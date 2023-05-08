墨西哥稱掌握中國走私芬太尼和冰毒證據，會再向北京求援緝毒

墨西哥總統說，該國有證據證實截獲了一批自中國走私而來的管制藥物芬太尼（Fentanyl），期待得到北京幫助，打擊毒品走私。

芬太尼是一種強效鴉片類藥物。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）說，該國在位於太平洋旁的港口拉薩羅・卡德納斯（Lázaro Cárdenas）截獲了一個走私該藥物的貨櫃。

歐布拉多說：「我們已經有證據了，」他還表示，他將要求中國政府幫助斬斷這些藥物的走私。

美國當局稱，芬太尼現在是美國人因使用毒品過量死亡的主因。

墨國總統表示，在美國官方建議之後，今年三月他便向中國國家主席習近平致信，希望北京能在反毒戰鬥中提供支援。

歐布拉多在5月5日告訴媒體，他會向北京重申這一要求。「我們會以非常尊重的方式傳遞信息給對方，重申請求協助。」

墨西哥海軍部長奧赫達則說，在拉薩羅・卡德納斯截獲的走私貨櫃中，藏有重約35公斤的芬太尼藥物和冰毒，它們藏在燃油樹脂中。這批貨物是從中國青島出發，經過韓國釜山，最終到達墨西哥。

芬太尼是什麼？

芬太尼的毒性強度是海洛因的50倍。

之前美國麻醉品執法管理局表示，2021年，美國記錄有10萬7375起毒品死亡或過量使用毒品案件，其中67％與芬太尼或鴉片類藥物有關。

Photo Credit: Reuters / BBC News 芬太尼亦被稱為實驗室毒品，由實驗室合成製作。

該管理局稱，芬太尼亦是美國50歲以下人口死亡原因中最主要的因素。

美國政府指責墨西哥的毒品幫派走私芬太尼到美國。上個月，在墨西哥錫納羅亞卡特爾的大毒梟，綽號「矮子」（El Chapo）的三名兒子在美國被指控走私芬太尼，但只有其中一人被美國拘留。矮子原名華金・古茲曼・洛埃拉（Joaquin Guzman Loera），2019年被判終身監禁，正在美國服刑。

墨國總統又說，芬太尼並非在墨西哥生產，而是由販毒的毒品幫派從亞洲供應商處購買走私過來。

不過，上個月，中國外交部發言人毛寧在記者會否認中國與墨西哥之間存在非法走私芬太尼的情況。

毛寧表示，沒有收到墨西哥政府的通知，她稱，已經收繳了製造芬太尼的前體化學品原料。她說， 類似藥物在中國有嚴格的管制。她稱，美國的芬太尼濫用問題根源在美國自己，「該問題完全是美國製造」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰