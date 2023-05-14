AI繪圖步數（steps）越多越好嗎？以真人版《鏈鋸人》瑪奇瑪為例
我們想讓你知道的是
據我之前看過的網路文章或網路討論，大多是指繪圖步數越高則繪圖細節會越多，但其正面效益會隨著步數的持續增加而遞減。但我並沒有看到有人明確的描述細節的提昇到底是提昇在哪？可以提昇多少？效益的遞減又是怎麼遞減的？我只好自己測一次才會甘願了。
文：巴洛克大叔
前言
以下測試同樣都是使用stable diffusion webui。
- 據我之前看過的網路文章或網路討論，大多是指繪圖步數越高則繪圖細節會越多，但其正面效益會隨著步數的持續增加而遞減。但我並沒有看到有人明確的描述細節的提昇到底是提昇在哪？可以提昇多少？效益的遞減又是怎麼遞減的？我只好自己測一次才會甘願了。
- 上次的《鏈鋸人》瑪奇瑪畫的太醜，我這次決心重畫一次。
- 我還是不知道到底要叫真紀真還是叫瑪奇瑪。
以下是我的測試內容，我簡單的列出圖片並講解我觀察到的現象就好。本來我的測法是10步一個階段，後來發現這樣產出的圖太多太雜，外加每10步一階段可能看不出變化，最後改成每20步一階段，最後測到120步確實是太誇張，這只是為了能夠產出6張圖讓我貼圖時比較對稱而已。
一、步數高，並不保證圖片就會更漂亮或更正確
提升步數造成的結果仍充滿隨機性，不一定步數多就會畫的正確或漂亮，例如下圖是以DPM++SDE Karras為採樣方式，本來畫的算是正確，但在60步與100步時眼睛反而變的略醜略歪。
二、繪圖結果不一定會受步數影響，也有可能毫無變化
雖說大部份的情況下，步數的變化通常會影響到繪圖內容，不論是變好還是變壞，但這不是絕對的。下圖是以UniPC為採樣方式，到60步以後的圖就基本不變了，甚至到了100步／120步時的產出已經是連細節都完全一致了。
三、畫面變大，不代表細節就一定可以變多
這是上一個項目的延伸題，在第二項測試中，我們觀察到UniPC到60步以後就不太變化了，我猜測是否因為畫面太小造成它的變化空間有限？所以我把畫面尺寸調大後再試一次（由600x800調整為1024x768）。
但很明顯的，畫面變大之後並沒有什麼改變，這次一樣是60步以後的圖就不太有變化了，而80步以後的三張圖連細節都完全一致。大圖片可以呈現的內容確實更多更豐富，但那是跟畫面尺寸有關，跟步數的增加沒什麼關係。
四、LMS／DPM fast／PLMS這三種採樣方式，所需要的基本步數比別種採樣方式高，就是這樣而已
這個項目是為了我自己的妄想而測的，從我之前的測試中可知LMS／DPM fast／PLMS這三種採樣方式，在20～30步時是一定畫不好圖的，它必須有較高的基本步數，那我就懷疑它只是單純的比較沒力，還是它有藏招？也許在高步數時才能體現出它的威力？
顯然，它真的只是沒力而已，這三種都要在40～50步左右才能出圖，但步數繼續升高並沒有表現出什麼驚艷之處。以下貼出其中兩種採樣方式的圖做為代表就好。
LMS的結果：
DPM fast的結果：
五、細節就算真的有增加，也未必是加在你想要的地方
下圖以Euler a為例，這邊是一個典型的好例子，隨著步數增加，每次的圖片內容都有變化，而且都沒畫歪。但問題是它的細節也許是真的有隨著繪圖步數增加，但都加在沒意義的地方。
我們一般會期望細節可以加在重點部份，例如以下方人物圖來說就是會希望它能夠增加更多的人物細節／皮膚紋路／光影效果等等。結果它全在折騰那片背景，它就是把A招牌改成B招牌，或是把C建築改成D建築這樣改來改去不知所云。
六、適可而止就好
下圖同樣以Euler a為例，這同樣是一個典型的好例子。步數的增加都有確實造成圖片的變化，而且細節確實是有提昇。
縮圖也許不明顯，我直接抓出20步與120步的頭部來做對比：可以很明顯的看出20步時臉部像開了美顏，也缺乏光影效果，120步時就看的出皮膚紋路與光影效果了，髮部細節也增加許多。
但為了追求這樣的效果就故意設成120步其實不是個划算的選擇，如果只是想要有更多的皮膚紋路與光影效果，40～60步之間就有達成不錯的成果了。步數再往後增加的效益已是肉眼難辨，繪圖時間與繪圖效果不成正比，沒有CP值。
七、想光靠步數增加細節不切實際
這步就不用上圖了，這是上面所有圖片的觀察總結，從上面的圖片可以發現，步數的增加也許能夠對圖片造成一些正向變化，但這些變化是微小且不可控的。最終的繪圖成品差異都不算太大，甚至還有幾個越弄越糟的例子。
因此若真想精心打造一張高細節的複雜圖片，從別的地方下手也許效益更明顯。例如修改prompt或是引入一些圖片美化的外掛等等。再嫌不足可以用inpant等方式慢慢去刻，反正都會比一直狂加步數實在。
我個人的想法是也許步數設成20～30左右就夠了，若覺得不足就直接從其它地方去做改善比較實際，圖片主體在20～30步就算完成了，之後增加更多的步數意義已經不大，可能僅是微小的錦上添花，甚至是畫蛇添足。
八、動漫風格也測一下
這邊沒什麼話要說，只是想看看動漫風格的效果而已
總結
- 步數高並不保證圖片就會更漂亮或更正確。
- 繪圖結果不一定會受步數影響，也有可能毫無變化。
- 畫面變大不代表細節就一定可以變多。
- LMS／DPM fast／PLMS沒有藏招，它們真的只是單純的低步數就畫不出圖。
- 細節就算真的有增加，也未必是加在你想要的地方。
- 步數的增加適可而止就好。
- 想光靠步數增加細節不切實際。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：AI繪圖-繪圖步數(steps)越高會越好嗎?(以真人版鏈鋸人瑪奇瑪為例)
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。