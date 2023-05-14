地痞流氓合法深入中國農村，比「城管」更厲害的「農管」來了
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繼臭名昭著的「城管」之後，「農管」最近成為中國網路上一個熱門詞彙。時評作家長平認為，中共沒有讓中國從「禮治」走向「法治」，而是利用熟人社會實施地痞流氓化管制。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
湖南郴州桂東縣的一位李姓農民，承包了1.5畝土地，種下了一大片生薑，期盼著豐收盈利。4月23日那天，他準備去田裡澆水，卻發現自己的生薑全部被人鏟除了。在經過多方打聽後，他才知道是當地「農管」幹的。
「農管」最近成為中國網路上一個熱門詞彙。它的官方名稱是「農村綜合行政執法」，簡稱「農業執法」。有人以為「農管」是網友借用臭名昭著的「城管」來對這支新型執法隊伍進行污名化，其實「城管」的官方名稱大多也是「城市綜合行政執法」，官方並沒有避諱二者之間的關聯。
有「城管」在前，幾乎不用解釋，「農管」就讓人不寒而慄。人們常說城管是「暴力執法」，其實都太客氣了。在很多時候，城管只是打著執法的名義實施流氓行徑，欺壓底層百姓。他們和別的流氓的區別就是橫行無阻，無法無天。
「農管」也果真是名不虛傳。等到網友關注的時候，他們已經惡行累累。河南沁陽市，一養殖戶的50頭豬，被當地農管扣押賣了，錢款不知去向。在東北，農民焚燒秸稈，農管得意地宣稱對其罰款上億元。湖北省宣稱組建了5000人的農管隊伍，對農民的「管理」無微不至：在自家池塘邊種植蔬果要經過批准，在自家院子裡晾曬衣物也不被允許。有些地方的農管則忙著辦培訓班，在田間地頭設置考場，農民要繳費考證才能種地。網傳影片顯示，有農管宣稱：交警和城管管不了的事情，農管都能管！
袁印博案與夏俊峰案
桂東縣的李先生找到農管部門，要求賠償被鏟除的生薑的損失。農管告訴他，生薑不屬於糧食安全保障範圍內的作物，必須要改種水稻，否則就是違規佔用耕地，不僅不賠償，還要處罰他。
這讓我想起來二十多年前我在西安採訪的一個案子。1999年，陝西興平縣農民袁印博、董翠俠夫婦在西安北郊一個農場承包了一片土地，種植了蘿蔔白菜。眼看就要收獲了，農場場長蒲渭濱卻派人搶割了個精光。
袁家將蒲渭濱告上法庭，法官枉法斷案，袁印博在法官辦公室喝農藥自盡，其老父親也當場暈倒身亡。隨後，袁家又有兩人在絕望中自盡。村長劉世俊帶領村民上訪抗爭。我的報導在《南方周末》發表之後，此案成為輿論焦點，陝西省委成立調查組，法院最終判決蒲渭濱違法，袁家獲賠。
這根本談不上是法治的勝利。但是，當時還沒有「農管」，流氓雖然是體制內的「優秀共產黨員」，但還沒有打著「綜合行政執法」的大旗，村民們還可以將他告上法庭，輿論還可以監督。
中共治下的「綜合執法」，就等於沒有訴訟和監督可能的非法暴力。各地都有過不少狀告城管的訴訟，幾乎都是以敗訴告終。因此，2009年沈陽小販夏俊峰怒刺城管，得到廣泛的同情。在很多網友心中，他是反抗暴政的英雄。當局也明白這點，夏俊峰多次上訴無果，於2013年被執行死刑。
從「皇權不下縣」到流氓化管制
很多網友懷念「皇權不下縣」的古代中國，痛斥農管對中國鄉村社會的破壞。
費孝通先生曾用「無訟」來描繪傳統「鄉土中國」的治理特徵。他的意思是，傳統中國鄉村治理主要靠基於熟人社會差序格局的禮治，而不是現代社會人人平等的法治。
在政治管理上，費孝通指出中國社會結構「雙軌制」特徵：「我們以往的政治一方面在精神上牢籠了政權，另一方面又在行政機構的範圍上加以極嚴重的限制，那是把集權的中央懸空起來，不使它進入人民日常有關的地方公益範圍之中。中央所派遣的官員到知縣為止，不再下去了。自上而下的單軌只築到縣衙門就停了，並不到每家人家大門前或大門之內的。」
這就是後來被學者總結為「皇權不下縣」的治理結構。研究「三農」問題的學者溫鐵軍說：「由於小農經濟剩餘太少，自秦置郡縣以來，歷史上從來是『皇權不下縣』。解放前縣以下雖然設有派駐性質的區、鄉公所，但並不設財政，不是一級完全政府。農村仍然維持鄉村自治，地主與自耕農納稅，貧雇農則只交租。這種政治制度得以延續幾千年的原因在於統治層次簡單、冗員少，運行成本低。」
在我看來，將「皇權不下縣」等同於現代社會的「小政府」理論，並期待回歸「鄉土中國」是不現實的。費孝通先生也曾認為，「新的司法制度卻已推行下鄉了……在理論上，這是好現象，因為這樣才能破壞原有的鄉土社會的傳統，使中國能走上現代化的道路。」
1949年中共建政以後，徹底顛覆了中國原有的鄉村社會傳統，將「皇權」架構到社會的每一個角落。問題不在於社會改造，而在於它並沒有讓中國從「禮治」走向「法治」，而是利用熟人社會實施地痞流氓化管制。嚴格地說，「農管」並不是今天才有的新鮮事物。從「打土豪分田地」到「四清運動」，從「文革」到「計劃生育」，都是同樣的運動式「綜合行政執法」模式。
順便一說，城管的受害者主要是兩類人：一是城市下崗工人，二是進城謀生的農民。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。