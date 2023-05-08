美國眾議員莫頓提「炸毀台積電」震驚各界，他在論壇上還說了什麼？
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被問到美國在晶片政策上如何對中國發揮威嚇？美國眾議員莫頓回答，「有個為了威懾而浮出腦海的有趣想法，就是讓中國非常清楚，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電」，莫頓解釋他不是在宣傳這個想法，但「這些是美國決策者實際上正在積極辯論的一件事情」。
美國民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上，提出了「炸掉台積電」的說法，震驚各界，甚至被做成抖音影片放在Twitter上瘋傳。不過他實際說了什麼？
莫頓為麻薩諸塞州議員，也是美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」成員，曾共同提出為強化台灣防衛能力的《台灣民主防衛租借法案》（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。去年10月，莫頓才率團訪問台灣、關島和菲律賓，當時還與總統蔡英文見面。
莫頓5月2日出席美國經濟智庫米爾肯研究院（Milken Institute）舉辦的論壇，論壇主題為「美國和中國：駕馭戰略競爭」（The United States and China: Navigating Strategic Competition），聚焦討論如何運用威嚇力避免衝突發生，在座的還有美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、歐巴馬政府任內的國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）、《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）與澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）。
在米勒解釋完台積電的晶片技術遠超過中國（中國雖聲稱他們擁有7奈米的技術，但實際上能大量投產的技術仍為14奈米，不過台積電已進展到3奈米，等於領先了4個世代），主持人詢問莫頓，美國在晶片政策上如何對中發揮威嚇？
莫頓回答，「有個為了威懾而浮出腦海的有趣想法，就是讓中國非常清楚，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電」，莫頓表示，他只是拋出想法，這不一定是最好的戰略，但必須思考這後續帶來的效應，他也提到，「台灣人當然不會喜歡這個主意」。
莫頓的回答立刻受到同黨的佛洛諾伊打斷，她說「炸掉台積電，如果你這樣做，將在一年內對全球產生2兆美元的經濟衝擊，並會讓世界各地的製造業陷入停擺」，佛洛諾伊直言，「這是一個糟糕的主意」。
莫頓解釋，他不是在宣傳這個想法，但他表示，「這些是美國決策者實際上正在積極辯論的一件事情」，他補充說，如果中國接管台積電，無論是類似香港的接管，還是實際入侵，中國能完好無損的奪取台積電，美國很可能會面臨同樣程度的經濟後果。
這不是第一次有美國政治人物說出炸毀台積電的提議。
美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）今年3月在杜拜的論壇主辦的安全論壇上，傳曾發言說「若中國犯台，美國將摧毀台積電」；不過歐布萊恩3月訪台後澄清，他當時的意思為，半導體產業不會在戰爭中存活下來，因為掌握半導體技術的工程師、科學家不可能想住在一個專制極權的共產社會裡；他認為如果戰爭發生，「這些人不會選擇留在台灣」，強調「唯一可能摧毀台灣半導體的敵人絕對是中國與中國共產黨，絕不會是美國。」
台灣國防部長邱國正今（8）日於立法院應邀列席立法院外交及國防委員會備詢前受訪時回應，「（美國）說要炸這個、炸那個，國軍怎會容許這種狀況？」他也說，任何人想要炸毀我國任何一樣設施，不管是保護，只要逾越規範，當然守土有責，守護國家人民和任何物資、戰略資源，本來就是國軍的責任。
論壇上還說了什麼？
晶片為現代經貿、科技、戰爭上的關鍵角色，莫頓出席的該場論壇也談及美國如何扶植國內晶片技術、同時遏制中國的晶片發展。
美國眾議院外交委員會主席麥考爾表示，COVID-19疫情後，美國開始正視半導體供應鏈、稀土、醫療資源的重要。美國希望將供應鏈從台灣這個掌握了90%先進晶片製造之島移轉出去，移到美國和其他盟友國家，「當我們看到來自中國共產黨的侵略日益增加，時間不多了」，他也說晶片法案是美國國會少數兩黨共同支持的法案之一。
佛洛諾伊則指出，因為中國軍民融合，中國任何商業技術都可被軍方沒收，美國關鍵的國安問題是要阻止先進晶片使中國的軍事能力大大提升；美國目標是要阻止中國自主開發高端晶片，而這是少數幾個可以通過出口管制和其他如投資管制等措施實現差異化的技術領域之一，預計將在6月發布有關措施，拉開一個中國需要數年才能完成的差距。
美國如何協防台灣也是該場次論壇的重點。今年4月初才訪台的麥考爾也提到有4筆3-5年前的軍售案武器至今仍未抵達台灣，他說蔡總統當時對他說，台灣需要武器，也需要像Starlink這樣的衛星通訊系統，以預備國際海纜被切斷、台灣遭封鎖時的韌性，以及對抗中國在印太地區情報偵蒐（ISR）的能力。
不過被問及美國是否會向台灣派軍？麥考爾表示，「這取決於美國人民，但我們必須做好準備，我們必須要有威懾力」，他說威懾展示實力，就會帶來和平；展現弱點則會招致侵略和衝突。
麥考爾補充，經濟也是關鍵，他說美國放棄了印太地區的貿易協定（TPP），現在中國試圖取代這方面的地位，他說美國需要完成與台灣的貿易協定，而也正為此努力。他也提到需要在印太地區部署武器系統以提供威懾。
被問及期待拜登政府任內能對中國完成哪些威嚇行動？莫頓表示，美國需要加快武器交付，他說當在加州與蔡總統會面時，她沒有提出任何新要求，她只是要求她訂購的所有東西都能迅速送達。莫頓也說，在印太地區像是北約（NATO）這樣的組織存在，需要開始建立並加強美國在該區域的聯盟。
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