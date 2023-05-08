2023/05/08,
美加

在美國的「香港人」（上）：住邊個州最多？教育水平如何？

在美國的「香港人」（上）：住邊個州最多？教育水平如何？

我們想讓你知道的是

在族裔數據當中並沒有單獨表列香港人，只好使用出生地。儘管數據未必可以準確告知美國有多少香港人，但最少可刻畫出一些輪廓。如圖所示，美國最多香港出生人口的州份是加州和紐約。

文：梁啟智

美國2020人口普查期間，網上有號召留美港人在人口普查當中填寫自己為「香港人」。早陣子，我收到德州州立大學地理學教授Ed Chow的邀請，一起翻查相關數據。研究結果早前已於學術研討會發表，這兒我和大家分享一些我找到的有趣觀察。

首先，得說明以下數字並不代表所有在美國的香港人的實際數目。我選取了出生地作為基礎，所以在美國出生的第二代不算。我亦理解很多擁有香港身分認同的人本身不在香港出生，不過在族裔數據當中並沒有單獨表列香港人（有華人、台灣人，也有華人但不含台灣人），只好使用出生地。儘管數據未必可以準確告知美國有多少香港人，但最少可刻畫出一些輪廓。

以下數據以American Community Survey 2021（2017-2021 Aggregate）的推算為基礎。我要指明是推算，因為人口數據總有誤差。這些誤差到了較細的地理範圍是更為明顯，我以後會談到。

按ACS的推算，2021年時美國各地有240,192人為香港出生。與此同時，有377,844人為台灣出生，另有2,197,387人為中國大陸出生；而美國全國人口為3億3千萬。

整體來說，香港出生者的年紀較大，年齡中位數為55.5；台灣為54.1；中國大陸為46.1；美國全國為38.8。

看教育水平，得大學學位或以上者，香港出生者為56.4%；台灣為73.4%；中國大陸為51.1%；美國全國為35%。

看語言水平，在家不說英語，英語會話能力算不上很好者，香港出生為42.6%；台灣為46.8%；中國大陸為58.4%；美國全國為8.3%。

已入籍美國的比例，香港出生為81%；台灣出生為77%；中國出生為53%；美國全國非本地出生人口當中已入籍的比例為53%。

看收入水平，過去12個月每戶入息中位數，香港出生為111,821美元；台灣出生為111,565美元；中國大陸出生為76,813美元；美國全國中位數為69,717美元。

總的來說，香港出生者在美國算是收入和教育程度都較高的一群；而比較台灣和中國大陸出生者，則和台灣出生者比較相近。

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接下來是全國分佈。如圖所示，美國最多香港出生人口的州份是加州和紐約。首十名的分佈如下：

  1. California 105695
  2. New York 43388
  3. New Jersey 10666
  4. Texas 8869
  5. Washington 8726
  6. Massachusetts 8599
  7. Illinois 5451
  8. Florida 4809
  9. Hawaii 4310
  10. Maryland 4195

再細分下去的話，一般集中於紐約市、三藩市灣區，洛杉磯，以及其他大城市。以下是有超過1000人於香港出生的郡縣排名（及所在的城市）：

  1. Los Angeles County, California; Los Angeles; 27597
  2. San Francisco County, California; Bay Area; 15357
  3. Queens County, New York; New York City; 15349
  4. Alameda County, California; Bay Area; 13823
  5. San Mateo County, California; Bay Area; 12045
  6. Kings County, New York; New York City; 11975
  7. Santa Clara County, California; Bay Area; 11498
  8. King County, Washington; New York City; 7070
  9. New York County, New York; New York City; 6196
  10. Contra Costa County, California; Bay Area; 5521
  11. Orange County, California; Los Angeles; 5439
  12. Honolulu County, Hawaii; Honolulu; 3973
  13. Cook County, Illinois; Chicago; 3834
  14. Nassau County, New York; New York City; 3449
  15. Sacramento County, California; Bay Area; 3260
  16. Middlesex County, Massachusetts; Boston; 3169
  17. Norfolk County, Massachusetts; Boston; 2935
  18. San Diego County, California; San Diego; 2743
  19. Harris County, Texas; Houston; 2602
  20. San Bernardino County, California; Los Angeles; 2399
  21. Clark County, Nevada; Las Vegas; 2361
  22. Montgomery County, Maryland; Washington DC; 2104
  23. Middlesex County, New Jersey; New York City; 2005
  24. Maricopa County, Arizona; Phoenix; 1965
  25. Richmond County, New York; New York City; 1720
  26. Morris County, New Jersey; New York City; 1716
  27. Fort Bend County, Texas; Houston; 1398
  28. Bergen County, New Jersey; New York City; 1338
  29. Fairfax County, Virginia; Washington DC; 1285
  30. Monmouth County, New Jersey; New York City; 1238
  31. Suffolk County, Massachusetts; Boston; 1175
  32. Hudson County, New Jersey; New York City; 1153
  33. Multnomah County, Oregon; Portland; 1093

所有數據我放了在這兒： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ytzLuICsKGmtZnBfkn9tJfgnPV1yv4skyWpZWePL-Dw/edit?usp=sharing

在下一篇，我會集中看紐約市、洛杉磯和灣區，看看一個城市之內香港人和華人整體的分佈有何分別。有些事情我以前在紐約生活的時候已聽聞過，現在在數據上得到引證。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題「美國各地「香港人」的數目（上）」）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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