成功高中校友對畢業丟書的反思：反抗體制的實踐方式並非只有丟書一途

文：黃瑞彬

近日新聞報導北市成功高中畢業考後，同學們例行性進行丟書活動，引起關注。說起丟書活動，確實是項成功高中持續許久的傳統，但其意義值得各界深思。

筆者為成功高中校友，回想筆者當年畢業考後的經驗，我們班導師是反對丟書的，也禁止我們參與此活動，不過其他班級依舊有熱情參與者，當時甚至出現撒冥紙、丟其他危險物品的，校園中巨大喇叭聲此起彼落，考卷、參考書從樓上各自以不同的速度降落至地面，相信該畫面令在場所有人都印象深刻。

如今喜愛此活動者主要有以下兩種原因，其一是延續成功高中一貫反抗體制的精神；其二為畢業考後，丟書表達拋棄三年束縛成為自由人的心境。

對於丟書一事，須知過去與現在有很大的不同。書本之難得可由美國第十六任總統林肯借書的故事，與東漢王充讀書、明初宋濂借書等故事來理解。在古代，有所謂的惜字亭，是專門焚燒字紙的設施，不僅是因為紙張來之不易，也是因為對知識保有尊敬的態度，因此才有此建設出現。

再舉一例，宋代司馬光愛護書本有一套，讀書前先把桌子擦乾淨，接著把墊子墊在書本下方，端端正正地看書，顯示其愛護書本的態度。當然以前書本得來不易，於是更加愛護，但成功高中身為北部百年名校，對於知識的追求不落人後，儘管不必和司馬光一個標準，但丟書一舉與尊敬知識卻有著一段距離。

其次，成功高中過去的歷史有不少反抗體制的青年，自日據時代，當時的北二中，即如今的成功高中，出現許多有理想的學生，當中不乏反日與左派青年，有的企圖發動武裝抗日，有的日益左傾，加入左派組織或團體，而坐牢甚至身死者大有人在，因此反抗體制確實是成功基因的一部分。

然而現在的社會環境比以前開放的多，反抗體制的實踐方式也並非只有丟書一途，實際丟書時也未見關於任何思想的提倡或紀念，可見丟書的層次較多停留於一時愉快，未見展現深度的反思精神。

再者，丟書代表自由的想法，似乎代表高中畢業之後就不必讀書的思維模式。高中不過三年，人生經由不斷的學習才能進步，書自然不是唯一的學習方式，卻也是不可或缺的，這也是為何如今許多人依舊提倡閱讀，並且不斷警示出版業寒冬的問題。退一步說，如今電子書愈來愈多，現在教學方式也逐漸科技化，以後沒了書可丟，要用什麼表達「成功精神」呢？

校方如今的作法也值得各界深思，記得筆者在學期間校方曾經提出用地上畫靶等方式，這次則提出高三紙類回收獎勵計劃，企圖增加此活動的積極意義。但丟書的場面依舊，不僅校園秩序受到影響，社會大眾對此也觀感不佳，因此總的來說校方作法成效並不顯著，相當可惜。

筆者建議，校方應盡量多與學生溝通，學校是教育的地方，立場與旗幟應當鮮明，但溝通方式則應盡量柔軟，只以「尊重學生自由」的態度，對於一所傳統名校而言實為喪失一次教育機會。校方不如將成功精神的展現化為正式活動，講述曾經的成功歷史、優良校友事蹟，或以其他形式紀念活動作為經驗傳承，代替混亂的丟書慣例，相信更具積極意義。

同學們間也不應以丟書者就是延續優良傳統，不丟書者就是懦弱表現的態度，將壓力強加於不丟書者，如此則是遠離真正成功人的優良素質。

如今許多討論仍停留於學生是否有下樓清，但將環境清理乾淨只是基本的責任，而丟書本身所代表的背後含義更值得我輩反思。然而，現在提出丟書的反面意見其實是逆潮流而動，不過若是多數人贊成成功精神是反抗體制的話，提出丟書的反面建議也是成功精神的展現方式。

因此，成功高中給社會大眾的形象不應只有丟書，成功精神的展現也不必透過丟書才能讓他人看見，重要的是批判性精神，對於國家社會有所關注，不忘自己的社會責任，方為真正成功人，衷心期待畢業丟書的傳統再行昇華。最後引用成功人都知道的一句校歌「青年各努力，萬事在人為」，共勉之。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航