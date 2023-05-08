查爾斯三世加冕，爭議「光之山」鑽石勾起印度人歷史傷痛

（中央社）英國國王查爾斯三世6日舉行加冕典禮，一頂后冠上的105.6克拉「光之山」鑽石，再次勾起印度人的歷史傷痛。雖然這顆鑽石最終沒在加冕典禮中出現，但許多印度網友仍不忘要求英國物歸原主。

查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮於台北時間6日晚間在英國倫敦西敏寺舉行，此前印度民眾一直關注王后卡蜜拉（Camilla）在國王加冕典禮當天，是否會戴上王太后——伊麗莎白二世之母於1937年封后時曾經戴過的后冠。

這頂后冠挑起印度人敏感神經，因為這頂后冠上鑲有一顆名為「光之山」（Koh-i-Noor）的鑽石，現重約105.6克拉，印度認為這是英國政府在殖民時期強行取走的國寶。

「光之山」據說原重量達191克拉，經英國王室重新切割之後，成為現今的大小；外界估計，「光之山」市值約200億美元。

根據印度文化部的資料，「光之山」是在印度東部城市瑪蘇里帕南（Masulipatnam）的礦區開採而出，輾轉流落到中亞及次印度大陸多個王朝的統治者之手，後為錫克帝國開國君王朗吉特．辛赫（Ranjit Singh）所得。

辛赫於1839年因病駕崩，隨後10年內，錫克帝國二度與英國的戰爭中落敗，1849年簽下「拉合爾最終條約」（Last Treaty of Lahore），其中一條寫道，「光之山」須交給英國女王。

於是，英屬印度總督達豪西勳爵（Lord Dalhousie）從當時才10歲的錫克君王杜利普．辛赫（Duleep Singh）手中取走了「光之山」，並於1850年7月運抵倫敦，作為東印度公司成立250週年贈予維多利亞女王的禮物。

由於傳說男性佩戴「光之山」將引來災禍，因此「光之山」到了英國之後，一直只由王室中女性成員佩戴。外界根據這項傳統，猜測卡蜜拉會在查爾斯三世加冕典禮中戴上鑲有「光之山」的后冠。

但早在今年2月，白金漢宮（Buckingham Palace）即已宣布卡蜜拉將會戴上另一頂后冠——「瑪麗后冠」（Queen Mary's Crown）。印度坊間猜測，英國希望避開敏感的政治爭議。

印度一直視「光之山」的外流為歷史屈辱，過去曾數度要求英國政府歸還，但未能如願。

觀察人士認為，除非英國王室自願歸還，否則印度很難討回「光之山」，因為它的轉手有國際條約做依據。此外，巴基斯坦、阿富汗和伊朗也聲稱是「光之山」的主人，使得這個歷史糾紛更加複雜。

另方面，印度副總統譚克哈爾（Jagdeep Dhankhar）出席了查爾斯三世的加冕典禮，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚也在推特發文表示祝賀，並期待印英關係進一步強化。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀