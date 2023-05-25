「快時尚」為廠商賺取更多利潤，但代價是每年10萬噸的廢棄衣物
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快時尚服裝往往在低度開發國家中，惡劣的工作環境裡被生產出來。此外，快時尚對環境造成的負面影響也不容小覷，一方面，時裝產業對水資源的消耗佔全球第二；另一方面，全世界20%的工業廢水來源於該行業的紡織品加工和染色過程。此外，時裝產業直接導致了全球8％的二氧化碳排放，相當於全球海洋運輸和國際航班造成的排放量的總和。
文：Sara Ibrahim
翻譯：Jun Aikens
顧不上面前已涼掉的咖啡，接連幾個小時，研究員芙拉迪米羅娃 （Katia Vladimirova） 在介紹著自己的同時，不斷地指出很多女性在購物方面的不良習慣。在她看來，這些女性在購物時雖有足夠的經濟實力，但極熱衷於購買過量廉價且不耐穿的服裝產品。對此，這名研究員直白地表示：「不得不說，我們的行為糟糕至極！」
時裝產業直接導致了全球8％的二氧化碳排放，幾乎相當於全球海洋運輸和國際航班造成的排放量的總和。換句話說，惡劣的服裝購買和使用習慣將對環境和人類社會產生災難性的影響。在意識到這一點之前，芙拉迪米羅娃是個絕對的購物狂。打折季期間，她往往也是各家商店的頭號光顧者。
如今，這名在日內瓦大學任職的36歲研究員不僅基本上只購買二手衣服，更是在永續性、消費行為及時裝產業這一系列課題上展開了研究。
來自於俄羅斯的芙拉迪米羅娃在時尚之都倫敦、紐約和米蘭均有過求學和工作的經歷。 2018年，搬來日內瓦居住的她失望地發現，除了奢侈品牌店和快時尚連鎖商店，這座世界上名列前茅的富裕城市並沒有帶給她更多的驚喜。作為研究課題的一部分，她開始繪製日內瓦的消費趨勢圖，並特別對那些將資源再利用和減少浪費作為主打概念的商店進行了專門標註。
對此，芙拉迪米羅娃表示：「我本想發現一個更多元化的結果，但不得不承認的是，一次性時尚現今依舊佔據著極大的市場。」目前，這份由日內瓦市政府資助的研究報告已於四月底發表問世。
快時尚為廠商賺取更多利潤，但代價是每年10萬噸的廢棄衣物
研究數據顯示，這類消費趨勢並不僅限於日內瓦。事實上，在服裝和鞋類消費方面，瑞士的人均支出僅次於盧森堡，而在這些被購買的商品中，僅有6％左右為永續產品。瑞士的消費者每年丟棄超過10萬噸的衣物，其中僅有一半用於捐贈、轉賣或是回收；而為了減少堆積在垃圾掩埋場裡紡織廢料的數量，另外一半則會以焚燒的方式被處理掉 。
大多數情況下，被丟棄的都是嶄新的衣物，而其中一些甚至連吊牌都尚未被摘下。對於大規模生產服裝和鞋的公司來說，這樣的現實無疑有助於他們追求更多的利潤。
永續時尚研究：瑞士的腳步過於緩慢
在過去幾年裡，為了提高大眾兼具永續性和責任感的時尚消費意識，各項措施在全球相繼提出。然而，和其它歐洲國家相比，瑞士在這方面跟進的腳步仍十分遲緩：在瑞士國內，針對永續時尚展開的研究幾乎為零，而本土為數不多的研究人員也在他們的研究進程中面臨著諸多困難。
作為這些研究人員中的一員，芙拉迪米羅娃坦誠道：「在研究領域中，研究時裝的例子並不常見。」正因如此，在她的職業生涯中，她始終需要面對旁人，對這類研究表現出的漠視。而另一方面，由於在瑞士獲得公共資助的難度巨大，為了得到資金上的支持，研究人員們必須花費大量的時間和精力來積極推廣他們的研究項目。
此次，對日內瓦紡織品生態系統，進行研究的倡議並非來自市政部門，而是來自芙拉迪米羅娃。在不懈的努力爭取下，她的想法成功獲得了日內瓦當地的認可。最終，市政部門於2020年決定在兩年的時間內為該研究項目提供5萬瑞郎的資助。
快時尚背後的生命和環境代價
對於在全球快時尚產業中發揮關鍵作用的心理和商業機制，芙拉迪米羅娃曾有過深刻的個人體會。她認為，來自於中產階層的女性尤其傾向於囤積廉價且劣質的衣服，而這類服裝中的絕大部分往往在低度開發國家中惡劣的工作環境裡被生產出來。
值得一提的是，4月24日是孟加拉國拉納廣場悲劇事件的十週年紀念日。這座位於該國首都達卡郊區的建築物，於2013年發生倒塌事故，而1134名紡織業工人則在這場災難中失去了寶貴的生命。此次紀念活動將焦點對準了隱藏在快時尚產業背後殘酷的剝削真相，並希望藉此引發人們的反思。
此外，快時尚對環境造成的負面影響也不容小覷，而這方面的國際統計數據更是為我們敲響了警鐘：一方面，時裝產業對水資源的消耗佔全球第二；另一方面，全世界20％的工業廢水來源於該行業的紡織品加工和染色過程。然而，即使在出售後，快時尚產品仍將繼續污染我們的環境：在洗滌過程中，聚酯等合成材料的微纖維將與其它有毒化學物質一起進入各個水域之中並被生物吞食，從而對生態環境產生威脅。
從購買到丟棄：快時尚的惡性循環
芙拉迪米羅娃的研究報告顯示，以日內瓦為代表的眾多城市在推廣二手市場方面均展示出了巨大的潛力。
首先，人們將不再需要的衣服和鞋子裝進捐贈袋中並將它們送往捐贈中心；其次，一些專門的公司會將收集來的二手衣物出口到國外，從而使它們得以回收利用。事實上，人均GDP高達全球第二且富有的瑞士消費者與這種模式相當契合：根據聯邦海關總署（BAZG）的數據，2022年，瑞士人均紡織品進口量約為22公斤，佔人們在瑞士境內購買服裝總量的95％以上；而同年人均出口的二手或全新紡織物品也達到了14公斤左右。
在日內瓦，由慈善組織Caritas和Centre Social Protestant聯合運營的配送中心，將佔比為35％的破損程度嚴重的捐贈衣鞋，送往一家名為Texaid的回收公司。芙拉迪米羅娃表示，這些衣物主要被出口到巴基斯坦或是一些非洲國家，但由於數量過於龐大且質量過差，最終的歸宿將是這些國家的垃圾掩埋場。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。