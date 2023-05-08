【藝遊嚮導】5/09-5/15：TIFA《欽差大臣》、大衛弗萊《郭德堡之夜》、台大音樂節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
編舞家克莉絲朵．派特改編經典諷刺劇作《欽差大臣》讓林懷民由倫敦笑到台北。「踢踏復古學」試圖重建與分析踢踏黃金年代，復刻經典舞碼。韓國藝術家姜東見用金屬雕塑結構出超凡的共存之森，帶領觀眾感受四季變幻。新世代鋼琴家大衛．弗萊來台首演《郭德堡之夜》。還有最青春的台大音樂節，讓所有人盡情自在享受音樂，實現舒適、愜意但又活力滿滿的音樂樂園！
【表演藝術】
名稱｜2023TIFA 克莉絲朵．派特X強納森．楊《欽差大臣》
時間｜2023/05/12（五） - 2023/05/14（日）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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「當代最紅編舞家克莉絲朵．派特和創作伙伴強納森．楊，改編俄國戲劇大師果戈里名作，步步驚喜，分秒爆笑如連環鞭炮。我在倫敦笑飽了，臺北去繼續狂笑。」 ——林懷民
冒牌的大臣vs.狡猾的市長，究竟誰能笑到最後？這是一個關於冒充身份、控訴人性的貪婪與腐敗的故事，取自俄國作家果戈里1836年的經典諷刺劇作《欽差大臣》。如今，基德皮沃現代舞團的9位舞者，將搭配專業演員錄製的對白，再現這場揭露人性醜惡的官場風暴。
2022英國奧利佛獎最佳新舞作即將來臺！繼廣獲好評的《愛與痛的練習曲》之後，歐陸備受矚目編舞家克莉絲朵．派特與強納森．楊再度合作，以現代舞和當代劇場呈現經典諷刺劇《欽差大臣》，帶領觀眾探索「身體」與「語言」間的衝擊、笑果，與崩壞⋯⋯。
克莉絲朵．派特在長達30年的編舞生涯中，為加拿大和世界各地的舞團創作了50多部作品。她出生於加拿大英屬哥倫比亞省，並於哥倫比亞芭蕾舞團（Ballet British Columbia）開始舞蹈生涯。派特於1990年為該團首度進行編舞工作，此後也為皇家芭蕾舞團、巴黎歌劇院芭蕾舞團、荷蘭丹斯劇院、庫爾伯格芭蕾舞團、法蘭克福芭蕾舞團、加拿大國家芭蕾舞團、爵士芭蕾舞團、雪松湖當代芭蕾舞團等知名舞團創作。目前，派特是荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater)）的合作編舞家、加拿大國家藝術中心的合作舞蹈藝術家，與倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）的合作藝術家。
在2002年，派特創立了總部位於溫哥華的基德皮沃現代舞團（Kidd Pivot），並成為創始藝術總監。她說：「是什麼讓我們感動？這個問題貫穿了我所有的作品。」
劇作家強納森．楊曾經為「電動劇團」創作將近20多部原創作品，包括《Tear the Curtain!》、 《No Exit》和《Studies in Motion》。除此之外，強納森．楊亦以自由演員的身分，加拿大各地工作。他不只是英國國家舞蹈獎（UK National Dance Award）的獲獎者，更多次授頒傑西．理查森劇院獎（Jessie Richardson Awards）的表演與寫作獎項。
名稱｜創劇團《解離》
時間｜2023/05/12（五） - 2023/05/14（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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「在劇本架構的『近未來』狀態下，從性別角度討論人何以為人、生命之所以為生命的條件；意識到人如何於極權體制內，找到自我，以及與他者的關係。」 ——臺北藝術大學戲劇系兼任教授謝淳清
逐漸失去感受的女子，覺得同居的男子日益陌生。一天，說著奇怪語言的年輕男子出現，自稱是她久未聯繫的弟弟。她的世界看似越來越疏離，卻也逐漸清晰。同時，一名醫生告訴她，重要的是要試著去想像未來⋯⋯。
「但是事物的存續該怎麼計算呢？難道已經毀壞的，不能再重建嗎？」
劇作家陳建成從「解離」概念出發，以之作為情感隱喻與政治寓言，思考圍繞著自21世紀以來台灣及其周邊所發生的政治暴力，以及此暴力所產生的焦慮、恐懼、抵抗、憂鬱、哀悼、憤怒等複雜多樣的情感與潛在的創傷結構。
導演湯京哲則從「如何讓觀眾意識到『共感』」作為切入點，建構更大的體制框架，慢慢拉近鏡頭，聚焦於個體上。在設計中，倚重黑暗區塊的運用，藉此勾勒精神內在的意識流動，緩緩帶出政治暴力底下的創傷與憂鬱。
從2020年至今，經歷疫情，醞釀三年的《解離》，將基於讀劇演出版本的理念嘗試，對主題的長期觀察思索，以及空間與視覺設計、聽覺經驗與表演方式的討論試驗，以全新的面貌展現在舞台上。
名稱｜2023 Tap Radio 踢踏電台《踢踏復古學》
時間｜2023/05/13（六）14:30、19:30
地點｜基隆表演藝術中心演藝廳（基隆市中正區信一路181號）
備註｜本活動為售票活動
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此次追本溯源，回歸美式踢踏的復古傳承，多樣化梳理美式踢踏歷程，迸發出屬於百年前的傳承踢踏聲響。
2023踢踏電台舞團——踢踏復古學，為創團首度年度製作，節目以「美式踢踏」為起點，節目整合爵士舞、搖擺舞舞風，復刻過去經典曲目、舞碼，跨足1920、30、40年代，融合近代編舞，與舞蹈發展的維度，一同見證屬於踢踏舞與爵士音樂的共融性格，期待跨界製作能開創多元舞蹈節目新風采。
踢踏電台企劃「踢踏復古學」試圖重建與分析踢踏黃金年代，舞步作為時代顯影，透過當代身體的共創合製，歷史與未來的相互鏡射，這不僅是節奏 ，而是一場台灣浪潮創生的踢踏復古學。「踢踏電台」強調「美式」踢踏元素與不同類型音樂的跨界混種，踏擊深藏在心中的呼吸和律動。
Tap Radio 踢踏電台舞團，自我定位為台灣最「JAM」的新銳踢踏舞團體，以發揚美式踢踏舞為驅力，強調「美式」踢踏元素與不同類型音樂的跨界混種，隨著不同的音樂氛圍，踏出獨特且引人注目的踢踏個性。我們相信，透過踢踏清脆聲響的詮釋與放送，踏擊深藏在心中的呼吸和律動，將人們對節奏的渴望一蹴即發，由點至面，進而使踢踏舞躍升成為流行文化的要角，塑造屬於台灣風格的踢踏文化樣貌。
【展覽】
名稱｜做圓 Making circle
時間｜2023/04/15（六） - 2023/08/02（三）
地點｜新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）
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Let’s join NTCAM circle！
以「做圓 making circle」為新美館實驗室進駐主題，邀請包含產品設計師、圖像創作者、織品設計師、花藝師、平面設計師、攝影師、食物設計師、導演、空間設計師、藝術家、音樂製作人、服務設計師、新媒藝術家、肢體工作者等跨域創作者為圓心，以新北特色為距畫圓，讓進駐創作者及民眾之間的交會處，成為藝術聚落重心，發掘並放大每位創作者、每個領域、學域間的交錯地帶，聚集、互動、交互影響，共組新北圈，讓我們在新北市美術館透過玩球、工作與玩圓，一起互相學習匯聚成圓。
名稱｜共存之森——四季：姜東見個展
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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