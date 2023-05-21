清朝官員為何要奏請皇帝准建官方媽祖廟？媽祖神像面貌色澤又有何意涵？

媽祖信仰在台灣的形塑特色，絕對是有別於全世界其他地方的媽祖信仰，就以媽祖被皇帝從「天妃」加封為「天后」一事來說，起因亦是由於施琅擊敗在台灣的明鄭勢力，施琅上奏康熙表示媽祖護佑有功才藉此受封，而此刻媽祖與台灣的連結又更為緊密。

承上所述，明朝寧靖王朱術桂原來位在今台南的府邸，被施琅奏請改建為媽祖廟，迨康熙封后使成現今的「祀典大天后宮」，更是台灣史上首見官方建立的媽祖廟（非台灣最早媽祖廟）。名曰「祀典」的官方色彩，意謂官員必須在春秋兩季主持祭儀，這是有別於其他民間祀建的媽祖廟特色。

然而從人性心理面考究，施琅為何要奏請康熙准建官方媽祖廟？或許施琅真心覺得是媽祖冥冥之中有幫助；但另有一說為施琅畢竟是以鄭氏降臣的身分投靠清廷，即便收台首功真是施琅也不能太高調，畢竟功高震主是政治生存的大忌，故而託說是媽祖護佑有功，康熙也藉此順水推舟，間接透過宗教信仰來迅速穩定台灣民心，合理政權的接續。

因為忌憚功高震主而託説媽祖，這在台灣的媽祖信仰歷史上並非孤例，例如鹿港新祖宮（又名敕建天后宮）與台南海安宮亦是。起因於台灣在清代發生規模最大的民變事件──林爽文事件，當時清廷先後派出許多兵力渡海鎮壓皆未果，最後派出福康安率軍渡台終至平定。奇妙之處在於福康安並非一般普通將領官員，他是具有八旗血統的皇室成員，他與施琅的降臣投靠身分不同，但是連福康安都懂得這個道理，故而透過官建廟宇來褒揚媽祖護佑。而平定林爽文也被乾隆皇帝列為任內十大功績，這個政治敏感度可見一斑。

然而繼林爽文事件後，清代台灣接續發生動亂時間最久的民變──戴潮春事件，霧峰林家第五代族長林文察奉命剿賊，此時他才因在大陸屢破太平軍而戰功彪炳。林文察返台平亂前夕，特地從祖籍地漳州迎請媽祖隨行渡台保佑，而這便是台中霧峰南天宮阿罩霧媽祖的由來，雖非官廟卻也因官而起。

另外在清廷治理台灣後期，隨著開山撫番政策而深入東部後山，西部許多漢人與平埔族也遷入東部開墾。然而因為官方壓榨欺凌而爆發的官民衝突──大庄事件（呂家望事件），這起事件引起花東縱谷眾多族社響應，其中清軍張兆連部隊被圍困，因臨渴祈願媽祖而掘井得泉，迨事件平定後亦奏請在東部建廟，這便是台東天后宮建廟的起因，也是東部後山唯一官建媽祖廟，至今廟內仍有光緒皇帝御賜匾額。

除了上述因為官民衝突事件後的建廟，有時清廷在台灣的地方官員為了形塑治理威望，也會刻意仿造「大天后宮」的形象而倡議建廟。「大」這個字凸顯出與一般媽祖廟的不同，台南大天后宮的官方首建又剛好位於府城，於是其他清代縣城的跟進就不難想像。例如「嘉義大天后宮」於諸羅城的擴建，可惜廟體毀於日治時期的地震，現今神像器物供奉於嘉義市城隍廟後殿；接著劉銘傳於台北府城興建的「台北大天后宮」，後來隨著風災來襲及市區改正而拆毀，現今神像供奉於新北三芝福成宮。故而清代台灣信仰色彩獨特的「大天后宮」，其完整廟體如今亦僅剩台南獨存。