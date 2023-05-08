郭台銘首場造勢在高雄稱現場破萬人，總統府反駁：政府沒有阻擋BNT疫苗採購

郭台銘首場造勢在高雄，主辦單位稱現場破萬人

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘爭取中國國民黨提名參選總統，7日晚間在高雄鳳山舉辦首場造勢活動，郭台銘在妻子曾馨瑩陪伴下上台，他說，這是他人生中第一場造勢，謝謝高雄人的熱情。

郭台銘造勢活動這週開跑，7日起在高雄鳳山、屏東市、台中烏日、新北板橋舉辦造勢活動，首場從高雄開始。主辦單位在7日晚間7時許稱現場人數超過1萬2000人。

郭台銘約在晚間8時10分左右大進場，100多公尺的距離走了10多分鐘，曾馨瑩也陪同一起。有民眾大喊「要郭不要侯」，也有人大喊「我從桃園來的」。

郭台銘上台演說時表示，這2年來政府仍無視人民的痛苦，他最擔心的是戰爭隨時會爆發，「我們這代人10多年打拚，為台灣爭取到和平，沒有和平就沒有一切，一定要盡力維護和平。」眾人高喊「要和平不要戰爭」。

郭台銘批民進黨政府選舉時一堆「步數」，但是拚經濟卻「沒半步」，讓台灣的經濟那麼苦。他強調，清廉就會有效率，自己那麼多年來就是用嚴格的管理、最有效率的方式才能開創出代工事業，「我一定會做到最好」。

立委陳玉珍、前高雄縣長楊秋興等人也上台支持郭台銘，國民黨籍高雄市議員也有多人上台，其中不乏欲參選立委的參選人，包括市議員李眉蓁、黃柏霖、鍾易仲、李雅靜等。

郭台銘首場高雄造勢晚會由藝人郭子乾和市議員陳美雅擔任主持人，郭子乾以一身正裝現身，開場時模仿郭台銘說，「我是鴻海的郭台銘，和平、繁榮、全力拚經濟，讓全民富裕，解決缺電缺水、讓郭台銘幫大家過好日子，好不好？」

國民黨籍立法委員參選人和欲爭取提名的人選7日晚皆上台助講。將代表國民黨參選前鎮、小港立委的李明璇，助講時她說，民眾應感謝郭台銘，因為有他，大家才有輝瑞BNT疫苗可打。

李明璇表示，「我們需要要一個為國為民的領導人，才能引領台灣走向正確的道路。」不論國民黨最後推出的人是誰，國民黨已經團結，大家要團結一心支持這名人選。

「政府需要一個CEO領航者，人民需要一個企業家來領導。」陳美雅也稱讚郭台銘在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間為民眾進口疫苗，他的錢都拿來做公益。

活動在郭台銘與眾人合唱「世上只有媽媽好」、「快樂的出帆」的歌聲中落幕，他也在演講中多次脫帽向群眾致謝。

總統府反駁郭台銘，強調政府沒有阻擋疫苗採購

總統府發言人林聿禪7日深夜指出，鴻海集團創辦人郭台銘稱「總統曾派代表要求不能買疫苗」，但是，政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，確保民眾健康安全。

林聿禪深夜向媒體表示，政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋輝瑞BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言；郭台銘發言是不實指控，或許這樣的發言有其選舉考量，但府方呼籲立即停止不必要的政治操作，這類的言論對於當時沒日沒夜與民間捐贈單位合作、投入疫苗洽購的人員並不公平。

林聿禪指出，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、輝瑞BNT及Moderna等疫苗採購合約。而關於輝瑞BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與輝瑞BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪說，在2021年鴻海永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，總統也於6月18日邀請郭台銘在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

她說，經由政府與鴻海永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂。由此時序可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。

林聿禪表示，總統不只一次當面感謝郭台銘、台積電董事長劉德音及證嚴法師的協助，順利採購BNT疫苗。總統府也再次感謝3家捐贈單位的貢獻，讓台灣度過當時疫情挑戰，但，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」。

林聿禪說，台灣已進入疫後的新階段，盼部分政治人物切勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航