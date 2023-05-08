TNL+ 2023/05/08,
環境

加州巨型海帶可長超過10層樓高，「海底森林」的漁業、清汙、減碳效益每年高達5000億美元

加州巨型海帶可長超過10層樓高，「海底森林」的漁業、清汙、減碳效益每年高達5000億美元
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

水下的海帶森林孕育著驚人的生物多樣性。海帶的葉片及根部能為魚苗提供庇護，因此成為成年魚類產卵的場所，同時也為海膽等無脊椎動物提供食物來源。此外，研究也發現全球海帶森林為漁業、清汙及儲碳的效益，每年竟然高達5000億美元。

文：黃皓筠

美國加州聖地亞哥（San Diego County）以西幾英里處的海洋乍看之下毫不起眼，只有一些綠色的海藻露出水面。然而，當你沉至海浪之下，將會發現一個全新的世界。位於洛馬岬（Point Loma）附近的海底，藏著一片由海帶構成的壯觀森林，每一株海帶的長度甚至可以超過10層樓高。

海帶扎根於海底，藉由氣室隨著水流扶起，成群的魚類、海豹及其他水生動物就如同飛鳥穿梭在於森林樹冠，在海帶的莖幹間悠游。「潛入森林就像是進入大教堂。」美國麻州大學波士頓分校（University of Massachusetts Boston）海洋生態學家伯恩斯（Jarrett Byrnes）說道。「來自水面的光線穿過海帶葉片，如同彩繪玻璃一般，真的太美了。」

一個我們都依賴的壯觀海底世界

海帶森林與陸地上的森林，神奇的有許多共同之處。它們有類似樹根的錨，一個像是樹幹的中心結構，以及如同葉片的刀狀藻體。兩者都為無數生命提供養分與棲身之處。不過，海帶並非一種植物，而是一種藻類，它們的生長速度比樹木快得多，根據物種的不同，成長速度可以高達到每天兩英尺（約62公分）。

一些海帶，例如聖地亞哥海岸常見的巨海帶，會浮出水面形成類似樹冠的結構；另一些則是在水下幾英尺深的海底形成林下植被。根據聯合國環境署（United Nations Environment Programme，UNEP），海帶森林的分布非常廣泛，其覆蓋海洋面積是所有珊瑚礁的5倍。

另一方面，海帶同樣孕育著驚人的生物多樣性。海帶的葉片和錨（之所以稱之為錨，是因為底部構造近似於根部）能為魚苗提供庇護，因此成為成年魚類產卵的場所，同時也為海膽等無脊椎動物提供食物來源。一項研究發現，挪威海中的一根海帶可支持70種不同生物，數量更可達8萬。此外，加州海域的一些海帶森林也被發現擁有1000多種動植物

海帶的存在對於海鮮愛好者尤其重要，研究顯示許多民眾喜愛的水產，包括青鱈、龍蝦和鮑魚等，至少有一部分生命階段是在海帶森林中度過的。 根據期刊《Nature》的一項最新研究，一公頃的海帶平均每年為漁業貢獻大約3萬美元的產值。

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