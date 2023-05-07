泰國眾議院大選提前投票日，235萬人頂近40度高溫投下神聖1票

泰國大選提前投票日 選民不畏高溫投下神聖1票

（中央社）今（7）日是泰國眾議院選舉提前投票日，一大早曼谷各大投票所就已排滿長長人龍，泰國民眾不畏逼近攝氏40度高溫完成投票。根據選委會統計，5228萬餘選民中，有235萬多人登記提前投票。

泰國國會眾議院在3月20日解散，選舉委員會隨後宣布5月14日為投票日，5月7日為提前投票日，讓選舉當天無法投票或是不在籍的選民可以提前投票。

根據選委會統計，今（2023）年有投票權的選民共5228萬多人，全國有235萬多人登記提前投票，其中大曼谷地區就有近81萬選民登記提前投票，選委會在大曼谷地區設置了1400多個投票站。

警方在曼谷部署約3000名警力維持各投票所的秩序，選委會也規定從昨（6）日晚上6時以後到今日傍晚6時，全國禁止販賣與發送酒精飲料。

今日一大早曼谷艷陽高照，氣溫逼近攝氏40度，但泰國民眾不畏高溫，各投票所早早就排滿長長人龍，匯廣區（HuaiKhwang）區長拜通（Paitoon Ngammuk）告訴《中央社》記者，以匯廣區來說就設有37個投票所，今日約有500多名人員在這些投票所負責選務工作和維持秩序，也因為天氣炎熱，他們準備了瓶裝水給選民取用。

今年26歲的Noon是清邁人，今年的選舉對泰國人來說非常重要，因為大家期盼了很久，她也慎重地選擇了自己喜歡的候選人和政黨。

今年24歲的Ton也是清邁人，在醫院上班的他穿著制服趕在上班前抓緊時間到投票所投票，他相信選舉可以展現人民的力量，泰國已經深陷在政治泥沼中超過10年，他認為這次選舉可以改變一切，儘管他今天還是要上班，但不管怎樣一定要完成投票。

除了提前投票，海外的泰國選民則已在4月25日到5月5日之間到居住地的泰國大使館進行投票，海外投票和提前投票投完後不會立即計票，而是封箱後，到14日再和全國的選票一起開箱計算。

泰國眾議院共500席，國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民1票選人、1票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。

泰國國會大選將登場 選民展開提前投票

（中央社）泰國民眾今日在烈日下排隊進入設在各地寺廟、購物中心和學校的投票所，提前投下14日國會大選的選票。

《法新社》報導，泰國國會眾議院選舉將於14日登場，全國有超過200萬泰國人登記提前投票。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年的軍事政變後成為總理，2019年國會大選後，帕拉育透過公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）和泰自豪黨（Bhumjaithai）等組成的執政聯盟所推舉，經由選舉續任總理。

民調顯示，選民較支持為泰黨（Pheu Thai）和更激進的前進黨（Move Forward），帕拉育民調持續落後。

但由於現行選舉制度對軍方支持的政黨極度有利，挑戰者必須取得壓倒性勝利才有希望籌組下一屆政府。

28歲的購物中心員工斯蘇達（Srisuda Wongsa-ad）在投票後表示：「我希望這次選舉能讓國家變得更好。」

首都曼谷的氣溫持續飆升，預計今天稍後將來到攝氏39度，但人群相當踴躍，繁忙的投票所周圍交通擁擠。

首次投票的曼谷20歲市民帕薩維（Pasawee Sriarunothai）表示：「我非常興奮。我決定根據政黨的政見投票，希望這次選舉能帶給國家更美好的未來。」

投票所將於下午5時（台北時間下午6時）關閉，當局預計會有大批選民提前投票。

警方昨日告訴媒體，將在曼谷部署約3000名維安人員。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範