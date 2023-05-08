與美國軍事合作會讓菲律賓捲入台海衝突？美中輿論戰先開打
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馬尼拉4月初宣布新增4處開放美軍建設戰略據點的位置，引發北京不滿，因此最近有關「菲律賓跟美國軍事合作將被捲入台海衝突」的論點開始增多，過去這類論調大多出自親中派，如今較為中立的菲媒也開始大幅報導。美國和中國的輿論戰，儼然已先在菲律賓先展開。
近幾個月來，菲美安全合作升溫及菲律賓是否將被捲入台海衝突成為全球主流媒體焦點。針對馬尼拉是否應開放戰略據點供美軍使用，華府與北京也展開鎖定菲律賓民心的輿論戰。
美國駐菲律賓大使館和菲律賓智庫Stratbase ADRi 5月初在馬尼拉合辦一場論壇，美國大使館政務參贊布萊克蕭（Brett Blackshaw）、菲律賓前參謀總長包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）等人出席。
布萊克蕭和包蒂斯塔在論壇上都強調，美菲強化安全合作是為了威懾及防禦，而非挑起衝突。
包蒂斯塔說，馬尼拉於2014年與華府簽署「加強國防合作協議」（EDCA），開放多個基地供美軍使用，原因是菲中兩國2012年發生黃岩島對峙，北京奪下黃岩島控制權，馬尼拉驚覺「對其他國家的侵略，我們真的沒有威懾力」，「為了威懾，為了阻止侵略，為了保衛菲律賓」，才決定與美國強化防務合作。
在提問環節，多家國際媒體和菲律賓媒體都聚焦於中國攻打台灣可能性、若爆發台海衝突且美國介入，馬尼拉是否將被迫捲入戰事等問題。
針對外媒提問，如果要以1到10來評分，與會專家認為中國攻打台灣的可能性有多高，菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，中國國民黨和中國共產黨於1927年展開國共內戰，因此，他猜測中國可能於2027年，也就是國共內戰爆發百年之際攻打台灣，希望為國共內戰劃下句點。
他表示，這就是菲美「加強國防合作協議」存在的原因，「我們關心的不是台灣，而是（菲律賓北部）呂宋海峽和巴丹群島（Batanes）」。中國可能有著攻打台灣的時間表，對馬尼拉和華府的考驗是如何藉由「加強國防合作協議」、菲律賓軍隊現代化、菲美同盟等，讓北京攻打台灣變得更困難，因而打退堂鼓。
不過，菲律賓某大報記者問道，馬尼拉和華府都強調，開放菲律賓戰略據點供美軍使用旨在威懾，「但這似乎對中國造成反效果」。中國駐菲大使黃溪連形容此舉是對台海局勢「火上加油」，連在台灣的菲律賓勞工都可能被捲入，「你們對此如何解釋」？
對此，包蒂斯塔說，提問記者指開放美軍使用菲律賓戰略據點，對阻止台海緊張升級「造成反效果」，這正是北京希望菲律賓民眾相信的論述，「但不一定是正確的論述」。
他表示：「當你在你的領土上建立基地，怎麼可以說是（對緊張情勢）火上加油？那是菲律賓的領土，不像他們所做的那樣，在西菲律賓海建立基地。」
西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
馬尼拉4月初宣布新增4處開放美軍建設權限戰略據點的位置，包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣僅約400公里的海軍基地，引發北京不滿。
「菲律賓跟美國軍事合作將被捲入台海衝突」、「菲美共同防禦條約是馬尼拉與北京無法交好的關鍵」、「跟北京交好才能獲得更多經濟利益」等論點，在菲律賓不是近幾個月才出現。
值得注意的是，過去這類論調大多出自親北京媒體或親中人士之口，但在黃溪連指美國欲藉在菲律賓的據點干涉台海局勢，警告這可能影響在台菲勞安危的一席話，引發菲國媒體大幅報導後，包括有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）、菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）等立場較中立的主流媒體，也開始在報導中廣泛引述這種論點，甚至質疑菲美安全合作可能使馬尼拉捲入「與自己無關的戰爭」。
從媒體報導可以發現，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）及菲律賓東北部卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）、眾議院少數黨領袖卡斯楚（France Castro）等人，是菲國政壇上菲美強化安全合作的主要反對者。
曼巴更訴諸民意，呼籲卡加延省民眾同聲表態，反對美軍在當地的戰略據點建設，「卡加延省民眾不需要戰爭，需要的是中國和卡加延省在農業方面相互了解的機會，以促進地方經濟成長」。
他表示：「我不希望任何卡加延省民眾因為美國人想對中國或台灣發動戰爭而死亡或冒生命危險。讓我們起而反對它。」
相較於北京大力鼓吹中國是菲律賓最大貿易夥伴，以及與北京交好可以為馬尼拉帶來多少經濟利益，美國駐菲大使館近日也發起輿論攻勢，強調美國對菲律賓的經濟貢獻不比中國少。
美國大使館與馬尼拉雅典耀大學4月18日合辦一場論壇「了解美菲雙邊關係：為經濟合作奠定堅實基礎」，邀來學者和業界人士，指美國對菲律賓的外商直接投資高於中國，美商投資有助於菲律賓資訊委外服務產業（IT-BPM）發展，更創造大量製造業和其他工作機會。
布萊克蕭在5月初的論壇上意有所指地說：「這裡實際上有很多（美國的）貿易投資沒有受到關注。我們沒有國營企業，所以（貿易投資）是由私人部門帶頭。」
他指出，美菲經濟合作是小馬可仕5月初訪美重點之一，美國總統指派的貿易投資代表團也即將訪菲，「看看我們可以如何實際、具體地（在菲律賓）擴大貿易與投資」。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。