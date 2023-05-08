【圖表】2022核能產業報告：核電呈衰退趨勢，戰爭與氣候變遷添變數
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自日本311事故後，世界各國反核聲浪高漲，根據2022年最新研究報告，也發現核能發電量有下降的趨勢，少數國家如中國仍積極興建核反應爐。但在戰爭與氣候因素下，擁核聲浪為何再起？小型模組化反應爐（SMR）真的可行嗎？
鴻海創辦人郭台銘近日拋出「一縣市一核電廠」等能源政策，讓核電議題再次受到矚目。根據《2022世界核能產業現狀報告》指出，全球核電整體發電量佔比下降至9.8%，是40年來的最低點。而自2002年至2021年，全球共啟用98座反應爐，關閉的反應爐則有105座，其中多數啟用的反應爐位於中國，而中國以外的國家，核反應爐淨減少57座，呈現世界核電啟用情形呈衰退趨勢。
根據國際原能總署統計各國核反應爐使用情形，美國仍然是全世界擁有最多核反應爐的國家，但發電量相較2019年高峰已累計下滑3.9%；排名第二的中國，在核電的整體發電量則較前一年成長11％，除了境內已擁有53座核反應爐，仍有20座興建中，是目前全球核電興建最興盛的國家。
而台灣現存仍在運轉的核電廠為核二及核三廠，2022年發電約229億度，佔台灣整體發購電量約9.1%。根據政府2016年提出的非核家園目標，預計2025年要關閉剩餘仍在運轉的核電廠，因此能源轉型與電業改革，成為政府眼下當務之急。
整理世界主要國家電力來源佔比，可以發現除了法國高度依賴核能發電以外，多數國家仍以傳統能源作為主要發電來源，雖然中國已擁有世界排名第二多的核能反應爐，核電佔所有用電的比例仍不到5%。台灣近年啟動能源轉型，自2016年成長約3.5%，其中又以太陽光電發展最為興盛，2022年佔整體發電約2.77%。
雖然在2011年日本福島核災後，全球反核聲浪高漲，但在俄烏戰爭因素及氣候變遷所導致的熱浪侵襲下，電力穩定供應出現問題，讓許多國家再次刮起擁抱核電的聲浪。日本政府2月通過多項與能源相關的法律修正案，其中包含延長核電廠的運轉年限逾60年，是日本政府在福島事故後制定相關制度的重大轉變。法國總統馬克宏也宣布要復興核電產業，將著手興建約14座核子反應爐，以降低對石化產業的依賴，並朝著2050年碳中和目標邁進。
但在《2022世界核能產業現狀報告》中也有學者認為俄烏戰爭的爆發，更凸顯核電廠在戰時可能遭遇多重的間接威脅。報告中指出，無論是否有軍事理由佔領、奪回或以焦土政策摧毀核電廠場址，戰爭時期都可能存在種種意想不到但足以影響核安的原因。
郭台銘提及於台灣各縣市興建的小型模組化反應爐（Small Modular Reactor, 以下簡稱SMR），也是近年熱議的核能話題。據台電官網解說，核能產業界早自1990年代起就一直談論SMR概念，指出SMR採模組化設計，可在工廠大量生產，運送、組裝形成小型核電站，單一個反應器約可產生6000萬瓦（MWe）的電力，可提供4萬戶家庭的電力所需。
不過根據《2022世界核能產業現狀報告》報告團隊指出，這項技術過去數年並未取得重大進展，也長期面臨進度延宕及成本高昂問題。台電總經理王耀庭日前也指出，SMR技術在美國也仍在核准設計階段，距離商轉有一段時間，且仍牽涉到核廢料問題，若無社會共識，也將難以進展。
資料來源：國際原能總署、《2022世界核能產業現狀報告》
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核稿編輯：林奕甫
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