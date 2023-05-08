2023/05/08,
運動

「台灣蝶王」王冠閎全大運200蝶摘金達A標，台灣第2人獲巴黎奧運資格

「台灣蝶王」王冠閎全大運200蝶摘金達A標，台灣第2人獲巴黎奧運資格
台灣游泳健將王冠閎。Photo Credit: 中原大學提供 via 中央社

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王冠閎在今（2023）年全大運狀況調整得不錯，他先在100公尺蝶式打破全國紀錄摘金，宣告擺脫2年瓶頸。昨天在更拿手的200公尺蝶式，不但順利收下金牌，這個成績也達到巴黎奧運參賽A標的1分55秒78的成績。

（中央社）全國大專校院運動會昨（7）日登場的男子200公尺蝶式決賽，「台灣蝶王」王冠閎游出1分55秒42的成績輕鬆摘金，也讓他達到巴黎奧運參賽A標，成為台灣第2名取得奧運門票的選手。

雖然距離巴黎奧運還有超過1年時間，不過台灣目前已有男子飛靶的楊昆弼、游泳的王冠閎2人取得參賽門票。

王冠閎在今（2023）年全大運狀況調整得不錯，他先在100公尺蝶式打破全國紀錄摘金，宣告擺脫2年瓶頸。昨天在更拿手的200公尺蝶式，不但順利收下金牌，這個成績也達到巴黎奧運參賽A標的1分55秒78的成績。

王冠閎全大運200蝶達奧運參賽標準（2）
Photo Credit: 體育署提供 via 中央社
「台灣蝶王」王冠閎（後中）7日在112全大運游泳男子200公尺蝶式以1分55秒42摘金，且達奧運參賽A標，體育署長鄭世忠（前右）到場頒獎表揚。

王冠閎的教練黃智勇在接受《中央社》記者電訪時說：「全大運本來就有些目標在調整，畢竟這個階段要有一些好成績，接下來7月的世錦賽、8月的世大運、9月的杭州亞運，才會更有信心出征。」

黃智勇透露，「今天這個成績，比他在東京奧運複賽游出的1分55秒52還要快，就表示他一直都有在進步，不可否認，之前100公尺蝶式破全國，也帶給他很大的信心，他在今天的前100公尺、150公尺的分段計時成績，都寫下個人最佳，只可惜最後50公尺有點衝太快而慢下來。」

黃智勇提到，「從最近亞洲各國的賽事來看，亞運如果要奪牌，游到1分54秒應該是基本門檻，所以冠閎下一個階段的目標，就是要挑戰自己的全國紀錄，順便看看能不能闖進世錦賽前8名，成為台灣第一人。」

王冠閎所保持的200公尺蝶式全國紀錄，就是他在東京奧運預賽所創下的1分54秒44。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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