是難找到對象，就越是傾向於消費。
雷望紅並指出，由於年輕人普遍進入到服務業，中國工業產業的發展就面臨著人才補給和更新不足的問題。近年來，中國開始在內憂外患的壓力下進行產業的轉型升級，轉型的產業不能再依賴缺乏技術技能的農民工，而是需求擁有一定文化水準、懂得生產技術和管理經驗的產業工人。但是在轉型升級過程中發現，中國不僅缺乏高水準的技術人才，也缺乏願意從事一線生產的技能工人。
她提到，技能工人的缺乏，根本原因在於中國年輕人都不願意從事生產規律、紀律嚴格且技術密集的產業工作，更願意選擇自由、輕鬆、來錢快的服務工作；而「農民工已經跟不上產業發展的步伐，不再適應技術集成和知識密集的產業需求。」
雷望紅最後建議，第3代農民工要改變不穩定的生活狀態，可以透過成為產業工人實現思想和習慣的轉變，穩定的生產狀態能夠改變流動樣態和消費習慣，促使他們獲得穩定的生活來源和穩定的生活預期，並增強獲得未來生活的資本。
新聞來源
延伸閱讀
- 人口變少、年輕人不肯進工廠 中國沿海城市不再是勞力密集「世界工廠」
- 中國「四不青年」益增：不戀愛、不結婚、不買房、不生子，「捲躺潤獻」引發熱議
- 中國7月青年失業率19.9%堪稱最難畢業季，官方解釋為「摩擦性失業」，歸咎於求職者個人選擇
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud