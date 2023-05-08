首波梅雨鋒面貢獻千萬噸水量，南部尚未解渴；彭啟明：台灣降雨靠境外，勿炒作光電致旱謬論
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中央氣象局指出，今天鋒面通過並逐漸遠離，鋒面附近水氣偏多，各地易出現降雨，清晨彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生，預計下半天起水氣減少，各地降雨將逐漸趨緩。根據水利署網站水庫即時資訊，南部水庫水情仍相對嚴峻，烏山頭水庫蓄水率57％、牡丹水庫38％、南化水庫20％，曾文水庫僅約6％。
望「梅」止渴，雲嘉地區3水庫仍入不敷出
（中央社） 受鋒面影響，雲嘉地區昨（7）日有明顯雨勢，可惜降雨量不多，仁義潭、蘭潭與湖山水庫進帳有限，仍處於入不敷出。
根據台灣自來水公司第五區管理處統計，截至昨天上午7時仁義潭、蘭潭水庫合計有效蓄水量為682.33萬立方公尺、有效蓄水率為20.02％，較去年同期有效蓄水率35.75％少約15.73％，約少553.8萬立方公尺。
台灣自來水公司第五區管理處指出，受鋒面影響，嘉義地區有明顯雨勢，從前天清晨到今天清晨，仁義潭 、蘭潭水庫進水量未達1萬噸，目前水庫每日平均出水量約7.85萬噸，此波雨勢目前對嘉義地區2座水庫進水並無明顯助益。
台灣自來水公司第五區管理處表示，此波降雨暫時無法解除嘉義縣山區旱象，阿里山系統部分則無明顯降雨，原水進水量並無增加趨勢；另樂野系統原水進水量約平均每日580立方公尺，今天上午已來到平均680立方公尺，惟降雨量有限，山區旱象仍暫無法解除。
雲林縣湖山水庫截至今天上午有效蓄水量1200萬噸，蓄水率23.6％。
湖山水庫管理中心主任李炎任說，桶頭堰上游集水區自今天凌晨才有明顯雨勢，只是降雨量依然不多，後續看近日河川流量狀況儘量來引水。
嘉義縣市水情燈號目前為黃燈，雲林縣水情燈號為藍燈，台灣自來水公司第五區管理處和湖山水庫管理中心呼籲民眾節約用水。
高雄鳳山大雨只下5分鐘，民眾集氣祈雨鋒面再南移點
（中央社）中央氣象局昨天發布大雨特報，苗栗至彰化、嘉義、台南等多縣市易有短延時強降雨；高雄昨天近中午時也出現雨勢，鳳山出現大雨，但大雨僅持續約5分鐘，後繼無力變成綿綿細雨。
受鋒面影響，台灣昨天不少縣市降雨，高雄市山區從昨天凌晨開始陸續出現雨勢，高雄氣象站主任陳文信告訴《中央社》記者，山區降雨狀況不錯，從清晨至上午都有降雨；但目前高雄整體雨量不算多，「主要是鋒面前緣靠近高雄，希望鋒面能再往南移一些」。
高雄終於盼來降雨，民眾陳小姐表示，那瑪夏從清晨就出現大雨，「渴了好久的樹木終於有水喝了！」目前那瑪夏仍持續降雨。
住在鳳山的林先生則說，將近中午時，鳳山下起大雨，路面全濕，雨來得又急又快，不少機車騎士都停在路邊穿雨衣，但大雨只有5分鐘左右，後繼無力只剩下細雨。
陳文信說，近中午時高雄有小對流胞，所以不少區域會有短延時強降雨，雨勢持續不久，但通常伴隨著風，行車視線不佳，民眾外出要多加留意。
不少高雄網友在氣象相關臉書（Facebook）粉絲團「祈雨」，有網友說，「高雄終於要下雨了！拜託下在集水區，不要再缺水了！」也有網友指出，台南下大雨了，「鋒面再往南一點啊，高雄也要雨」。
首波梅雨鋒面貢獻千萬噸水量，南部尚未解渴
（中央社）梅雨季首波鋒面到來，經濟部水利署統計前天到昨天傍晚5時，預估總降雨效益為1064萬噸水量。水利署表示，這波降雨最主要受益的是中部地區水庫，南部水庫進帳相對有限，盼晚間、今天降雨可以再挹注。
中央氣象局昨天上午更新大雨特報，由於鋒面影響，易有短延時強降雨，昨天苗栗到彰化、南投、嘉義、台南、金門、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。台南、高雄今天雖然也有降雨，但降雨時間不長。
經濟部水利署統計前天上午7時到昨天傍晚5時各主要水庫累計降雨量，預估總降雨效益為1064萬噸水量。
經濟部水利署發言人王藝峰告訴《中央社》記者，這2天降雨主要貢獻在中部地區的水庫，最主要是中部地區的日月潭水庫、德基水庫、鯉魚潭水庫等受惠，約占整體近7成，南部地區下雨雖然有些許助益，但仍相對有限。
王藝峰表示，南部地區把握昨天上下午都有進行人工增雨，希望增加降雨，氣象局也預估降雨會到今天，因此還是期待晚上到今天的降雨可以對南部水庫有所挹注。
根據水利署網站水庫即時資訊，南部水庫水情仍相對嚴峻，烏山頭水庫蓄水率57％、牡丹水庫38％、南化水庫20％，曾文水庫僅約6％。
根據水利署網站資訊，目前台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；新竹縣市、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈；苗栗縣為「水情提醒」綠燈；其餘縣市為「水情正常」藍燈。
12縣市大雨特報，鋒面今起逐漸遠離
（中央社）中央氣象局指出，今天鋒面通過並逐漸遠離，鋒面附近水氣偏多，各地易出現降雨，清晨彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生，預計下半天起水氣減少，各地降雨將逐漸趨緩。
氣象局今日凌晨3點50分針對全台12縣市發布大雨特報，示警範圍包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、高雄市山區、屏東縣山區及台東縣山區。
氣象局觀測，溫度方面，由於東北季風增強，北部及東北部天氣整天較涼，其他地區因為雲多下雨，也會稍微轉涼，預測今天北部及東北部低溫僅攝氏18、19度，中部、花東約20、21度，南部低溫24至26度左右。
氣象局說，高溫方面，北部及東北部只有20到22度，整天較涼，中部及花東23至25度，南部仍有28到30度，南來北往的朋友應留意今天台灣南北溫度差異較大。
此外，東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；晚起至明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，前往海邊活動請特別注意。
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