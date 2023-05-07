賴清德兩岸論述從「抗中保台」轉「反共不反中」？發言人郭雅慧：立場不變

傳抗中保台變反共不反中 賴辦：兩岸論述脈絡一致

（中央社）媒體報導，民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述為了拉攏中間選民，將強化「反共不反中」論調。賴清德競辦發言人郭雅慧今（7）日說，賴清德一路以來的兩岸論述，脈絡非常一致，強調的重點就是保衛主權、反對侵略。

2024賴清德總統競選團隊昨（6）日宣布，發言人一職由三立電視台前主播郭雅慧擔任；郭雅慧今日第1天上工，她下午陪同賴清德出席「三明治新世代」親子園遊會。

郭雅慧會後受訪表示，2019年透過採訪認識賴清德，私底下相處慢慢理解到，賴清德是目前國家這麼複雜局勢之下，最適合的總統人選；至於2人互動過程，她說，賴清德很窩心、是好老闆。

賴清德喝全糖珍珠奶茶最近引起話題，媒體問郭雅慧，是否會當賴清德「最甜發言人」，她說，2024選個全糖總統、甜甜的也很不錯。

賴清德官方YouTube頻道日前上線，但外界有聲音認為，影片在講古，無法觸動到年輕人。

郭雅慧說，影片呈現的是私底下的賴清德，有些人留言說，影片是還不錯的嘗試，有人希望更多元、活潑，這些意見競辦都聽到了，接下來會有一些行程小花絮、與賴清德日常親切一面；賴清德私底下講話蠻幽默，希望透過頻道拉近跟民眾距離。

媒體報導，賴清德的兩岸論述傳出將從「抗中保台」變成「反共不反中」。郭雅慧指出，賴清德一路以來的兩岸論述，脈絡非常一致，強調重點就是要保衛主權、要反對侵略，這是一路以來都始終堅持的立場，沒有變過，也希望守住台灣民主、和平、繁榮的價值。

她說，現在的局勢，台灣有愈來愈多的民主盟友，大家團結起來，這對台灣來說是很重要的時刻，有愈多的盟友、愈壯大的民主體，台灣做好準備，才足以面對中共的恐嚇。

國民黨副主席連勝文批評賴清德「務實的台獨終究是台獨」，會把台灣帶入危險狀態。郭雅慧說，賴清德的價值一直是一致的，也就是民主、和平、繁榮，希望保護主權、反對侵略，一直以來，中共的軍演和恐嚇沒有停止過，她要反問連勝文跟國民黨，這部分的兩岸立場，是否要做表述。

Photo Credit: 中央社 5月7日，賴清德參加「三明治新世代」親子園遊會

賴清德逛園遊會手作棉花糖 談解決三明治世代問題

（中央社）民進黨主席、總統參選人賴清德今日出席「三明治新世代」親子園遊會，他說，三明治新世代上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養，家庭責任最重，1個家庭的事情就是國家的事，未來會共同努力解決三明治世代所面臨的問題。

民進黨性別平等事務部、新住民事務部、青年部下午共同舉辦「三明治新世代」親子園遊會，邀請勵馨基金會、婦女救援基金會等團體設攤位，宣傳婦女及新住民議題。

賴清德由第1天上工的競辦發言人郭雅慧陪同到場，他逐一參訪攤位，品嘗娘惹糕、拉茶，還手作棉花糖。

賴清德致詞時表示，感謝全天下母親的辛勞，也預祝所有媽媽們母親節快樂，民進黨會持續落實性別平等，更持續關注新住民在台灣的生活。

賴清德表示，三明治新世代擔當起家庭的重要責任，上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養。賴清德以時下熱門台劇「人選之人-造浪者」的台詞：「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，他認為，台灣家庭所經歷的事，也正是國家所面對的事，未來會共同努力解決三明治世代所面臨的問題。

賴清德並讚許民進黨新住民事務部主任、立委羅美玲今日所穿的馬來西亞國服相當具有寓意，他建議羅美玲在國會質詢時應該也穿著國服。

賴清德認為，新住民立委在國會殿堂質詢行政院長時穿著國服，經由電視轉播，可以讓更多新住民了解，台灣是一個非常友善的社會，執政黨有新住民不分區立委，在國會殿堂為新住民爭取權益，協助更多新住民融入台灣這塊土地，意義相當非凡。

他強調，此舉可以讓外國人感受到台灣是1個多元且美麗的國家。因為有新住民的加入，無論是第1代、第2代，或是外國朋友來到台灣，都豐富台灣多元的文化，越多元、越美麗，越美麗、越自信，也會成為1個最棒的國家。

對於羅美玲拿賴清德愛吃甜食打趣，賴清德說，自己的確喜歡吃甜食，跑行程時也會買珍珠奶茶，而且是點全糖。

賴清德說，許多人可能認為喝全糖珍奶不健康，但糖尿病原因是胰島素分泌不足，並不是糖吃多或過甜而引起。他說，不是鼓勵大家喝全糖，而是在表達他喝珍珠奶茶的情況；不過，賴清德也說，若本身有糖尿病或高血脂等慢性病，就不建議吃太甜。

Photo Credit: 中央社 5月7日，賴清德參加「三明治新世代」親子園遊會

新竹是半導體、客家文化核心 賴清德將持續建設

（中央社）民進黨總統參選人賴清德昨（6）日出席新竹縣信賴台灣之友會成立大會表示，新竹是台灣科技的樞紐，為半導體產業核心，同時也是重要客家產業與文化重心，未來要持續建設新竹。

民進黨主席賴清德投入2024總統大選，昨日新竹縣舉辦竹縣信賴台灣之友會成立大會，民進黨竹縣黨部主委鄭朝方、新竹縣議員張珈源等人陪同賴清德出席活動，現場湧進支持民眾，場面盛大。

鄭朝方致詞表示，6日是竹縣信賴台灣之友會成立大會，幹部的組成更是來自各行各業，有小企業創辦人、高中老師、青創業者等，也都是受到賴清德的感召，挺身而出。

賴清德致詞說，感謝各界支持才能成立，現在大家都是台灣隊，要一起挺台灣，壯大台灣。

賴清德說，竹縣對台灣發展很重要，過去因新竹的產業樟腦丸與茶香，讓國際認識台灣，也帶動經濟發展，至今客家產業與文化，仍持續發展。