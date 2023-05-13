【散文】崔舜華《你道是浮花浪蕊》：我的青春，脹大地塞溢了羞辱

文：崔舜華

青春悼遲

每回，總有人問我這問題——你的青春是甚麼樣子的。

面對類似提問，我總是也只能選擇說謊。實際上，在我的生存路途間，我幾乎從沒有領受過青春的歡愉：那些將制服修改得如小鳥般的女孩，那些薄倖而可人的男孩；當年流行的拍貼機、燒肉喫到飽、興起便在哪個同學家夜宿如自家，等等等等……我卻從來沒有被澆淋過這樣的臨幸。

我的青春，脹大地塞溢了羞辱。

那股羞辱，於我而言是內外兼有劇毒的，內有家人的冷淡與嚴厲，於外則是學校裏整個年級對我的排擠和輕蔑。

我想把這一切寫下來，因為我想要涉水砥足地，踩在那一塊又一塊曾經炙傷掌肉的礫石上，憑著我自己，跨越過去。

中學的時候，父親異常嚴厲地管教起我來，他要求我上半身制服襯衫的每一吋，都得緊緊紮入飽脹的腰身裏，裙子自然是不准改的。那時我正值發育期，身體開始大量地長起肉來，父親逼視著我身上多餘的贅肉，領子也必然是扣到喉嚨的。我感覺自己像一隻腫脹的大象，舉步艱難，每個人都因為我的身材和穿著而蔑視我，甚至閃避我，彷彿我渾身散發著一種名為醜劣的毒氣。

對於我的痛苦，父親視之為青春期的反抗——諷刺的是，在父親的鞭子底下，我根本沒有過真正的叛逆期。而我真正擁有的甚麼？是假日的時候不被允許出門，只准蹲在房間裏一遍遍地寫參考書，到了週末的黃昏，父親會強迫我和弟弟與他一起出門散步，他深信打羽球等等對我們的身心是有益的。而我龐大的身軀被要挾在一團歡快地鏟著溜冰鞋的小孩，與一群揮汗如雨地爭奪著籃球的少年之間，這樣的格格不入使我深刻地感受到：僅僅置身其中，便已是某種嚴峻的恥辱。

然而，在學校裏，日子也沒有好過多少。我的朋友很少，少得我得以認清事實：我是沒有朋友的人，不過偶爾被施捨了同情。在殘酷的青春生存叢林裏，可憐人只堪與可憐人相伴。不受歡迎的老弱殘虜，僅夠資格與相類者偕伴，在體育課或化學課時，勉勉強強地最角落處湊上一團，像老弱殘兵盤著麻將般笨拙地搬弄著實驗器具或體育用具。

我永遠是在白線邊緣接不到排球的那個人。

但那時，我幼稚得沒有稱得上自知之明的自覺。一次班級競賽，要接力賽跑，其中跑第三棒的女生腳受傷了，不知怎地就由我代跑。我本來在班上就不是受歡迎的人，練習時情況卻都出乎意料地不錯，這樣的假象讓我飄飄然地快樂起來，彷彿我可以藉此扳回些甚麼。等到真正上場後，情狀卻完全逆轉——我眼睜睜看著別班的跑者一個接著一個迅速地從我身邊超越，而我腳步卻鈍重得如縛鐵塊——最終我們班級輸了，我蹲在操場不敢回教室，因為教室前的走廊上，我所隸屬的班級，全班都在對我挑釁地喊叫——喂！你上來呀！大家都在等你哦——！

我幾乎已經忘記我是怎麼低身如弓地攀上樓梯，一階接一階，逼迫自己提起力氣走向絕望，走向他們。他們把我鎖在教室外面，非常歡快的樣子，對著我笑——究竟有甚麼好笑呢？我們輸了，而且罪人僅僅只落下我一個——也許正是因為這樣，人們有了明確的標靶，將箭哪矢哪往某一個靶心砸去。

我就是靶心，因為我不能有心。如果我有心，我就會哭出來。

我在班上的待遇，從接力賽事件之後，沒有變好也沒有變差。我唯一事後後悔的，就是我又不自量力了一次地、報名了畢業旅行。在報名表上，我和幾個女生組組湊湊了一間小木屋，其中有R，而R那時是我最好的朋友。在我的想像裏，應該是幾個女孩喫著零食促膝長聊到夜深，然而，事實上完全不是這麼回事。一進屋，R便溜去找她隔壁班的男友，並宣告自己今晚不會回宿，我的胸口頓時涼了一大半，而另外四五個女孩蹲坐樓中樓的上層，男生魚貫而入，鞋子隨意趿在地上——這一切都讓我驚嚇到了，我們賸下三人於是去了另一間小木屋——避難所意味地，屋內都是沒有男生會來找的女生，長短胖瘦，擠在一間臥室裏或躺臥著或側著身，一邊閒聊一邊打盹，反而意料外地愉快。

回程的路途上，我把自己塞在放行李的車廂底，我不想聽見任何人的聲音，不想聽見車廂內那些放蕩的歡快的笑語。另一個昨夜睡在我身側的女孩C，放棄了車廂上的軟椅，下來陪我坐著，沒說甚麼話，車身低盪地搖晃。

從此我最常往來的對象變成C，R則自然而然地跟她男友更親近了。

其餘的，都是小事了，譬如，當我必須從教室走到長廊尾端的走廊。總會有人從窗裏探出頭來指指點點：那就是某某某，長得真醜——欸！醜八怪！

這樣的輪迴，每一次去廁所時都必然要重演一次，反覆得教我早就神潰麻木。

比起與學校有關的這一切，我寧可更願意去補習班。在那裏，所有人清一色穿著制服，無人識得我誰，亦無人將奚落我，偶爾，因為必須在外喫晚餐的緣故，母親會給我多一點錢，我在下課後追著公車轉捷運、在濕淋淋的下雨的黃昏赴抵善導寺或臺北車站，用多餘的錢買一頓麥當勞或一碗麵，小口小口地在長桌的角落啜著喫——奇異地，在這樣一個如囚籠般不見天日、充滿階梯與擁擠桌椅的空間裏，我竟能感到少許的自由。

那自由來自——在同一個地方，所有人都失去了階級的別屬，同樣地穿著制服，同樣地埋頭筆記，沒有更優越也沒有更卑賤，那是我在學校裏永遠無法獲得的正義。