成功高中校友對畢業丟書的反思：反抗體制的實踐方式並非只有丟書一途
我們想讓你知道的是
如今許多討論仍停留於學生是否有下樓清，但將環境清理乾淨只是基本的責任，而丟書本身所代表的背後含義更值得我輩反思。然而，現在提出丟書的反面意見其實是逆潮流而動，不過若是多數人贊成成功精神是反抗體制的話，提出丟書的反面建議也是成功精神的展現方式。
文：黃瑞彬
近日新聞報導北市成功高中畢業考後，同學們例行性進行丟書活動，引起關注。說起丟書活動，確實是項成功高中持續許久的傳統，但其意義值得各界深思。
筆者為成功高中校友，回想筆者當年畢業考後的經驗，我們班導師是反對丟書的，也禁止我們參與此活動，不過其他班級依舊有熱情參與者，當時甚至出現撒冥紙、丟其他危險物品的，校園中巨大喇叭聲此起彼落，考卷、參考書從樓上各自以不同的速度降落至地面，相信該畫面令在場所有人都印象深刻。
如今喜愛此活動者主要有以下兩種原因，其一是延續成功高中一貫反抗體制的精神；其二為畢業考後，丟書表達拋棄三年束縛成為自由人的心境。
對於丟書一事，須知過去與現在有很大的不同。書本之難得可由美國第十六任總統林肯借書的故事，與東漢王充讀書、明初宋濂借書等故事來理解。在古代，有所謂的惜字亭，是專門焚燒字紙的設施，不僅是因為紙張來之不易，也是因為對知識保有尊敬的態度，因此才有此建設出現。
再舉一例，宋代司馬光愛護書本有一套，讀書前先把桌子擦乾淨，接著把墊子墊在書本下方，端端正正地看書，顯示其愛護書本的態度。當然以前書本得來不易，於是更加愛護，但成功高中身為北部百年名校，對於知識的追求不落人後，儘管不必和司馬光一個標準，但丟書一舉與尊敬知識卻有著一段距離。
其次，成功高中過去的歷史有不少反抗體制的青年，自日據時代，當時的北二中，即如今的成功高中，出現許多有理想的學生，當中不乏反日與左派青年，有的企圖發動武裝抗日，有的日益左傾，加入左派組織或團體，而坐牢甚至身死者大有人在，因此反抗體制確實是成功基因的一部分。
然而現在的社會環境比以前開放的多，反抗體制的實踐方式也並非只有丟書一途，實際丟書時也未見關於任何思想的提倡或紀念，可見丟書的層次較多停留於一時愉快，未見展現深度的反思精神。
再者，丟書代表自由的想法，似乎代表高中畢業之後就不必讀書的思維模式。高中不過三年，人生經由不斷的學習才能進步，書自然不是唯一的學習方式，卻也是不可或缺的，這也是為何如今許多人依舊提倡閱讀，並且不斷警示出版業寒冬的問題。退一步說，如今電子書愈來愈多，現在教學方式也逐漸科技化，以後沒了書可丟，要用什麼表達「成功精神」呢？
校方如今的作法也值得各界深思，記得筆者在學期間校方曾經提出用地上畫靶等方式，這次則提出高三紙類回收獎勵計劃，企圖增加此活動的積極意義。但丟書的場面依舊，不僅校園秩序受到影響，社會大眾對此也觀感不佳，因此總的來說校方作法成效並不顯著，相當可惜。
筆者建議，校方應盡量多與學生溝通，學校是教育的地方，立場與旗幟應當鮮明，但溝通方式則應盡量柔軟，只以「尊重學生自由」的態度，對於一所傳統名校而言實為喪失一次教育機會。校方不如將成功精神的展現化為正式活動，講述曾經的成功歷史、優良校友事蹟，或以其他形式紀念活動作為經驗傳承，代替混亂的丟書慣例，相信更具積極意義。
同學們間也不應以丟書者就是延續優良傳統，不丟書者就是懦弱表現的態度，將壓力強加於不丟書者，如此則是遠離真正成功人的優良素質。
如今許多討論仍停留於學生是否有下樓清，但將環境清理乾淨只是基本的責任，而丟書本身所代表的背後含義更值得我輩反思。然而，現在提出丟書的反面意見其實是逆潮流而動，不過若是多數人贊成成功精神是反抗體制的話，提出丟書的反面建議也是成功精神的展現方式。
因此，成功高中給社會大眾的形象不應只有丟書，成功精神的展現也不必透過丟書才能讓他人看見，重要的是批判性精神，對於國家社會有所關注，不忘自己的社會責任，方為真正成功人，衷心期待畢業丟書的傳統再行昇華。最後引用成功人都知道的一句校歌「青年各努力，萬事在人為」，共勉之。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
科技迷潔牙必備神器！飛利浦 Sonicare 旗艦 AI 智能電動牙刷：Sense IQ 智能自動校正刷牙力道保護牙齦、兩天亮白超有感、享受最奢華的潔牙體驗！
我們想讓你知道的是
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。
對許多科技迷來說，生活家電導入新科技已逐漸成為日常，趕搭上近期 AI 大熱潮，AI 智能不僅讓生活家電更加直覺便利，還提供更多客製化功能，讓消費者的體驗更具個性化、獨一無二！使用體驗大躍進！
編輯這次要開箱的是飛利浦Sonicare新推出的「頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，不僅搭載 Sense IQ AI智能偵測技術，絕美機身更榮獲德國紅點設計大獎肯定，集智慧、時尚、功能於一身，堪稱電動牙刷界的頂級之作，就算刷牙只是每天早晚的例行公事，也能滿足科技迷對品味的追求。
搭載三大核心技術、德國紅點美學設計、打造電動牙刷界的頂級尊榮之作！
談起電動牙刷，你是否還停留在外型單調、功能陽春、刷頭尺寸不符、噪音過大等刻板印象？這次，飛利浦推出精品級旗艦機－「 頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，導入 Sense IQ AI 智能偵測技術，彷彿有一位專業潔牙師隨侍在側，提醒你正確的刷牙角度與力道，並隨時幫你自動調整，還能對應不同牙齒結構有效清潔喔！
飛利浦Sonicare頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷除了以上特色，當然還有最重要的三大核心技術！接下來，編輯透過日常實際體驗，讓大家更清楚這支AI電動牙刷各項出色的亮點。
Sense IQ AI 智能偵測技術：每秒 100 次即時動態感測、隨時提醒刷牙力道範圍
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷支援 Sense IQ 智能 AI 偵測技術，每秒 100 次即時動態感測刷牙力道、範圍、頻率與時間，刷牙過程中會自動調整潔牙力道，讓使用者以最輕鬆、最正確的姿勢潔牙，避免牙齦受傷、造成不可逆的牙齦萎縮。
專屬尊榮版 AI 智能 Sonicare APP：詳細紀錄潔牙習慣、客製化分析與指導、彷彿潔牙師隨身在側
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配專屬「尊榮版 AI 智能Sonicare APP」 使用，初次使用只要依照畫面指示，就能輕鬆完成藍芽配對，就算是新手也能快速上手。
All-in-one 頂級多效合一刷頭搭配音波流體潔力，清潔力再升級：特殊刷毛傾斜角度設計、深入齒縫有效清除牙菌斑
飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配 All-in-one 頂級多效合一刷頭，一隻刷頭即可達 20 倍牙菌斑清潔力*、15 倍護齦力*、2 天有感亮白*，直接省去每次使用都要更換不同功效刷頭的麻煩。
最簡易直覺的使用方式 給牙齒最極致的保護
編輯簡單分享使用兩周心得，不得不佩服Sense IQ 智能 AI 偵測技術確實厲害，在刷牙過程中隨時自動調整潔牙力道，當刷牙太用力時，會明顯感受到力道變小，且調整的瞬間相當自然舒適，與過去使用一般電動牙刷只能「憑感覺盲刷」截然不同。如果要用一句話形容Sense IQ AI智能偵測技術，那就是「聽起來很神奇，用起來很輕鬆。」
此外，編輯也大力推薦「尊榮版 AI 智能隨身APP」，可以清楚掌握每一顆牙的刷牙力道、刷毛停留時間，並以日誌的方式詳細紀錄，讓使用者能照顧每一顆牙齒。
總體來說，飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。