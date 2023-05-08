在美國的「香港人」（上）：住邊個州最多？教育水平如何？

文：梁啟智

美國2020人口普查期間，網上有號召留美港人在人口普查當中填寫自己為「香港人」。早陣子，我收到德州州立大學地理學教授Ed Chow的邀請，一起翻查相關數據。研究結果早前已於學術研討會發表，這兒我和大家分享一些我找到的有趣觀察。

首先，得說明以下數字並不代表所有在美國的香港人的實際數目。我選取了出生地作為基礎，所以在美國出生的第二代不算。我亦理解很多擁有香港身分認同的人本身不在香港出生，不過在族裔數據當中並沒有單獨表列香港人（有華人、台灣人，也有華人但不含台灣人），只好使用出生地。儘管數據未必可以準確告知美國有多少香港人，但最少可刻畫出一些輪廓。

以下數據以American Community Survey 2021（2017-2021 Aggregate）的推算為基礎。我要指明是推算，因為人口數據總有誤差。這些誤差到了較細的地理範圍是更為明顯，我以後會談到。

按ACS的推算，2021年時美國各地有240,192人為香港出生。與此同時，有377,844人為台灣出生，另有2,197,387人為中國大陸出生；而美國全國人口為3億3千萬。

整體來說，香港出生者的年紀較大，年齡中位數為55.5；台灣為54.1；中國大陸為46.1；美國全國為38.8。

看教育水平，得大學學位或以上者，香港出生者為56.4%；台灣為73.4%；中國大陸為51.1%；美國全國為35%。

看語言水平，在家不說英語，英語會話能力算不上很好者，香港出生為42.6%；台灣為46.8%；中國大陸為58.4%；美國全國為8.3%。

已入籍美國的比例，香港出生為81%；台灣出生為77%；中國出生為53%；美國全國非本地出生人口當中已入籍的比例為53%。

看收入水平，過去12個月每戶入息中位數，香港出生為111,821美元；台灣出生為111,565美元；中國大陸出生為76,813美元；美國全國中位數為69,717美元。

總的來說，香港出生者在美國算是收入和教育程度都較高的一群；而比較台灣和中國大陸出生者，則和台灣出生者比較相近。

接下來是全國分佈。如圖所示，美國最多香港出生人口的州份是加州和紐約。首十名的分佈如下：

California 105695 New York 43388 New Jersey 10666 Texas 8869 Washington 8726 Massachusetts 8599 Illinois 5451 Florida 4809 Hawaii 4310 Maryland 4195

再細分下去的話，一般集中於紐約市、三藩市灣區，洛杉磯，以及其他大城市。以下是有超過1000人於香港出生的郡縣排名（及所在的城市）：

Los Angeles County, California; Los Angeles; 27597 San Francisco County, California; Bay Area; 15357 Queens County, New York; New York City; 15349 Alameda County, California; Bay Area; 13823 San Mateo County, California; Bay Area; 12045 Kings County, New York; New York City; 11975 Santa Clara County, California; Bay Area; 11498 King County, Washington; New York City; 7070 New York County, New York; New York City; 6196 Contra Costa County, California; Bay Area; 5521 Orange County, California; Los Angeles; 5439 Honolulu County, Hawaii; Honolulu; 3973 Cook County, Illinois; Chicago; 3834 Nassau County, New York; New York City; 3449 Sacramento County, California; Bay Area; 3260 Middlesex County, Massachusetts; Boston; 3169 Norfolk County, Massachusetts; Boston; 2935 San Diego County, California; San Diego; 2743 Harris County, Texas; Houston; 2602 San Bernardino County, California; Los Angeles; 2399 Clark County, Nevada; Las Vegas; 2361 Montgomery County, Maryland; Washington DC; 2104 Middlesex County, New Jersey; New York City; 2005 Maricopa County, Arizona; Phoenix; 1965 Richmond County, New York; New York City; 1720 Morris County, New Jersey; New York City; 1716 Fort Bend County, Texas; Houston; 1398 Bergen County, New Jersey; New York City; 1338 Fairfax County, Virginia; Washington DC; 1285 Monmouth County, New Jersey; New York City; 1238 Suffolk County, Massachusetts; Boston; 1175 Hudson County, New Jersey; New York City; 1153 Multnomah County, Oregon; Portland; 1093

所有數據我放了在這兒： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ytzLuICsKGmtZnBfkn9tJfgnPV1yv4skyWpZWePL-Dw/edit?usp=sharing

在下一篇，我會集中看紐約市、洛杉磯和灣區，看看一個城市之內香港人和華人整體的分佈有何分別。有些事情我以前在紐約生活的時候已聽聞過，現在在數據上得到引證。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題「美國各地「香港人」的數目（上）」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex