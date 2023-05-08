星宇航空夜宿機場事件錯過三大決策點，很明顯就是想要各種踩線，但是押錯寶了

文：這裡胡說 x 傑西大叔

整理一下星宇航空的事件記錄，真的是一整個連環事件。

星宇三台A350有兩台卡在了成田機場，分析完整其實這真的就是蝴蝶效應。航班只要一個沒接上一個，就會有連續性的狀況會產生。

時間的經過大概是這樣的：

JX800/JX801超過法定值勤上限，同批組員轉降名古屋返回成田之後，無法執行回程任務。

JX802落地後有指示燈發生異常，需要進行檢修。

檢修完畢，JX802/JX803組員超時。

當時現場航機起飛航班排隊都超過十架，需要等候超過40分鐘，計算之後應為1813-1840中間判定無法完登機起飛。

星宇安排替代飛行員搭乘CI222航班飛往羽田機場。

23:53星宇機師提出起飛許可，成田機場許可頒發席已超過1500Z宵禁時間拒絕發出。

但是錯過的是三大決策點：

JX801跟JX803的旅客合併作業以及航機維修作業，但其實不合併組員還是超時，那是不是本來就要早點多排一些人把801飛回去。 連續性的作業造成連續兩台飛機的組員都超時。很巧的是這兩個決策點太接近，差了不到一個小時，而且一看場面排隊實在太長了，整個下午跑道都在排隊，絕對超時。 成田機場宵禁時間也超過。成田機場的噪音管制造成的宵禁，羽田還沒有這個困擾，這個機場可以考慮存廢了。

補充說明：很多人抓了這句話的語病，但我特別點出來這個議題是因為成田機場本身宵禁問題從1978年營運以來沒有消失過，也因為這樣目前羽田機場客運人數一直在超越成田機場，如果要繼續保留，24小時全天候的營運才是一個標準國家首都機場的營運規格，同時間三十萬架次的限制也是卡住成田機場成長的阻礙。

額外還影響到了JX02台北飛洛杉磯的航班一直到台北時間的起飛時間才宣告航班取消，這是另外一個影響最嚴重的航班。

Photo Credit: 這裡胡說 x 傑西大叔

很明顯的就是想要各種踩線，但是押錯寶了。

有太多的如果想問想瞭解，以下都屬於臆測以及值得討論的部分，大家反而針對這個部分很有興趣，有很多的討論，但也因為媒體斷章取義，我原意是把問題拋出來，大家一起討論，也讓更多人知道這個事件要做出決定，其實卡了非常多的東西，最後變成是我在責罵星宇，這不是我的原意。

我的原意是希望這個產業更健全，也知道現在這個時間點，很多一線人員非常辛苦的把每一班航班送出去，不只有星宇，問題點出來了，大家可以做更理性的溝通以及討論，而不是對立跟謾罵。所以因為新聞跑來的朋友，如果我沒有回你就是對你最大的溫柔。

一、如果抵達名古屋的時候就發現組員會超時，是不是可以早一點安排接替的組員搭乘更早的航班？合併801/803這個是假議題，因為803這台飛機就是得維修。

二、如果七點就知道趕不上了，是不是先不要讓客人上飛機等候？

三、如果加油早一點加，會不會就趕得上了？因為有聽到2340才加完油。

四、成田的宵禁連我都知道了，星宇的人不知道？

補充：事件事實就是宵禁到1500Z，包含延長的部分，2353L呼出許可，被許可席拒絕。

一定有協調，但是最後怎樣缺法成田單方的說法。

其實就是蝴蝶效應，一個事件卡一個事件，造成現在的這樣的狀況。

現在已知是旅客因為移民官下班，無法辦理退關。只能睡在機場了，但是因為睡袋還在遠遠的倉庫，所以需要另外調過來。

這樣的時間來來回回折騰，還不如直接在六點取消航班，跟我說你明天早上再來吧！我還可以去吃吃喝喝找地方睡覺。

本文經這裡胡說 x 傑西大叔授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航