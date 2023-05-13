【小說】吳均龐《狐狸與獅子》選摘：天才董事長的另外一個特殊品味是，他只喝百事可樂

文：吳均龐

只喝百事可樂的金融天才

揚棄傳統、主張創新的「天才董事長」引來兩極評價。追隨他跨出的每一步，都成了戰戰兢兢的壓力測試……

「我們一定會在法院和那個耍賴不認帳的公司，官司打到底！」被業界公認的金融天才穿著全身酷黑西服，以董事長之尊現身年終晚會，在台上高舉星際戰士光劍，大聲吆喝著。

台下一陣雀躍歡呼。震天價響的搖滾音樂，瓦力十足，人人扭動軀體，搖頭晃腦，如痴如狂地沉醉在這場天之驕子才受邀的年終搖滾盛會。

專注於衍生性金融商品的創新設計，全力開發人工智能系統，充分利用全球無時差交易，揚棄傳統的借貸營運模式——是這位董事長自上任以來，毫無懸念的營運策略。他視墨守成規、不能跳出框架思考的人，都是迂腐、落後的死木頭，非去之為快。直白地說，不能有另類思考、不敢顛覆與客戶既有的互動模式，對於這種停滯的狀態，這位天才董事長沒有一絲耐心去容忍，必然採取強硬的手段要求改變。

天才董事長的另外一個特殊品味是，他只喝百事可樂。為什麼？因為百事可樂長年以來，都以新的口味挑戰歷史悠久的可口可樂，拚死拚活地搶市占，無所不用其極地去顛覆可口可樂的權威地位。只喝百事可樂，是他在昭告天下一個明確立場：連喝飲料都可以是一種叛逆的表徵，一種與眾不同的風格。全銀行沒有人會愚蠢到在他面前喝可口可樂。

除了在喝可樂上擺出姿態，他還讓近百人由世界各分行，飛到佛羅里達，包下迪士尼樂園任大家盡情玩樂。這場所費不貲的年終邀請，也是天才董事長犒賞可造之才的方式之一。但是，這份邀請並不包括家人，於是一群成年人就在兒童遊樂場近乎荒誕地瘋鬧一整天，最後是以一場大型的搖滾演唱會收尾。

「打這種官司，不是瘋了嗎？」

「客戶和銀行之間是夥伴關係，而不是對立的交易兩造！」

「這種六親不認的待客之道，日後還有什麼人敢和我們銀行往來？」

一群來自亞太地區的人啜著百事可樂或百威啤酒，看著台前舞池中喧鬧蹦跳的白人們，紛紛低沉地細語著。

「其實這家公司宣稱和我們銀行之間的交易不是常規的，這也是情有可原。因為我們是他們的主力銀行，應該非常清楚他們的財務狀況，徹底了解生產成本的控制機制。這些年卻任由他們的財務主管在市場上興風作浪，不僅沒有節制他們的交易量，反而一味配合，賺取仲介佣金。」聽到台上的天才董事長要官司打到底的當下，站在我身邊的一個港仔湊上來和我咬耳朵。

和我們有官司訴訟的是美國中西部的一家鼎鼎有名的多元跨業集團，由食品原料、清潔劑、美容保養品到冷凍生鮮蔬果肉品，包山包海地囊括超過一半的市占率，是一個不好惹的製造業巨擘。

雙方的交易，其實也沒有什麼大不了的學問。製造原物料屬於大宗物資，這個巨擘需要預先在市場採購原料，時而透過我們銀行的仲介來做期貨交易。因為預購的量大，經常會影響市場的遠期和即期現貨價格。

製造巨擘的財務主管，眼看自己在期貨市場上有舉足輕重的地位，不免手癢，把原本鎖定是原物料成本的交易，逐漸轉為投機的倍數財務操作。

換句話說，本來應該只預購半年後一百萬噸的牛肉，但這名財務主管斷然下單買了兩倍的量，市場上對牛肉的需求瞬間拉高。這個製造巨擘就把他們現有的牛肉庫存順手傾倒於牛肉現貨市場，賺取差價，獲取豐厚的利潤。

這種以巨量來操控遠期和現貨市場價格的手法，不需要什麼深層的財經素養。但這名製造巨擘的財務主管食髓知味，這幾年來著實也累積了相當程度的經驗，把一個支援性質的財務部門，搖身一變成為舉足輕重的利潤中心。

不過，夜路走多必碰鬼。順風順水幾年後，終於碰上一次期貨市場的大波動，幾個重要大宗物資的期貨價格，同步崩盤。製造業巨擘的財務長未能料敵機先，被市場對作玩家軋空，造成了上兆美元的天文數字損失。

他不願承擔所有的責任，於是就推托自己是金融交易的外行，一切的交易都是依照我們銀行提供的資料與數據進行。這位財務長把自己描述成一個無辜的受害人，進而拒絕履行價金的支付，把交易糾紛，訴諸法律手段解決。

一向習慣早睡又加上長途飛行的時差，尤其震耳欲聾的音樂，我更是無意久留。看到天才董事長在台上揮舞的光劍慢慢隱入幕後，我也就不再搭理身旁的人，輕巧挪移出人群，快步離場，心中忖度，明天又要長途跋涉飛越太平洋，早點回房休息乃是上策。

次日清晨，匆匆收拾行李。窗外陽光燦爛，看到遠處高聳的雲霄飛車，心裡盤算明年暑假，一定要把女兒們拎來這裡，沖消此次我一個人來這種遊樂世界的罪惡感。

上班尖峰時段的車潮已經湧現，看著高速公路上熙來攘往的通勤族，慶幸自己訂了早班飛機，可以即時離開這個以遊樂休閒為主的城市。

輕鬆地坐在旅館往機場的送機禮遇車上，我習慣性地打開筆電，搜尋最新的市場消息，跳入眼簾的卻是令我大吃一驚的緊急快訊。天才董事長的祕書要求我下午兩點，準時抵達董事長在紐約的辦公室，已經排定了一對一的面談。

忙不迭撥電話給那個祕書，解釋一下我的情況。「不好意思！我剛剛才看到你的通知，恐怕兩點趕不到紐約市，因為我原本訂的航班是由奧蘭多直接經由西岸，飛往東京，沒有繞到紐約的行程。現在改行程可貴了，而且我一時之間，恐怕也訂不到去紐約的機票。」

「嗯，是這樣嗎？董事長不會在意你花多少錢改行程。但是不能克服萬難，配合他的一對一面談，你面對的問題可能就更大了！還有一點容我提醒你，進董事長辦公室，要衣著整齊。」不等我回答，操著紐約腔的祕書已經喀嚓一聲把電話掛了。