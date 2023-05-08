【藝遊嚮導】5/09-5/15：TIFA《欽差大臣》、大衛弗萊《郭德堡之夜》、台大音樂節，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023TIFA 克莉絲朵．派特X強納森．楊《欽差大臣》

時間｜2023/05/12（五） - 2023/05/14（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

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「當代最紅編舞家克莉絲朵．派特和創作伙伴強納森．楊，改編俄國戲劇大師果戈里名作，步步驚喜，分秒爆笑如連環鞭炮。我在倫敦笑飽了，臺北去繼續狂笑。」 ——林懷民

冒牌的大臣vs.狡猾的市長，究竟誰能笑到最後？這是一個關於冒充身份、控訴人性的貪婪與腐敗的故事，取自俄國作家果戈里1836年的經典諷刺劇作《欽差大臣》。如今，基德皮沃現代舞團的9位舞者，將搭配專業演員錄製的對白，再現這場揭露人性醜惡的官場風暴。

2022英國奧利佛獎最佳新舞作即將來臺！繼廣獲好評的《愛與痛的練習曲》之後，歐陸備受矚目編舞家克莉絲朵．派特與強納森．楊再度合作，以現代舞和當代劇場呈現經典諷刺劇《欽差大臣》，帶領觀眾探索「身體」與「語言」間的衝擊、笑果，與崩壞⋯⋯。

克莉絲朵．派特在長達30年的編舞生涯中，為加拿大和世界各地的舞團創作了50多部作品。她出生於加拿大英屬哥倫比亞省，並於哥倫比亞芭蕾舞團（Ballet British Columbia）開始舞蹈生涯。派特於1990年為該團首度進行編舞工作，此後也為皇家芭蕾舞團、巴黎歌劇院芭蕾舞團、荷蘭丹斯劇院、庫爾伯格芭蕾舞團、法蘭克福芭蕾舞團、加拿大國家芭蕾舞團、爵士芭蕾舞團、雪松湖當代芭蕾舞團等知名舞團創作。目前，派特是荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater)）的合作編舞家、加拿大國家藝術中心的合作舞蹈藝術家，與倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）的合作藝術家。

在2002年，派特創立了總部位於溫哥華的基德皮沃現代舞團（Kidd Pivot），並成為創始藝術總監。她說：「是什麼讓我們感動？這個問題貫穿了我所有的作品。」

劇作家強納森．楊曾經為「電動劇團」創作將近20多部原創作品，包括《Tear the Curtain!》、 《No Exit》和《Studies in Motion》。除此之外，強納森．楊亦以自由演員的身分，加拿大各地工作。他不只是英國國家舞蹈獎（UK National Dance Award）的獲獎者，更多次授頒傑西．理查森劇院獎（Jessie Richardson Awards）的表演與寫作獎項。

名稱｜創劇團《解離》

時間｜2023/05/12（五） - 2023/05/14（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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「在劇本架構的『近未來』狀態下，從性別角度討論人何以為人、生命之所以為生命的條件；意識到人如何於極權體制內，找到自我，以及與他者的關係。」 ——臺北藝術大學戲劇系兼任教授謝淳清

逐漸失去感受的女子，覺得同居的男子日益陌生。一天，說著奇怪語言的年輕男子出現，自稱是她久未聯繫的弟弟。她的世界看似越來越疏離，卻也逐漸清晰。同時，一名醫生告訴她，重要的是要試著去想像未來⋯⋯。

「但是事物的存續該怎麼計算呢？難道已經毀壞的，不能再重建嗎？」

劇作家陳建成從「解離」概念出發，以之作為情感隱喻與政治寓言，思考圍繞著自21世紀以來台灣及其周邊所發生的政治暴力，以及此暴力所產生的焦慮、恐懼、抵抗、憂鬱、哀悼、憤怒等複雜多樣的情感與潛在的創傷結構。

導演湯京哲則從「如何讓觀眾意識到『共感』」作為切入點，建構更大的體制框架，慢慢拉近鏡頭，聚焦於個體上。在設計中，倚重黑暗區塊的運用，藉此勾勒精神內在的意識流動，緩緩帶出政治暴力底下的創傷與憂鬱。

從2020年至今，經歷疫情，醞釀三年的《解離》，將基於讀劇演出版本的理念嘗試，對主題的長期觀察思索，以及空間與視覺設計、聽覺經驗與表演方式的討論試驗，以全新的面貌展現在舞台上。

名稱｜2023 Tap Radio 踢踏電台《踢踏復古學》

時間｜2023/05/13（六）14:30、19:30

地點｜基隆表演藝術中心演藝廳（基隆市中正區信一路181號）

備註｜本活動為售票活動

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此次追本溯源，回歸美式踢踏的復古傳承，多樣化梳理美式踢踏歷程，迸發出屬於百年前的傳承踢踏聲響。

2023踢踏電台舞團——踢踏復古學，為創團首度年度製作，節目以「美式踢踏」為起點，節目整合爵士舞、搖擺舞舞風，復刻過去經典曲目、舞碼，跨足1920、30、40年代，融合近代編舞，與舞蹈發展的維度，一同見證屬於踢踏舞與爵士音樂的共融性格，期待跨界製作能開創多元舞蹈節目新風采。

踢踏電台企劃「踢踏復古學」試圖重建與分析踢踏黃金年代，舞步作為時代顯影，透過當代身體的共創合製，歷史與未來的相互鏡射，這不僅是節奏 ，而是一場台灣浪潮創生的踢踏復古學。「踢踏電台」強調「美式」踢踏元素與不同類型音樂的跨界混種，踏擊深藏在心中的呼吸和律動。

Tap Radio 踢踏電台舞團，自我定位為台灣最「JAM」的新銳踢踏舞團體，以發揚美式踢踏舞為驅力，強調「美式」踢踏元素與不同類型音樂的跨界混種，隨著不同的音樂氛圍，踏出獨特且引人注目的踢踏個性。我們相信，透過踢踏清脆聲響的詮釋與放送，踏擊深藏在心中的呼吸和律動，將人們對節奏的渴望一蹴即發，由點至面，進而使踢踏舞躍升成為流行文化的要角，塑造屬於台灣風格的踢踏文化樣貌。

【展覽】

名稱｜做圓 Making circle

時間｜2023/04/15（六） - 2023/08/02（三）

地點｜新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

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Let’s join NTCAM circle！

以「做圓 making circle」為新美館實驗室進駐主題，邀請包含產品設計師、圖像創作者、織品設計師、花藝師、平面設計師、攝影師、食物設計師、導演、空間設計師、藝術家、音樂製作人、服務設計師、新媒藝術家、肢體工作者等跨域創作者為圓心，以新北特色為距畫圓，讓進駐創作者及民眾之間的交會處，成為藝術聚落重心，發掘並放大每位創作者、每個領域、學域間的交錯地帶，聚集、互動、交互影響，共組新北圈，讓我們在新北市美術館透過玩球、工作與玩圓，一起互相學習匯聚成圓。

名稱｜共存之森——四季：姜東見個展