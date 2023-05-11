榮格心理學分析《媽的多重宇宙》：這部電影的厲害之處在於，用各種角度解讀都可以
我們想讓你知道的是
重看《媽的多重宇宙》，發現實在太適合用心理學中的榮格學派來做分析，因此儘管不是專業心理系或相關領域，我還是手癢的寫了一篇以榮格為主的《媽的多重宇宙》電影解析。還沒看這部電影的人，非常建議先看完整電影再回過頭來看這篇解析。
文：張伊琇
前陣子楊紫瓊奪得奧斯卡影后，為亞洲史上第一位，也不禁讓人再一次回味《媽的多重宇宙》。
當時電影一上映就造成轟動並引起討論，許多人討論多重宇宙的有奇特設定，也有些人對於親子關係深受感動。而我在看完這部電影後，覺得這整部電影，實在太適合用心理學中的榮格（Jung）學派來做分析，因此儘管不是專業心理系或相關領域，我還是手癢的寫了一篇以榮格為主的《媽的多重宇宙》電影解析。
但因為只是稍微有點興趣，看了些有關榮格的書籍與聽了些Podcast，因此其中可能會有理解錯誤的部分，歡迎大家指教。因為一定會暴雷且詳細描述劇情，所以還沒看這部電影的人，非常建議先看完整電影再回過頭來看這篇解析。
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
我猜這部電影可以很紅的其中一個原因，是因為它讓各種不同類型的人都能產生投射。許多人可能會聚焦於親子關係，但我更想以榮格心理學的方式來聊聊這部片。
先簡單提一下榮格中一些重要的概念，在佛洛伊德（Freud）提出潛意識後，榮格提出的主要概念是集體潛意識，而其兩個主要的原型為阿尼瑪（anima）與阿尼瑪斯（animus）。
阿尼瑪是集體女性意象，大概就是傳統社會期待的女性特質，陰柔、具情感性等等；阿尼瑪斯則是集體男性意象，也就是陽剛、勇敢、有力量。
但這裡的阿尼瑪與阿尼瑪斯並不是社會學中的性別議題，這兩種原型出現在每個個體之中，當有一方太過強大，就有可能造成個體的混亂。
另外，榮格心理學中還有一個原型是「內在小孩」，這可以連結到童年經歷、創傷治療、永恆少年等其他概念。又榮格還有一個很重要的概念是「陰影」，每個人或每個原型都會有其陰影面，而陰影正是很多人需要處理的課題之一。
好的，簡單快速的介紹完榮格後，回到電影。在榮格分析中，故事的一開頭非常重要。
片的一開頭，是一位強大的女性角色（秀蓮），跟一些很弱的、不強大的男性角色（說話沒人聽的威門、坐輪椅的公公），還有一位長期被忽略的小孩（喬伊）。以榮格的觀點來看，就是阿尼瑪過度強大，壓過了阿尼瑪斯且忽略了內在小孩， 也因此後面開啟了一連串的混亂。
這邊補充一下，電影中雖然有許多角色，包括不同宇宙的人，或許都可以拆解為多個不同的個體來看，但在榮格分析中，會把整部電影視為一整個個體，而每一個角色都是內在自我的一部份投射。
因此，當內在自我失衡（不論是阿尼瑪或是阿尼瑪斯過度強大）到一個極限時， 個體就會陷入一片混亂，接著試圖重新找出適當的平衡。
發展到這裡，阿尼瑪斯被過度壓抑的情況下出現了反彈，也就是電影中的α威門的出現。α威門的出場就主導著全場，原先強大的秀蓮，雖然不情願還是聽了α威門的話（電梯場景），並且目睹了α威門高超的打鬥武藝，接著被α威門拉著在國稅局跑來跑去，試圖理解這一切的莫名其妙。這段也就是在說，當阿尼瑪斯被過度壓抑時，就會累積過多能量並反彈，所以這時的阿尼瑪斯反而壓過了阿尼瑪， 成為了以男性力量主導的自我。
但那個軟弱的威門消失了嗎？並沒有，他還是時不時地出現。就像是我們生命裡，那些被忽略或是被其他東西掩蓋的課題，還是會在我們生命中以各種形式出現， 在任何時候都有可能跳出來說，「嘿我還在這裡喔，我沒有消失喔」。
接著，在電影中，α威門告訴秀蓮他們要打敗大魔王「豬八土扒姬」，因為她有一個可怕的黑洞（也就是電影後來出現的黑色發霉貝果），很有可能毀掉整個宇宙，而秀蓮是可能可以打敗大魔王的天選之人。
這邊出現了很有趣的榮格概念「陰影」。整部電影的中後段都是以這個黑色發霉貝果貫穿，它象徵著內在的陰影。大家都很害怕這個陰影，它代表著未知、邪惡、渾沌，所有人都要阻止它毀滅整個宇宙。
電影演到這時，秀蓮經歷過宇宙搖已經逐漸掌握力量，阿尼瑪與阿尼瑪斯都有著差不多的強大力量，但都處於不穩定的狀態。這時候再一個角色進入——喬伊。
劇情中，在α世界的秀蓮因為喬伊的天賦，而讓她承受她其實無法承受的宇宙搖， 進而使她黑化；主線的現實世界中，秀蓮與喬伊的母女關係充滿著衝突矛盾與不諒解，秀蓮沒有好好聽喬伊講話，或是在表達情感中帶著攻擊（你變胖了），甚至儘管行為上沒有直接否定，卻還是無法打從內心深處接受喬伊的種種行為，
例如與同性交往、刺青。而且仔細觀察，會發現不同宇宙中的喬伊，都穿著鮮豔多變化的衣服，就如同一個孩子的形象投射：多變、不遵守規範、對於世界的有趣新奇感（例如用男性陽具將警衛打來打去）。
若將此處的喬伊視為「內在小孩」，會發現個體從來沒有正視心中的那個孩子。對於害怕不被愛、恐懼不被接受的喬伊，秀蓮做的是不斷的逃避與忽視、找各種事情來掩蓋。秀蓮不知道怎麼面對這些吵鬧的負面情緒，只能假裝視而不見，然而在這樣的過程中，這些黑暗逐漸的壯大，最後創造了會吸人的黑色發霉貝果。
有趣的是，電影中喬伊衝進國稅局大樓打爛了好幾個警衛，正準備要對自己的母親下手的時候，原本坐在輪椅上的公公返老還童的開著競速輪椅衝撞喬伊，救了秀蓮一次。這邊會發現，原先片頭軟弱的男性角色們，這時候都變得非常有能力（α威門與α公公），也就是阿尼瑪斯壯大了起來；但這時候的女性角色（阿尼瑪）也毫不遜色的壯大，像是逐漸掌控宇宙搖的秀蓮與α喬伊。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。