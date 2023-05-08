TNL+ 2023/05/08,
歐洲

和英國鄰居開「加冕派對」看直播實在太過癮，「英式吐槽」本身就是娛樂節目

和英國鄰居開「加冕派對」看直播實在太過癮，「英式吐槽」本身就是娛樂節目
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

查爾斯在等待了54年後，終於正式成為英國國王，這場「世紀加冕」引發全球關注，但在旅英作家讀者太太的眼中，英國人在加冕派對中的吃喝和吐槽，反而是這場加冕典禮更有趣的部分......

你在職場上升遷受挫，覺得自己遇到職涯天花板，怎麼努力都升不上去嗎？你不孤單，因為1958年就受封為威爾斯王子的查爾斯三世，在當了大半輩子的王儲，等待了66年後，終於在2023年的5月6日正式被加冕成為英國國王。這史上等待最久的promotion終於開花結果，希望能帶給正卡在正升遷之路的你一點鼓勵。

以上是開玩笑的，查爾斯之所以等那麼久，是因為他有個長壽的媽媽，作為英國史上任期最久的女王，伊莉莎白二世在位期間長達70年又214天，所以對大部分的英國人來說，不管是不是王室迷，2023年的5月6日都是一個值得紀念的日子，因為在這一天，英國正式「改朝換代」，國家的虛位元首從女王變成國王，也是大部分的英國人有生之年第一次見證國王登基加冕典禮的日子。

加冕儀式直播時的「英式吐槽」

我們家雖然不是典型的王室迷，但當鄰居邀請我們去她家開「加冕派對（Coronation party）」時，我毫不猶豫就答應了，除了想多做些文化考察的田野調查，搜集英國人對查爾斯終於從王儲變成國王的態度，也想了解加冕典禮到底是什麼，沒想到這場派對竟然是近期我參加的派對裡，最讓我感到盡興的一場。

和英國人一起看電視實況轉播加冕典禮的過程實在太過癮，根本就是一場英式幽默的嘉年華會，這些英國人你一言、我一語幾乎人人隨口都能吐出讓人捧腹大笑的金句，和他們一起看轉播本身就是一個娛樂節目。

譬如A說她不敢相信哈利王子竟然有種出席，B馬上回「妳沒看到他被排在第三排後面？」，C緊接著問「那安德魯王子呢？」，B則說「他在柱子後面你沒看到嗎？」安德魯王子因為性侵未成年少女的案子成為眾矢之的，人氣下滑到可說是王室之恥，所以被幽默的英國人用這種方式唾棄 。

在宣誓儀式開始時，查爾斯將手放在聖經上，坎特伯里大主教問他是否願意對誓詞發誓時，我那些政治立場左派的朋友們紛紛狂喊「No!」，而在塗抹聖油的儀式（Anointing）進行時，因為要裸露身體，查爾斯被安排在屏風後面，這時英國朋友們又開始起鬨，有人建議屏風後面應該設置尿桶，畢竟加冕儀式長達數小時，需要考慮老人家膀胱無力，其他人馬上附和。

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Photo Credit: GettyImages
進入屏風後方的查爾斯國王

當大主教端着皇冠準備放到查爾斯的頭上時，左派朋友又開始用童話故事《灰姑娘》的邏輯揶揄國王，大喊「尺寸不合，取消王位」。

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