台灣成人氣喘盛行率約10~15％、200萬人深受其苦，遠離發作注意4件事
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民眾千萬不可小看氣喘對健康的威脅，根據110年台灣民眾的死因統計資料，氣喘死亡人數約700人，衛生福利部國民健康署最近也提醒，氣喘不能治癒，若控制不佳，容易反覆發作，嚴重時可能會導致呼吸衰竭，甚至死亡。
（中央社）依據研究，台灣成人氣喘盛行率約為10％至15％，推估200萬人受其所苦。規律使用氣喘藥物之外，國民健康署提醒，注意保暖、遠離菸害、定期打掃及遠離刺激性氣味，避免氣喘發作。
彰化基督教醫院副院長林慶雄告訴《中央社》記者，根據2015年健保資料庫研究，針對台灣18歲以上成人，被診斷出患有氣喘的每年患病人數，從2000年的5萬6885人增加到2011年的10萬1535人，出現成長趨勢，但考量近年沒有相關文獻，新診斷氣喘人數仍待進一步研究分析。
但根據「全民健康保險醫療統計年報」資料，近3年的氣喘門、住診合計（包括急診）就診率，自2019年每十萬人口就診率為4058人降至2021年每十萬人口就診率為2745人。林慶雄表示，這項數據顯示，台灣氣喘就診率有逐步下降的趨勢。
民眾千萬不可小看氣喘對健康的威脅，根據110年台灣民眾的死因統計資料，氣喘死亡人數約700人，衛生福利部國民健康署最近也發布新聞稿提醒，氣喘不能治癒，若控制不佳，容易反覆發作，嚴重時可能會導致呼吸衰竭，甚至死亡。
使用氣喘藥物及減少接觸誘發因子是穩定控制氣喘的關鍵。國健署表示，（1）早晚氣溫變化大，適時保暖不可少，隨身攜帶外套，避免著涼，外出戴口罩，避免接觸誘發因子；（2）吸菸會損傷呼吸道、肺部及降低氣喘治療藥物的療效，殘留在室內的二、三手菸也會引發氣喘，建議保持居家無菸環境。
（3）寢具、地毯及窗簾容易堆積灰塵、塵蟎或沾黏寵物毛髮，建議養成定期清掃的好習慣，打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵揚起；（4）薰香、香水、芳香劑、清潔劑等容易刺激呼吸道的強烈氣味，建議氣喘患者應避免使用及遠離。
大部分氣喘患者需要兩種類型的藥物，包括急性治療用藥及慢性保養藥物，全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）將今年主題訂為「全民氣喘照護」（Asthma care for All），呼籲應確保具有療效及品質的氣喘藥物可用性與可近性。
林慶雄認為，台灣氣喘藥物種類已經相對豐富，可用性與可近性有一定程度的進步，仍提醒應該加強藥物的監控與管理，因為藥物使用不當可能會導致不良反應。短效急救型吸入劑只是暫時將氣管擴張，並沒有抗發炎的效果，若一年用量大於3支以上，容易有氣喘症狀惡化或是死亡風險。
再者是加強對氣喘病人的教育與宣導，國健署提到，了解氣喘藥物的使用方法、劑量及時機，就不必擔心造成月亮臉、水牛肩等副作用，若自認無症狀或擔心類固醇副作用而擅自停藥，反而無法達到治療效果，更容易不定時的氣喘發作。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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