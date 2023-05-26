「腦神經年齡」磁振造影可預測失智風險，哪些人屬於高風險群？

文：曾文毅醫師

醫學上的失智症診斷，是根據臨床症狀、腦退化萎縮的區域，以及病理特徵來分類，包括：阿茲海默症（占五、六成）、血管性失智症（占兩成）、額顳葉失智症（占一成）、路易氏體失智症（占一成）。這些疾病各有特殊的臨床表現、腦部萎縮區域，以及病理切片的特徵。

一個人發生失智前15到20年，大腦其實已開始產生變化，期間可能都還沒出現明顯症狀，一旦出現症狀時，便難以修復了。「高齡」是失智症最大危險因子，但這不代表年輕就不會失智。

失智症是一種症狀群，而非某個疾病的特定診斷。在台灣，失智症患者約有35萬人。而所謂的失智症前期，即「輕度知能障礙」患者，預估約有70萬人，但因症狀輕微容易被忽略，直到症狀嚴重時才去醫院檢查，往往為時已晚。

在醫學如此發達的今日，我們對失智症仍然沒轍，找不到有效治療方法，只能及早檢測，及早預防。然而，目前臨床仍無一項檢查可事先偵測出這些隱性失智症患者，因此無法達到早期診斷、早期治療的目標。

臨床上常見診斷失智症的工具包括：

一：量表。一種是快速篩檢量表，作答花費約七、八分鐘，這種方式適合大量篩檢，缺點是準確性較低，容易出現偽陰性或偽陽性，如識字能力不足或中文程度不佳的人，對於閱讀量表會有困難，不只作答速度慢，解讀敘述也可能有誤解，最終導致分數太低。另一種是長時間的結構訪談量表，儘管比快速篩檢來得準確，但仍會有過於耗時或主觀的缺點。

二： 驗血。甲狀腺功能、腎功能、肝功能、電解質、梅毒、葉酸、維生素B12等。以上檢查項目若異常也會造成認知功能障礙。

三： 影像。利用磁振造影（MRI）觀察腦部，排除中風、腦腫瘤或腦結構異常狀況，因為這些病變也有可能造成失智症狀。

若量表結果顯示認知功能有明顯低下，而且了排除血液檢查及腦部影像的異常之後，才會診斷為失智症。

其中臨床上最常用來診斷失智症的工具，包括臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）、蒙特利爾認知評估量表（Montreal Cognitive Assessment, MOCA）、簡短智能測驗（Mini-Mental State Examination, MMSE），以及神經心理檢查等。不過，這些都用於評估「當下」認知功能退化的嚴重程度，沒辦法用來預測失智症風險或病程進展，為失智高危險群提出預防措施的建議。

如今有一項創新技術，檢測大腦年齡，叫做「腦神經年齡（axonal brain age）」磁振造影檢查。解決了上述的缺點，只要掃描15至25分鐘的磁振造影，人工智慧（AI）就能分析你的大腦健康，並預估你未來的失智風險，好處是客觀、精準、敏銳、無輻射、無傷害，特別是可以在有症狀前提早預測失智風險。

腦神經年齡，亦可稱作腦齡、腦年齡。就像膚齡、骨齡一樣，腦齡甚至透露你全身健康狀態，比你想得更廣更深。這種檢查是透過分析大腦「白質」的「神經纖維束」，評估一個人的腦神經是否退化得比同齡正常人嚴重，提早在還沒出現症狀時，預測失智風險並有效介入。

大腦神經纖維束是什麼呢？想像它是大腦的電線，傳送訊號，而這些訊號以不同形式傳送，形成人腦不同的認知功能。神經纖維束的外層包著髓鞘（myelin），而髓鞘就像是一層膜，髓鞘健康，腦神經纖維束就完整，訊號自然傳導快速、有效率且精準。

我們在動作、說話的時候，都是毫秒中切換，因此訊號傳送當然也要快速，才足以應付我們的生活運作，但隨年紀越大，腦神經束會有所破損，變得不健康，進而影響訊號傳導速度，我們動作就會變得卡卡的，日常功能無法順暢進行，例如記憶力減退、專注力變差、反應速度變慢等。腦神經結構退化嚴重者，則會導致失智，輕微者則不會。

市面上有關腦年齡的預測，大部分使用腦部較為巨觀的變化，像是灰質、白質的體積（volume）之萎縮情形等。而過去研究顯示，白質神經束（white matter tract bundles）的微結構（microstructure）變化，如神經束的完整性（integrity），對於老化進程更敏銳。

新型技術「腦年齡預測（Brain Age Prediction, BAP）」即是利用「水分子擴散技術」的影像資料，來觀察大腦白質的結構變化，再運用大量腦影像資料，透過機器學習的訓練，建立腦年齡的預測模型。這種方式所演算出的腦年齡，著重在腦神經連結的退化，在臨床症狀或認知功能的退化上，比灰質更具關聯性。

腦年齡若退化超過五歲以上，為失智症潛在風險群，建議要定期追蹤；而若退化10歲以上化10歲以上即代表明顯老化，未來2到3年內可能會發生輕度認知功能障礙，10年後失智風險將增加兩到三倍；《阿茲海默氏病雜誌（Journal of Alzheimer’s Disease）》一項最新研究指出，腦年齡退化9歲以上，兩年內極有可能從「臨床失智評估量表（CDR）」的疑似失智轉變為輕度失智。然而，若退化小於3.22歲，是有機會從疑似失智逆轉為認知正常。