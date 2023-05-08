日韓峰會：兩國合作更能應對中國競爭，尹錫悅表示不排除日本加入「華盛頓宣言」
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日本首相岸田文雄7日下午在首爾與韓國總統尹錫悅進行峰會，他提到日本過去對韓國的殖民統治時指出，「對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶，我感到痛心。」對於部分韓國輿論認為尹錫悅應要求日方道歉，尹錫悅表示，「重要的是誠意」，道歉不應該是「一方向對方要求的問題」。
日韓峰會分析：兩國加強合作將更能應對中國競爭
（中央社）日本首相岸田文雄7日與韓國總統尹錫悅會談商討多項議題，他提到日本過去殖民統治朝鮮半島時說「感到痛心」。外媒分析指出，日韓允諾加強合作有助應對北韓威脅與中國競爭。
《法新社》報導，日本與韓國都是美國的重要安全盟邦，但兩國長期以來在日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島的相關歷史議題上存在分歧，其中包括慰安婦和徵用工等問題。
岸田文雄與尹錫悅會談後，他在記者會上沒有對日本殖民統治期間犯下的錯誤做出新的官方道歉，而是說他的政府繼承過往日本政府的立場。其中幾屆政府曾公開致歉。
首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，儘管日方沒有做出新的道歉，岸田文雄重申和解及峰會的象徵意義都對日韓兩國關係有價值。
他還說：「韓國與日本的國旗並列飄揚，並演奏兩國國歌，領導人伉儷在氣氛友善的晚宴上殷勤相待，這會讓大眾放心。」
首爾高麗大學國際關係教授李信和（Shin-wha Lee）表示，日韓領袖峰會的重點圍繞著面臨北韓核威脅的安全合作，且尤其關注美國在這個地區的相關利益。
她說：「他們的軍事和經濟能力對於促進多邊區域安全合作至關重要，兩國之間關係不睦可能會阻礙美國的目標。」
岸田文雄已邀請尹錫悅參加預定本月稍晚在日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會，且將於會議場邊跟美國舉行三方會談。
李雷夫指出，雖然尹錫悅和岸田文雄在聯合記者會上沒有提到與中國的紛爭議題，但他們確實談到人權、法治和自由開放的印太地區等共同價值。
他還說：「這代表首爾和東京當局，在加強供應鏈安全、抵制經濟脅迫及嚇阻亞洲地區單方面使用武力等層面越來越一致。」
《共同社》報導，岸田文雄與尹錫悅7日在會談上探討如何因應北韓，且確認將加強日美韓合作，兩人也就半導體的穩定供應議題交換意見。
路透社報導，日韓領袖允諾加強合作受到美國的歡迎，因為這將有助更能應對北韓威脅和中國競爭。
《紐約時報》（The New York Times）指出，韓國、日本和美國在維護台灣海峽的和平與穩定方面，有著強烈的共同利益。
安全分析人士憂心，中國可能會像俄羅斯全面入侵烏克蘭那樣試圖侵略台灣。
如果發生這種狀況，部分專家警告，北韓可能會趁機在朝鮮半島發動戰爭，如此會使美國軍隊在這個地區同時開闢兩條戰線。
尹錫悅：韓美華盛頓宣言不排除日本加入
韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄7日在首爾舉行峰會，尹錫悅在會後記者會上表示，日前與美國共同宣布的華盛頓宣言不會將日本排除在外，強調華盛頓宣言仍在持續討論中，上軌道後隨時可擴大合作範圍。
尹錫悅表示，華盛頓宣言不代表結束，而是在持續討論、共同企劃及執行的過程中充實其內容，「先上軌道之後，若日本與美國之間也準備好，任何時候都可以合作。」
尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）4月底舉行峰會後發表華盛頓宣言，內容包括強化美國對韓國承諾的擴張遏制力等內容，宣告如果北韓對美國或其盟邦韓國使用核武，那將會是北韓領導人金正恩政權的「末日」。
尹錫悅也提到，去（2022）年11月在金邊進行的美日韓3方峰會中協議共享對北韓飛彈的即時情報，韓國很歡迎相關各國提出實施方案，未來也將持續促進美日韓3方安保合作，並就韓日各自的印太戰略與日本保持緊密溝通與合作。
尹錫悅表示，「北韓的核武與飛彈問題不僅對韓日，也對全世界的和平穩定造成重大威脅。」
他說，應岸田邀請、19日赴日本參與7大工業國集團（G7）峰會時，兩人將一起前往廣島原爆紀念碑參拜，並透過美日韓3方會談強化3國領袖溝通。
尹錫悅強調，改善韓日關係將帶給雙邊人民極大利益，雙方政府都同意在更高階層促進雙邊關係，包括3月在東京舉行峰會中提出的外交、安保當局之間的安保對話、國家安全會議（NSC）間的經濟安保對話及財長會議，且兩國過去幾年將彼此從貿易白名單中剔除的「非友好措施」也已調整，著手恢復原本關係。
除安保外，在經濟合作上，尹錫悅表示雙邊同意擴大韓國半導體製造業與日本優秀零組件企業合作，建構穩固供應鏈。
岸田則強調將延續1998年發表的日韓共同宣言中提到的歷史意識，對尹錫悅政府就前徵用工問題主動提出解方、不忘歷史傷痛同時仍為未來敞開心胸，表示感動。日本政府1998年曾藉日韓共同宣言就「日本對韓國的殖民統治為韓國人民帶來的巨大損失與痛苦」表達「深刻反省與由衷歉意」，展現和解意志。
對於部分韓國輿論認為尹錫悅應要求日方道歉，尹錫悅表示，「重要的是誠意」，道歉不應該是「一方向對方要求的問題」。
日韓領袖峰會，岸田文雄談殖民過往「感到痛心」
日本首相岸田文雄7日下午在首爾與韓國總統尹錫悅進行峰會，他提到日本過去對韓國的殖民統治時指出，「對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶，我感到痛心。」
法新社報導，日本與韓國都是美國的重要安全盟邦，但兩國長期以來在日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島的相關歷史議題上存在分歧，其中包括慰安婦和徵用工等問題。
共同社報導，岸田文雄與尹錫悅7日在會談上探討如何因應北韓，且確認將加強日美韓合作，兩人也就半導體的穩定供應議題交換意見。
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
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「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
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