大專校院如何協助外籍生留台就業？台科大副校長：華語能力應該是加分而不是必要條件

為了因應高等教育國際化的趨勢，立法委員鍾佳濱等人2021年提出《國際教育及海外學習法》立法草案，立委張其祿於今（8）日召開「如何強化台灣高等教育國際教育制度、品質及提升人才培育」公聽會，其中一項討論重點是大專校院在國際生畢業後的留才、攬才相關作為。台大、台科大在會中分享各自留才的作為，與會專家也提出移民、華語程度等多項問題。

台大、台科大協助外籍生就業

要讓境外生、外籍生畢業後留在台灣，勢必需要就業市場的配合，台大副國際長李君浩分享，台大境外的學位生加上非學位生，佔全校總學生數超過10％，該校針對國際生有計畫地連結業界，像是暑假的時候讓國際生到業界實習，也有學生透過計畫、還沒畢業就拿到工作。而在台大每年的就業徵才博覽會上，會把有意願招收國際生的公司集合成專區，近年辦理的經驗反應熱烈。

台科大副校長劉志成在公聽會上指出，台科大一年有400名境外畢業生，80％集中在6大核心產業，如工程、電資、管理，許多學生不只唸書、也想在此實習，尤其台灣的資訊及通訊科技（ICT）產業對他們來說很有吸引力。

對此，劉志成受訪時表示，台科大成立了國內高教、科大第一個留台的外籍校友會，已經連續兩年在春節前夕與企業界舉辦大型餐會，形成外籍生留台找工作、換工作的網絡，並且傳承經驗給目前在學的外籍生學弟妹，讓他們知道以後在台灣工作要注意什麼。另外，台科大在去（2022）年辦理第一場專門為外籍生打造的徵才博覽會，總共有274名外籍學生報名，荷蘭的半導體製造商艾司摩爾、台灣的華碩等14家企業都參加徵才。

從產業端來看，龍華科技大學校長葛自祥建議，產業可以用長期攬才的方式和學校合作，不要以短期人力輔助的方式思考，同時提供更多資訊，讓學校知道產業界的需求在哪裡，或是在海外有哪些投資，更有助於做人才專業培養的規劃。

不只留才，不少與會專家也提及移民問題，中正大學學務長詹盛如表示，現在國際的趨勢是輸出軟實力與人才移民。未來高教國際化成效要高，應該要把位階拉高到行政院層級，協同部會對接相關規定制度，居留、移民簽證怎麼發也必須是討論議題。

台北大學公行系教授張四明舉例，荷蘭在高等教育的推動上，同時把高教國際化和後續產業的人才延攬、規劃移民策略，做上下游的整合。其中，荷蘭伊拉斯姆大學開設MBA學程，在校內廣設英語授課的國際學程，學生要結束修課之前，會提供媒合機制去企業實習，學生畢業之後提供1年轉換階段的簽證，讓學生找到正式工作。最後，如果畢業生找到正式工作後，從唸書到工作合計年滿5年，就可以申請歸化荷蘭籍。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 教育部政務次長劉孟奇指出，語言教育對境外生是很重要的，如果很多境外生招生政策要跟產學連結，「華語就是需要」。

華語對留才到底重不重要？

談到移民，教育部政務次長劉孟奇回應時指出，語言教育對境外生是很重要的，過去有一些慘痛教訓，如果境外招生政策要和產學連結，並搭配移民政策，還是必須設法克服華語教學的問題。

對此，現任立委、成功大學護理系特聘教授陳靜敏表示，他所任教的成大對境外生有一學期的免費華語課程，但他質疑這是否足夠學生留在台灣生活。另外，很多學校都是為國際生開設國際專班，學生和國內生沒有互動，這也是需要考量的。

然而，劉志成認為華語能力應該是作為加分、而不是留才門檻或必要條件。他以自己的學生為例子，許多越南國際生是該國頂尖的優秀學生，過去3、4年來幾乎都可以輕鬆找到台積電、美光、艾司摩爾或是中鼎顧問公司的工作，「他們都不需要華語，就可以在台灣工作得非常愉快」。劉志成表示，學生受到適當的華語訓練，確實可以在工作上、生活上更舒適或自在，並獲得更好的機會，但這不應該是一個門檻。

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核稿編輯：翁世航