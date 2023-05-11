榮格心理學分析《媽的多重宇宙》：這部電影的厲害之處在於，用各種角度解讀都可以

文：張伊琇

前陣子楊紫瓊奪得奧斯卡影后，為亞洲史上第一位，也不禁讓人再一次回味《媽的多重宇宙》。

當時電影一上映就造成轟動並引起討論，許多人討論多重宇宙的有奇特設定，也有些人對於親子關係深受感動。而我在看完這部電影後，覺得這整部電影，實在太適合用心理學中的榮格（Jung）學派來做分析，因此儘管不是專業心理系或相關領域，我還是手癢的寫了一篇以榮格為主的《媽的多重宇宙》電影解析。

但因為只是稍微有點興趣，看了些有關榮格的書籍與聽了些Podcast，因此其中可能會有理解錯誤的部分，歡迎大家指教。因為一定會暴雷且詳細描述劇情，所以還沒看這部電影的人，非常建議先看完整電影再回過頭來看這篇解析。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

我猜這部電影可以很紅的其中一個原因，是因為它讓各種不同類型的人都能產生投射。許多人可能會聚焦於親子關係，但我更想以榮格心理學的方式來聊聊這部片。

先簡單提一下榮格中一些重要的概念，在佛洛伊德（Freud）提出潛意識後，榮格提出的主要概念是集體潛意識，而其兩個主要的原型為阿尼瑪（anima）與阿尼瑪斯（animus）。

阿尼瑪是集體女性意象，大概就是傳統社會期待的女性特質，陰柔、具情感性等等；阿尼瑪斯則是集體男性意象，也就是陽剛、勇敢、有力量。

但這裡的阿尼瑪與阿尼瑪斯並不是社會學中的性別議題，這兩種原型出現在每個個體之中，當有一方太過強大，就有可能造成個體的混亂。

另外，榮格心理學中還有一個原型是「內在小孩」，這可以連結到童年經歷、創傷治療、永恆少年等其他概念。又榮格還有一個很重要的概念是「陰影」，每個人或每個原型都會有其陰影面，而陰影正是很多人需要處理的課題之一。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《媽的多重宇宙》劇照

好的，簡單快速的介紹完榮格後，回到電影。在榮格分析中，故事的一開頭非常重要。

片的一開頭，是一位強大的女性角色（秀蓮），跟一些很弱的、不強大的男性角色（說話沒人聽的威門、坐輪椅的公公），還有一位長期被忽略的小孩（喬伊）。以榮格的觀點來看，就是阿尼瑪過度強大，壓過了阿尼瑪斯且忽略了內在小孩， 也因此後面開啟了一連串的混亂。

這邊補充一下，電影中雖然有許多角色，包括不同宇宙的人，或許都可以拆解為多個不同的個體來看，但在榮格分析中，會把整部電影視為一整個個體，而每一個角色都是內在自我的一部份投射。

因此，當內在自我失衡（不論是阿尼瑪或是阿尼瑪斯過度強大）到一個極限時， 個體就會陷入一片混亂，接著試圖重新找出適當的平衡。

發展到這裡，阿尼瑪斯被過度壓抑的情況下出現了反彈，也就是電影中的α威門的出現。α威門的出場就主導著全場，原先強大的秀蓮，雖然不情願還是聽了α威門的話（電梯場景），並且目睹了α威門高超的打鬥武藝，接著被α威門拉著在國稅局跑來跑去，試圖理解這一切的莫名其妙。這段也就是在說，當阿尼瑪斯被過度壓抑時，就會累積過多能量並反彈，所以這時的阿尼瑪斯反而壓過了阿尼瑪， 成為了以男性力量主導的自我。

但那個軟弱的威門消失了嗎？並沒有，他還是時不時地出現。就像是我們生命裡，那些被忽略或是被其他東西掩蓋的課題，還是會在我們生命中以各種形式出現， 在任何時候都有可能跳出來說，「嘿我還在這裡喔，我沒有消失喔」。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《媽的多重宇宙》劇照

接著，在電影中，α威門告訴秀蓮他們要打敗大魔王「豬八土扒姬」，因為她有一個可怕的黑洞（也就是電影後來出現的黑色發霉貝果），很有可能毀掉整個宇宙，而秀蓮是可能可以打敗大魔王的天選之人。

這邊出現了很有趣的榮格概念「陰影」。整部電影的中後段都是以這個黑色發霉貝果貫穿，它象徵著內在的陰影。大家都很害怕這個陰影，它代表著未知、邪惡、渾沌，所有人都要阻止它毀滅整個宇宙。

電影演到這時，秀蓮經歷過宇宙搖已經逐漸掌握力量，阿尼瑪與阿尼瑪斯都有著差不多的強大力量，但都處於不穩定的狀態。這時候再一個角色進入——喬伊。

劇情中，在α世界的秀蓮因為喬伊的天賦，而讓她承受她其實無法承受的宇宙搖， 進而使她黑化；主線的現實世界中，秀蓮與喬伊的母女關係充滿著衝突矛盾與不諒解，秀蓮沒有好好聽喬伊講話，或是在表達情感中帶著攻擊（你變胖了），甚至儘管行為上沒有直接否定，卻還是無法打從內心深處接受喬伊的種種行為，

例如與同性交往、刺青。而且仔細觀察，會發現不同宇宙中的喬伊，都穿著鮮豔多變化的衣服，就如同一個孩子的形象投射：多變、不遵守規範、對於世界的有趣新奇感（例如用男性陽具將警衛打來打去）。

若將此處的喬伊視為「內在小孩」，會發現個體從來沒有正視心中的那個孩子。對於害怕不被愛、恐懼不被接受的喬伊，秀蓮做的是不斷的逃避與忽視、找各種事情來掩蓋。秀蓮不知道怎麼面對這些吵鬧的負面情緒，只能假裝視而不見，然而在這樣的過程中，這些黑暗逐漸的壯大，最後創造了會吸人的黑色發霉貝果。

有趣的是，電影中喬伊衝進國稅局大樓打爛了好幾個警衛，正準備要對自己的母親下手的時候，原本坐在輪椅上的公公返老還童的開著競速輪椅衝撞喬伊，救了秀蓮一次。這邊會發現，原先片頭軟弱的男性角色們，這時候都變得非常有能力（α威門與α公公），也就是阿尼瑪斯壯大了起來；但這時候的女性角色（阿尼瑪）也毫不遜色的壯大，像是逐漸掌控宇宙搖的秀蓮與α喬伊。