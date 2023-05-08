與美國軍事合作會讓菲律賓捲入台海衝突？美中輿論戰先開打

近幾個月來，菲美安全合作升溫及菲律賓是否將被捲入台海衝突成為全球主流媒體焦點。針對馬尼拉是否應開放戰略據點供美軍使用，華府與北京也展開鎖定菲律賓民心的輿論戰。

美國駐菲律賓大使館和菲律賓智庫Stratbase ADRi 5月初在馬尼拉合辦一場論壇，美國大使館政務參贊布萊克蕭（Brett Blackshaw）、菲律賓前參謀總長包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）等人出席。

布萊克蕭和包蒂斯塔在論壇上都強調，美菲強化安全合作是為了威懾及防禦，而非挑起衝突。

包蒂斯塔說，馬尼拉於2014年與華府簽署「加強國防合作協議」（EDCA），開放多個基地供美軍使用，原因是菲中兩國2012年發生黃岩島對峙，北京奪下黃岩島控制權，馬尼拉驚覺「對其他國家的侵略，我們真的沒有威懾力」，「為了威懾，為了阻止侵略，為了保衛菲律賓」，才決定與美國強化防務合作。

在提問環節，多家國際媒體和菲律賓媒體都聚焦於中國攻打台灣可能性、若爆發台海衝突且美國介入，馬尼拉是否將被迫捲入戰事等問題。

針對外媒提問，如果要以1到10來評分，與會專家認為中國攻打台灣的可能性有多高，菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，中國國民黨和中國共產黨於1927年展開國共內戰，因此，他猜測中國可能於2027年，也就是國共內戰爆發百年之際攻打台灣，希望為國共內戰劃下句點。

他表示，這就是菲美「加強國防合作協議」存在的原因，「我們關心的不是台灣，而是（菲律賓北部）呂宋海峽和巴丹群島（Batanes）」。中國可能有著攻打台灣的時間表，對馬尼拉和華府的考驗是如何藉由「加強國防合作協議」、菲律賓軍隊現代化、菲美同盟等，讓北京攻打台灣變得更困難，因而打退堂鼓。

不過，菲律賓某大報記者問道，馬尼拉和華府都強調，開放菲律賓戰略據點供美軍使用旨在威懾，「但這似乎對中國造成反效果」。中國駐菲大使黃溪連形容此舉是對台海局勢「火上加油」，連在台灣的菲律賓勞工都可能被捲入，「你們對此如何解釋」？

對此，包蒂斯塔說，提問記者指開放美軍使用菲律賓戰略據點，對阻止台海緊張升級「造成反效果」，這正是北京希望菲律賓民眾相信的論述，「但不一定是正確的論述」。

他表示：「當你在你的領土上建立基地，怎麼可以說是（對緊張情勢）火上加油？那是菲律賓的領土，不像他們所做的那樣，在西菲律賓海建立基地。」

Photo Credit: GettyImages 菲律賓前參謀總長包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

馬尼拉4月初宣布新增4處開放美軍建設權限戰略據點的位置，包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣僅約400公里的海軍基地，引發北京不滿。

「菲律賓跟美國軍事合作將被捲入台海衝突」、「菲美共同防禦條約是馬尼拉與北京無法交好的關鍵」、「跟北京交好才能獲得更多經濟利益」等論點，在菲律賓不是近幾個月才出現。

值得注意的是，過去這類論調大多出自親北京媒體或親中人士之口，但在黃溪連指美國欲藉在菲律賓的據點干涉台海局勢，警告這可能影響在台菲勞安危的一席話，引發菲國媒體大幅報導後，包括有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）、菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）等立場較中立的主流媒體，也開始在報導中廣泛引述這種論點，甚至質疑菲美安全合作可能使馬尼拉捲入「與自己無關的戰爭」。

從媒體報導可以發現，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）及菲律賓東北部卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）、眾議院少數黨領袖卡斯楚（France Castro）等人，是菲國政壇上菲美強化安全合作的主要反對者。

曼巴更訴諸民意，呼籲卡加延省民眾同聲表態，反對美軍在當地的戰略據點建設，「卡加延省民眾不需要戰爭，需要的是中國和卡加延省在農業方面相互了解的機會，以促進地方經濟成長」。

他表示：「我不希望任何卡加延省民眾因為美國人想對中國或台灣發動戰爭而死亡或冒生命危險。讓我們起而反對它。」

相較於北京大力鼓吹中國是菲律賓最大貿易夥伴，以及與北京交好可以為馬尼拉帶來多少經濟利益，美國駐菲大使館近日也發起輿論攻勢，強調美國對菲律賓的經濟貢獻不比中國少。

美國大使館與馬尼拉雅典耀大學4月18日合辦一場論壇「了解美菲雙邊關係：為經濟合作奠定堅實基礎」，邀來學者和業界人士，指美國對菲律賓的外商直接投資高於中國，美商投資有助於菲律賓資訊委外服務產業（IT-BPM）發展，更創造大量製造業和其他工作機會。

布萊克蕭在5月初的論壇上意有所指地說：「這裡實際上有很多（美國的）貿易投資沒有受到關注。我們沒有國營企業，所以（貿易投資）是由私人部門帶頭。」

他指出，美菲經濟合作是小馬可仕5月初訪美重點之一，美國總統指派的貿易投資代表團也即將訪菲，「看看我們可以如何實際、具體地（在菲律賓）擴大貿易與投資」。