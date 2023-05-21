清朝官員為何要奏請皇帝准建官方媽祖廟？媽祖神像面貌色澤又有何意涵？
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因為忌憚功高震主而託説媽祖，這在台灣的媽祖信仰歷史上並非孤例，例如鹿港新祖宮（又名敕建天后宮）與台南海安宮亦是。起因於台灣在清代發生規模最大的民變事件──林爽文事件，當時清廷先後派出許多兵力渡海鎮壓皆未果，最後派出福康安率軍渡台終至平定。
媽祖信仰在台灣的形塑特色，絕對是有別於全世界其他地方的媽祖信仰，就以媽祖被皇帝從「天妃」加封為「天后」一事來說，起因亦是由於施琅擊敗在台灣的明鄭勢力，施琅上奏康熙表示媽祖護佑有功才藉此受封，而此刻媽祖與台灣的連結又更為緊密。
承上所述，明朝寧靖王朱術桂原來位在今台南的府邸，被施琅奏請改建為媽祖廟，迨康熙封后使成現今的「祀典大天后宮」，更是台灣史上首見官方建立的媽祖廟（非台灣最早媽祖廟）。名曰「祀典」的官方色彩，意謂官員必須在春秋兩季主持祭儀，這是有別於其他民間祀建的媽祖廟特色。
然而從人性心理面考究，施琅為何要奏請康熙准建官方媽祖廟？或許施琅真心覺得是媽祖冥冥之中有幫助；但另有一說為施琅畢竟是以鄭氏降臣的身分投靠清廷，即便收台首功真是施琅也不能太高調，畢竟功高震主是政治生存的大忌，故而託說是媽祖護佑有功，康熙也藉此順水推舟，間接透過宗教信仰來迅速穩定台灣民心，合理政權的接續。
因為忌憚功高震主而託説媽祖，這在台灣的媽祖信仰歷史上並非孤例，例如鹿港新祖宮（又名敕建天后宮）與台南海安宮亦是。起因於台灣在清代發生規模最大的民變事件──林爽文事件，當時清廷先後派出許多兵力渡海鎮壓皆未果，最後派出福康安率軍渡台終至平定。奇妙之處在於福康安並非一般普通將領官員，他是具有八旗血統的皇室成員，他與施琅的降臣投靠身分不同，但是連福康安都懂得這個道理，故而透過官建廟宇來褒揚媽祖護佑。而平定林爽文也被乾隆皇帝列為任內十大功績，這個政治敏感度可見一斑。
然而繼林爽文事件後，清代台灣接續發生動亂時間最久的民變──戴潮春事件，霧峰林家第五代族長林文察奉命剿賊，此時他才因在大陸屢破太平軍而戰功彪炳。林文察返台平亂前夕，特地從祖籍地漳州迎請媽祖隨行渡台保佑，而這便是台中霧峰南天宮阿罩霧媽祖的由來，雖非官廟卻也因官而起。
另外在清廷治理台灣後期，隨著開山撫番政策而深入東部後山，西部許多漢人與平埔族也遷入東部開墾。然而因為官方壓榨欺凌而爆發的官民衝突──大庄事件（呂家望事件），這起事件引起花東縱谷眾多族社響應，其中清軍張兆連部隊被圍困，因臨渴祈願媽祖而掘井得泉，迨事件平定後亦奏請在東部建廟，這便是台東天后宮建廟的起因，也是東部後山唯一官建媽祖廟，至今廟內仍有光緒皇帝御賜匾額。
除了上述因為官民衝突事件後的建廟，有時清廷在台灣的地方官員為了形塑治理威望，也會刻意仿造「大天后宮」的形象而倡議建廟。「大」這個字凸顯出與一般媽祖廟的不同，台南大天后宮的官方首建又剛好位於府城，於是其他清代縣城的跟進就不難想像。例如「嘉義大天后宮」於諸羅城的擴建，可惜廟體毀於日治時期的地震，現今神像器物供奉於嘉義市城隍廟後殿；接著劉銘傳於台北府城興建的「台北大天后宮」，後來隨著風災來襲及市區改正而拆毀，現今神像供奉於新北三芝福成宮。故而清代台灣信仰色彩獨特的「大天后宮」，其完整廟體如今亦僅剩台南獨存。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。