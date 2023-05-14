AI繪圖步數（steps）越多越好嗎？以真人版《鏈鋸人》瑪奇瑪為例

文：巴洛克大叔

前言

以下測試同樣都是使用stable diffusion webui。

據我之前看過的網路文章或網路討論，大多是指繪圖步數越高則繪圖細節會越多，但其正面效益會隨著步數的持續增加而遞減。但我並沒有看到有人明確的描述細節的提昇到底是提昇在哪？可以提昇多少？效益的遞減又是怎麼遞減的？我只好自己測一次才會甘願了。 上次的《鏈鋸人》瑪奇瑪畫的太醜，我這次決心重畫一次。 我還是不知道到底要叫真紀真還是叫瑪奇瑪。

以下是我的測試內容，我簡單的列出圖片並講解我觀察到的現象就好。本來我的測法是10步一個階段，後來發現這樣產出的圖太多太雜，外加每10步一階段可能看不出變化，最後改成每20步一階段，最後測到120步確實是太誇張，這只是為了能夠產出6張圖讓我貼圖時比較對稱而已。

一、步數高，並不保證圖片就會更漂亮或更正確

提升步數造成的結果仍充滿隨機性，不一定步數多就會畫的正確或漂亮，例如下圖是以DPM++SDE Karras為採樣方式，本來畫的算是正確，但在60步與100步時眼睛反而變的略醜略歪。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui 眼睛在100步時反而變醜了

二、繪圖結果不一定會受步數影響，也有可能毫無變化

雖說大部份的情況下，步數的變化通常會影響到繪圖內容，不論是變好還是變壞，但這不是絕對的。下圖是以UniPC為採樣方式，到60步以後的圖就基本不變了，甚至到了100步／120步時的產出已經是連細節都完全一致了。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

三、畫面變大，不代表細節就一定可以變多

這是上一個項目的延伸題，在第二項測試中，我們觀察到UniPC到60步以後就不太變化了，我猜測是否因為畫面太小造成它的變化空間有限？所以我把畫面尺寸調大後再試一次（由600x800調整為1024x768）。

但很明顯的，畫面變大之後並沒有什麼改變，這次一樣是60步以後的圖就不太有變化了，而80步以後的三張圖連細節都完全一致。大圖片可以呈現的內容確實更多更豐富，但那是跟畫面尺寸有關，跟步數的增加沒什麼關係。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

四、LMS／DPM fast／PLMS這三種採樣方式，所需要的基本步數比別種採樣方式高，就是這樣而已

這個項目是為了我自己的妄想而測的，從我之前的測試中可知LMS／DPM fast／PLMS這三種採樣方式，在20～30步時是一定畫不好圖的，它必須有較高的基本步數，那我就懷疑它只是單純的比較沒力，還是它有藏招？也許在高步數時才能體現出它的威力？

顯然，它真的只是沒力而已，這三種都要在40～50步左右才能出圖，但步數繼續升高並沒有表現出什麼驚艷之處。以下貼出其中兩種採樣方式的圖做為代表就好。

LMS的結果：

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

DPM fast的結果：

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

五、細節就算真的有增加，也未必是加在你想要的地方

下圖以Euler a為例，這邊是一個典型的好例子，隨著步數增加，每次的圖片內容都有變化，而且都沒畫歪。但問題是它的細節也許是真的有隨著繪圖步數增加，但都加在沒意義的地方。

我們一般會期望細節可以加在重點部份，例如以下方人物圖來說就是會希望它能夠增加更多的人物細節／皮膚紋路／光影效果等等。結果它全在折騰那片背景，它就是把A招牌改成B招牌，或是把C建築改成D建築這樣改來改去不知所云。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

六、適可而止就好

下圖同樣以Euler a為例，這同樣是一個典型的好例子。步數的增加都有確實造成圖片的變化，而且細節確實是有提昇。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

縮圖也許不明顯，我直接抓出20步與120步的頭部來做對比：可以很明顯的看出20步時臉部像開了美顏，也缺乏光影效果，120步時就看的出皮膚紋路與光影效果了，髮部細節也增加許多。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui 20步

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui 120步

但為了追求這樣的效果就故意設成120步其實不是個划算的選擇，如果只是想要有更多的皮膚紋路與光影效果，40～60步之間就有達成不錯的成果了。步數再往後增加的效益已是肉眼難辨，繪圖時間與繪圖效果不成正比，沒有CP值。

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui 40步

七、想光靠步數增加細節不切實際

這步就不用上圖了，這是上面所有圖片的觀察總結，從上面的圖片可以發現，步數的增加也許能夠對圖片造成一些正向變化，但這些變化是微小且不可控的。最終的繪圖成品差異都不算太大，甚至還有幾個越弄越糟的例子。

因此若真想精心打造一張高細節的複雜圖片，從別的地方下手也許效益更明顯。例如修改prompt或是引入一些圖片美化的外掛等等。再嫌不足可以用inpant等方式慢慢去刻，反正都會比一直狂加步數實在。

我個人的想法是也許步數設成20～30左右就夠了，若覺得不足就直接從其它地方去做改善比較實際，圖片主體在20～30步就算完成了，之後增加更多的步數意義已經不大，可能僅是微小的錦上添花，甚至是畫蛇添足。

八、動漫風格也測一下

這邊沒什麼話要說，只是想看看動漫風格的效果而已

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

圖片來源：巴洛克大叔 via stable diffusion webui

總結

步數高並不保證圖片就會更漂亮或更正確。

繪圖結果不一定會受步數影響，也有可能毫無變化。

畫面變大不代表細節就一定可以變多。

LMS／DPM fast／PLMS沒有藏招，它們真的只是單純的低步數就畫不出圖。

細節就算真的有增加，也未必是加在你想要的地方。

步數的增加適可而止就好。

想光靠步數增加細節不切實際。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：AI繪圖-繪圖步數(steps)越高會越好嗎?(以真人版鏈鋸人瑪奇瑪為例)

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航