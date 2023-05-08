加州巨型海帶可長超過10層樓高，「海底森林」的漁業、清汙、減碳效益每年高達5000億美元
我們想讓你知道的是
水下的海帶森林孕育著驚人的生物多樣性。海帶的葉片及根部能為魚苗提供庇護，因此成為成年魚類產卵的場所，同時也為海膽等無脊椎動物提供食物來源。此外，研究也發現全球海帶森林為漁業、清汙及儲碳的效益，每年竟然高達5000億美元。
文：黃皓筠
美國加州聖地亞哥（San Diego County）以西幾英里處的海洋乍看之下毫不起眼，只有一些綠色的海藻露出水面。然而，當你沉至海浪之下，將會發現一個全新的世界。位於洛馬岬（Point Loma）附近的海底，藏著一片由海帶構成的壯觀森林，每一株海帶的長度甚至可以超過10層樓高。
海帶扎根於海底，藉由氣室隨著水流扶起，成群的魚類、海豹及其他水生動物就如同飛鳥穿梭在於森林樹冠，在海帶的莖幹間悠游。「潛入森林就像是進入大教堂。」美國麻州大學波士頓分校（University of Massachusetts Boston）海洋生態學家伯恩斯（Jarrett Byrnes）說道。「來自水面的光線穿過海帶葉片，如同彩繪玻璃一般，真的太美了。」
一個我們都依賴的壯觀海底世界
海帶森林與陸地上的森林，神奇的有許多共同之處。它們有類似樹根的錨，一個像是樹幹的中心結構，以及如同葉片的刀狀藻體。兩者都為無數生命提供養分與棲身之處。不過，海帶並非一種植物，而是一種藻類，它們的生長速度比樹木快得多，根據物種的不同，成長速度可以高達到每天兩英尺（約62公分）。
一些海帶，例如聖地亞哥海岸常見的巨海帶，會浮出水面形成類似樹冠的結構；另一些則是在水下幾英尺深的海底形成林下植被。根據聯合國環境署（United Nations Environment Programme，UNEP），海帶森林的分布非常廣泛，其覆蓋海洋面積是所有珊瑚礁的5倍。
另一方面，海帶同樣孕育著驚人的生物多樣性。海帶的葉片和錨（之所以稱之為錨，是因為底部構造近似於根部）能為魚苗提供庇護，因此成為成年魚類產卵的場所，同時也為海膽等無脊椎動物提供食物來源。一項研究發現，挪威海中的一根海帶可支持70種不同生物，數量更可達8萬。此外，加州海域的一些海帶森林也被發現擁有1000多種動植物。
海帶的存在對於海鮮愛好者尤其重要，研究顯示許多民眾喜愛的水產，包括青鱈、龍蝦和鮑魚等，至少有一部分生命階段是在海帶森林中度過的。 根據期刊《Nature》的一項最新研究，一公頃的海帶平均每年為漁業貢獻大約3萬美元的產值。
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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