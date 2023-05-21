2023/05/21,
司法

老翁病逝11年遺體留在醫院不處理，子女可能成立遺棄屍體罪？

老翁病逝11年遺體留在醫院不處理，子女可能成立遺棄屍體罪？
Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

親人過世後喪葬問題完全由子女負責嗎？如果不處理會有什麼後果呢？台北市就有一個案例拖了10年，最終遭以遺棄屍體罪起訴，為何不處理後事會觸犯刑法呢？一起來看看。

根據新聞報導，台北市一名張姓老翁在11年前病逝於榮民總醫院，最初其女兒以生活繁忙為由遲遲未到醫院處理父親後事，之後醫院屢次通知又以「父親希望與母親葬在一起」為由拒絕院方提供協助處理後事的方案、不願意領回遺體。

一拖10年過去，醫院只好向警方報案遺棄屍體罪，該案在去年起訴，法院將於今年5月24日宣判。

為什麼喪葬問題可能會跟刑法的遺棄屍體罪有關連？一起來看看《法操》的分析。

侵害屍體罪

就一般大眾的想像，遺棄屍體不都是跟其他犯罪行為一同發生的嗎？例如日前在新北市發生的汽車旅館雙屍案，就是把疑因吸毒過量暴斃的兩名少女藏在旅館樓梯間，因此遭到殺人、遺棄屍體、毒品等罪送辦；或是父母因照顧不慎等原因害年幼的子女死亡，想在東窗事發前毀屍滅跡這類的情形。

遺棄屍體其實是《刑法》第247條侵害屍體罪中其中一種構成要件態樣，並且第250條有對直系血親尊親屬犯犯該罪，將加重二分之一刑度的規定。

《中華民國刑法》
第247條
損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。
損壞、遺棄或盜取遺骨、遺髮、殮物或火葬之遺灰者，處五年以下有期徒刑。
前二項之未遂犯罰之。

根據最高法院的見解，認為這裡的遺棄指的是「不依當地的風俗習慣埋葬或火化屍體，而積極地將屍體移置他地，加以遺棄，或消極地離去，使屍體棄置於原地」（最高法院 108 年度台非字第 93 號刑事判決

也就是說除了積極的棄置屍體以外，以被動（不作為）的方式把屍體留在原地都屬於成立的要件，也有學說認為不作為的棄屍必須是具有殯葬義務之人才會成立，也就是像此案家屬遲遲沒有辦理親人後事的狀況。

所以依照《刑法》規定，把親人的遺體留在醫院不處理的情況確實有可能成立遺棄屍體罪。不過與試圖隱藏犯罪等行為相比，其實對於社會沒造成多大危害，甚至更接近於倫理道德層面的問題，通常情況下還是比較容易獲得不／緩起訴處分，或是無罪／緩刑的判決。

真的沒有能力殮葬該怎麼辦？

在民法上，雖然學界通說和法院實務都認為人死了之後，會從權利主體變成權利客體，也就是從「人」變成「物」，而遺體跟骨灰也都與遺產一樣由繼承人公同共有。

不過除了埋葬、管理、祭祀及供養的目的之外，不能任意使用、收益和處分，反之下葬的方式也必須由繼承人全體決定。同時也不可以拋棄物權，因為拋棄先人的屍體、遺骸是違反公序良俗的行為，依照《民法》第72條無效。

所以死者之親人還是必須承擔處理其後事的責任，若真的沒有能力處理家人的後事，除了醫院可能提供公祭的方案或協助找尋基金會協助之外，依照《社會救助法》第24條規定「死亡而無遺屬與遺產者，應由當地鄉（鎮、市、區）公所辦理葬埋」也就是會由全民買單。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】不處理父母後事，子女可能成立遺棄屍體罪？

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：


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