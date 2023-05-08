《華爾街日報》：美歐盼中國助俄烏止戰；俄軍承諾提供彈藥，瓦格納集團暫不撤出巴赫姆特
我們想讓你知道的是
美國與盟友期待烏克蘭發動攻勢收復南方重要失土，就算俄羅斯保有入侵後占領的大片土地，這波反攻仍能解讀為成功。法國與德國高層官員預期，白宮將在烏克蘭反攻有所斬獲後嘗試推動和談。
《華爾街日報》：美歐盼俄烏止戰，期待中國發揮作用
（中央社）《華爾街日報》報導，俄烏交戰逾一年，西方國家思維逐漸改變。部分美歐官員認為，烏克蘭計劃近期反攻，有望為俄烏下半年和談鋪路，而中國可能扮演俄羅斯上談判桌的推手。
報導寫道，西方國家願意鼓勵俄烏和談並期待中國發揮作用，思維出現變化，特別是因北京長期支持莫斯科而高度懷疑中國涉入的華府。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期對北京可能有助化解俄烏衝突公開表達審慎樂觀，就是一例。
美歐官員判斷依據是俄烏都沒有能力無限期持續戰鬥、北京協助推動國際和談的意願應受檢驗，但他們仍不確定俄羅斯在總統普亭（Vladimir Putin）領導下是否願意商討停火協議。
俄軍去（2022）年2月全面入侵烏克蘭後，美國、英國及其他國家曾表明將持續支援烏克蘭，直到擊敗俄羅斯為止。如今，部分歐洲國家渴望見到戰事結束，或至少降低交戰激烈程度，期盼今年俄烏交涉能談出一些成果。華府態度轉變後，立場與這些國家趨於一致。
白宮國家安全會議發言人霍奇（Adam Hodge）說，烏克蘭因俄羅斯無端入侵而保衛國土，美國持續支援烏克蘭的立場清晰無比。遺憾的是，美方未見到俄羅斯準備停止攻擊烏克蘭人民的跡象，因而承諾持續協助烏克蘭為保護人民抵抗俄軍侵略。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推動烏克蘭春季發動攻勢後，尋求與俄羅斯談判上態度最為明確。美國白宮與國務院官員一向堅持以談判結束所有戰爭，但強調俄羅斯必須帶著善意上談判桌，提供烏克蘭軍援是為了讓基輔在和談時處於有利地位。
報導引述未具名歐洲官員表示，白宮國安會重要官員偏好以談判止戰；國務院與中央情報局（CIA）則偏向懷疑，想先觀察烏克蘭反攻情形，再決定是否提倡以外交途徑解決。
美國與盟友期待烏克蘭發動攻勢收復南方重要失土，就算俄羅斯保有入侵後占領的大片土地，這波反攻仍能解讀為成功。法國與德國高層官員預期，白宮將在烏克蘭反攻有所斬獲後嘗試推動和談。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5月稍晚將在柏林接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。多名歐洲官員說，蕭茲不會施壓澤倫斯基與俄方談判，但美國總統拜登（Joe Biden）預料會向澤倫斯基示意，未來幾個月可能適合停火談判。
部分美歐官員直到最近仍認為，中國在俄烏戰爭爆發後公開支持俄羅斯，使外界難以接受北京成為推動和談的夥伴。但西方國家眼見軍火供給捉襟見肘，擔心俄烏戰事若陷入僵局，援助烏克蘭的規模將無以為繼，因而日漸傾向推動俄烏上談判桌。
不過，歐洲推動俄烏和談尚未形成共識。波蘭、波羅的海國家、其他小國及部分英國官員認為，就算烏軍春季反攻沒有改變戰局，仍該讓烏克蘭有充分時間攻城掠地。
法國與德國則希望見到俄烏達成架構廣泛的停火協議，中國可能以擔保國身分參與。
北京2月在俄烏戰爭週年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，以12項倡議將自身塑造為中立調停者。馬克宏於同月私下向澤倫斯基提議在巴黎召開商討停火協議的和平會議，時機由基輔決定。澤倫斯基說，與會前提是拜登與中國國家主席習近平都出席。
馬克宏與法國及其他歐洲官員自此敦促北京在外交上發揮建設性作用，促成習近平與澤倫斯基在4月進行俄烏戰爭爆發後首次通話。但相關官員聽取簡報後說，這次通話不代表習近平放棄支持俄羅斯，中方也沒有明確承諾答應烏克蘭的要求。
習近平3月造訪莫斯科向普亭表達支持後，即將派遣代表團赴基輔。
多名歐洲官員說，歐洲重要領袖現在對中國熱切於促成俄烏停火談判懷抱信心。
布林肯上週在華盛頓郵報活動的發言呼應上述立場。他當時說，如果有國家深具影響力且準備好追求公正持久和平，無論是中國或其他國家，原則上都是毫無問題的，「我們對此表示歡迎，中國當然有可能在這方面發揮作用，這可能非常有益。」
俄羅斯承諾提供彈藥，瓦格納決定不從烏東巴赫姆特撤軍
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）7日說，在他威脅要將前線部隊撤出巴赫姆特（Bakhmut）之後，已獲得俄羅斯軍方「承諾」提供更多彈藥。
普里戈任曾就烏克蘭與莫斯科部隊激戰焦點的巴赫姆特情勢、猛烈抨擊俄羅斯軍事首長，他7日說：「他們承諾將提供我們繼續行動所需的所有彈藥和武器。」
他說，他們已經獲得保證，「巴赫姆特周圍的戰鬥人員一切所需的東西都將獲得滿足」。
普里戈任領導的瓦格納集團在俄羅斯對巴赫姆特長達數月的艱苦進攻中擔任帶頭角色，在這場俄烏戰爭中時間最長、最血腥的戰鬥中幾乎攻占這座城市。
普里戈任5日一度威脅說，「我將把瓦格納部隊撤出巴赫姆特，因為在缺乏彈藥的情況下，他們會面臨無意義的死亡」。他當時還說，他正在等待撤離巴赫姆特的命令。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國兩分鐘內在聯合國投票的微妙變化，代表習近平要放棄普亭了嗎？
- 習近平與澤倫斯基通話後，俄烏距離停火還有多遠？
- 中國需要俄羅斯構建新國際秩序，普亭絕對不能輸掉烏克蘭戰爭
- 烏克蘭春季大反攻在即：烏軍將從哪裡進攻？俄國做了那些防禦？
- 「彈藥在哪裡？」瓦格納集團怒嗆俄國防部不給支援，威脅將在5月10日離開巴赫姆特
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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