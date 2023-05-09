進入後疫情時代，為何瑞士還要第三度針對《新冠法》舉行公投？

文：Katy Romy

翻譯：郭倢

《新冠法》可謂是瑞士聯邦近期受到攻擊最多的法律。而瑞士人能夠針對關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫衛生措施的立法進行投票，這在全世界也是獨一無二。 6月18日，瑞士選民甚至將第三次就此議題進行公投。

為何再次針對《新冠法》投票？

名為「和措施說不」（Mesures NON）的複決委員會，於4月4日將5萬9211個支持複決的簽名提交給聯邦國務秘書處。該複決反對2022年12月16日經議會兩院投票通過的《新冠法修正案》。該委員會主要由「Mass-Voll」和「憲法之友」等協會的成員組成。疫情期間，這些沒有明確政治派別的公民運動，因反對聯邦委員會的政策，特別是反對新冠疫苗證書，而發展壯大。

這已是上述兩個組織第三次發起反對《新冠法》的公投了。但直到目前，瑞士選民中的大多數一直支持政府的健康危機政策。在2021年6月的第一次相關公投中，選民以60.2％的支持率接受了《新冠法》。 2021年11月，儘管反對防疫措施一方展開了密集的前期宣傳，且舉行了多次示威遊行，《新冠法》的公投支持率甚至提升到了62％。

哪些措施會受到公投的影響？

這最新的一次攻勢可能會讓人感到意外，因為聯邦委員會已在一年多前取消了一切防疫措施。然而，議會卻在去（2022）年12月決定將《新冠法》有效期延長至2024年6月。

複決議案著重針對的是新冠疫苗證書和SwissCovid追蹤應用程式的法律基礎。然而，該法對邊境關閉時，外國人和跨境通勤者出入規則的延續，對有關保護弱勢人群的規定以及抗新冠病毒藥物的開發宣傳也均會產生影響。

與此同時，許多條款並未被延長，且在2022年底到期失效。這些規定包括：對文化企業、體育協會和重大活動的經濟支持，以及對新冠測試的某些聯邦津貼。

贊成《新冠法》的主要論述為何？

最重要的是，《新冠法》的延期為聯邦提供了法律依據，以利在發生新一波疫情時，再次啟用之前已被證實有效的防疫措施。這有利於政府迅速採取行動，保護弱勢人群和醫療系統。

具體來說，如果有必要，政府可以重新恢復新冠疫苗證書或追蹤軟體的使用。這涉及保證健康證明國際兼容性的問題，以利當某些國家重新開始使用健康證的情況下，確保旅行自由。

延期條款還允許繼續進口和使用治療新冠重症的藥物，儘管這些藥物尚未獲准在瑞士銷售。

反對《新冠法》的主要論述為何？

複決委員會認為，延長法律沒有任何意義，因為疫情已經結束；此外，為抗擊新冠病毒而採取的衛生措施實屬過度，不僅沒有為民眾提供所承諾的保護，還給人們帶來痛苦。

《新冠法》的反對者說，永遠不應該再啟動新冠疫苗證書這樣的措施。因為此措施帶有歧視性，且毫無用處。他們指責該政策造成 「雙重社會」的局面。反對者還聲稱，普通的疫苗接種證書就足以出國旅行。此外，該陣營還譴責《新冠法》欠缺民主基礎，賦予聯邦委員會過多權力。

誰支持？誰反對？

瑞士人民黨（SVP/UDC）是唯一反對《新冠法》最新修訂案的執政黨。這個瑞士最大政黨，向來不贊成聯邦委員會的疫情管理政策。該黨已經在2021年11月的公投中站在反對《新冠法》的立場上。

除了人民黨以外，政府、議會中的絕大多數成員和商界均支持該法。

如果法律被否決會怎樣？

去年12月，延長法律有效期的緊急議案在兩院通過後立即生效。

如果該議案在聯邦公投中被選民否決，那麼所有的延長條款將在2023年12月中旬失效，新冠疫苗證書或在疫情高峰期重新啟動追蹤軟體，等措施的法律依據將不復存在。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航