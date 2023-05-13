【小說】吳均龐《狐狸與獅子》選摘：天才董事長的另外一個特殊品味是，他只喝百事可樂
我們想讓你知道的是
吳均龐長年深浸多元的文化背景，以其在跨國金融界的宏觀視野，對於東西方文化內涵、作風差異的細膩體會，織就十三篇機鋒處處的睿智小說，犀利而幽默，堅定又柔軟，透過通透的觀察，帶給我們體悟：一個一流人，不只站得高、看得遠，最重要的是懂得洞察人性！
文：吳均龐
只喝百事可樂的金融天才
揚棄傳統、主張創新的「天才董事長」引來兩極評價。追隨他跨出的每一步，都成了戰戰兢兢的壓力測試……
「我們一定會在法院和那個耍賴不認帳的公司，官司打到底！」被業界公認的金融天才穿著全身酷黑西服，以董事長之尊現身年終晚會，在台上高舉星際戰士光劍，大聲吆喝著。
台下一陣雀躍歡呼。震天價響的搖滾音樂，瓦力十足，人人扭動軀體，搖頭晃腦，如痴如狂地沉醉在這場天之驕子才受邀的年終搖滾盛會。
專注於衍生性金融商品的創新設計，全力開發人工智能系統，充分利用全球無時差交易，揚棄傳統的借貸營運模式——是這位董事長自上任以來，毫無懸念的營運策略。他視墨守成規、不能跳出框架思考的人，都是迂腐、落後的死木頭，非去之為快。直白地說，不能有另類思考、不敢顛覆與客戶既有的互動模式，對於這種停滯的狀態，這位天才董事長沒有一絲耐心去容忍，必然採取強硬的手段要求改變。
天才董事長的另外一個特殊品味是，他只喝百事可樂。為什麼？因為百事可樂長年以來，都以新的口味挑戰歷史悠久的可口可樂，拚死拚活地搶市占，無所不用其極地去顛覆可口可樂的權威地位。只喝百事可樂，是他在昭告天下一個明確立場：連喝飲料都可以是一種叛逆的表徵，一種與眾不同的風格。全銀行沒有人會愚蠢到在他面前喝可口可樂。
除了在喝可樂上擺出姿態，他還讓近百人由世界各分行，飛到佛羅里達，包下迪士尼樂園任大家盡情玩樂。這場所費不貲的年終邀請，也是天才董事長犒賞可造之才的方式之一。但是，這份邀請並不包括家人，於是一群成年人就在兒童遊樂場近乎荒誕地瘋鬧一整天，最後是以一場大型的搖滾演唱會收尾。
「打這種官司，不是瘋了嗎？」
「客戶和銀行之間是夥伴關係，而不是對立的交易兩造！」
「這種六親不認的待客之道，日後還有什麼人敢和我們銀行往來？」
一群來自亞太地區的人啜著百事可樂或百威啤酒，看著台前舞池中喧鬧蹦跳的白人們，紛紛低沉地細語著。
「其實這家公司宣稱和我們銀行之間的交易不是常規的，這也是情有可原。因為我們是他們的主力銀行，應該非常清楚他們的財務狀況，徹底了解生產成本的控制機制。這些年卻任由他們的財務主管在市場上興風作浪，不僅沒有節制他們的交易量，反而一味配合，賺取仲介佣金。」聽到台上的天才董事長要官司打到底的當下，站在我身邊的一個港仔湊上來和我咬耳朵。
和我們有官司訴訟的是美國中西部的一家鼎鼎有名的多元跨業集團，由食品原料、清潔劑、美容保養品到冷凍生鮮蔬果肉品，包山包海地囊括超過一半的市占率，是一個不好惹的製造業巨擘。
雙方的交易，其實也沒有什麼大不了的學問。製造原物料屬於大宗物資，這個巨擘需要預先在市場採購原料，時而透過我們銀行的仲介來做期貨交易。因為預購的量大，經常會影響市場的遠期和即期現貨價格。
製造巨擘的財務主管，眼看自己在期貨市場上有舉足輕重的地位，不免手癢，把原本鎖定是原物料成本的交易，逐漸轉為投機的倍數財務操作。
換句話說，本來應該只預購半年後一百萬噸的牛肉，但這名財務主管斷然下單買了兩倍的量，市場上對牛肉的需求瞬間拉高。這個製造巨擘就把他們現有的牛肉庫存順手傾倒於牛肉現貨市場，賺取差價，獲取豐厚的利潤。
這種以巨量來操控遠期和現貨市場價格的手法，不需要什麼深層的財經素養。但這名製造巨擘的財務主管食髓知味，這幾年來著實也累積了相當程度的經驗，把一個支援性質的財務部門，搖身一變成為舉足輕重的利潤中心。
不過，夜路走多必碰鬼。順風順水幾年後，終於碰上一次期貨市場的大波動，幾個重要大宗物資的期貨價格，同步崩盤。製造業巨擘的財務長未能料敵機先，被市場對作玩家軋空，造成了上兆美元的天文數字損失。
他不願承擔所有的責任，於是就推托自己是金融交易的外行，一切的交易都是依照我們銀行提供的資料與數據進行。這位財務長把自己描述成一個無辜的受害人，進而拒絕履行價金的支付，把交易糾紛，訴諸法律手段解決。
一向習慣早睡又加上長途飛行的時差，尤其震耳欲聾的音樂，我更是無意久留。看到天才董事長在台上揮舞的光劍慢慢隱入幕後，我也就不再搭理身旁的人，輕巧挪移出人群，快步離場，心中忖度，明天又要長途跋涉飛越太平洋，早點回房休息乃是上策。
次日清晨，匆匆收拾行李。窗外陽光燦爛，看到遠處高聳的雲霄飛車，心裡盤算明年暑假，一定要把女兒們拎來這裡，沖消此次我一個人來這種遊樂世界的罪惡感。
上班尖峰時段的車潮已經湧現，看著高速公路上熙來攘往的通勤族，慶幸自己訂了早班飛機，可以即時離開這個以遊樂休閒為主的城市。
輕鬆地坐在旅館往機場的送機禮遇車上，我習慣性地打開筆電，搜尋最新的市場消息，跳入眼簾的卻是令我大吃一驚的緊急快訊。天才董事長的祕書要求我下午兩點，準時抵達董事長在紐約的辦公室，已經排定了一對一的面談。
忙不迭撥電話給那個祕書，解釋一下我的情況。「不好意思！我剛剛才看到你的通知，恐怕兩點趕不到紐約市，因為我原本訂的航班是由奧蘭多直接經由西岸，飛往東京，沒有繞到紐約的行程。現在改行程可貴了，而且我一時之間，恐怕也訂不到去紐約的機票。」
「嗯，是這樣嗎？董事長不會在意你花多少錢改行程。但是不能克服萬難，配合他的一對一面談，你面對的問題可能就更大了！還有一點容我提醒你，進董事長辦公室，要衣著整齊。」不等我回答，操著紐約腔的祕書已經喀嚓一聲把電話掛了。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。