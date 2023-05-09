歷史系的學生畢業後能做什麼？台大學習規劃辦公室：學生可把不同的能力組合在一起，「創造」一個自己的職位

歷史系的學生畢業後能做什麼？一名台大歷史系的學生抱著這個疑惑，走進台大博雅教學館5樓的「學習規劃辦公室」。

他和大學校園裡隨處可見的學生一樣，閒暇時間就會上網看劇，不同的是他喜歡在劇中「找bug」，像是不符合時空背景的服裝及對白，這也是他選擇讀歷史系的原因。有人建議他去戲劇系上課，學寫劇本、讀相關理論甚至演戲，但他怎麼想、都不覺得這是他想要的。

「學習規劃師」鄭立明和他一起找出了答案，國外有一種影視產業的職業叫做「劇本醫生」，穿越劇、古裝劇等需要歷史考究的戲劇類型，寫完劇本後就要給劇本醫生做檢查，「他很開心，說他終於找到一個方向了」，鄭立明說道。

談未來，就跟聊要吃什麼、去哪裡旅行一樣自然

平日師生熙來攘往的博雅教學館5樓，走出電梯左手邊就是台大的學習規劃辦公室，不像「辦公室」3個字給人冷冰冰的感受，明亮、開放是這個空間給人的第一印象。學習規劃辦公室執行長鄭如珊說：「我們覺得空間其實也是一件很重要的事情，就是學生走進來、如何看到這裡的氛圍」，採訪當時正是一個溫暖乾燥的週五下午，在他說話的同時，陽光從背後的大片窗戶照進來。

學習規劃辦公室於2021年8月成立，它位處的博雅教學館在偏校園中心的位置。鄭如珊不想讓「學習規劃」被學生以為是心裡諮商或輔導，而是要學生覺得，自己「未來想做什麼」這件事情，其實跟聊要吃什麼、去哪裡旅行是一樣自然的。

想要使用學習規劃服務的台大學生，線上登記過後就會由學習規劃師帶領進行約1小時的會談。會談一開始會以適當的引導，了解個人所處的狀態，再透過對話、卡牌、學習單等方式，帶領學生做自我探索或認識校內資源，並規劃課程選修。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 「價值卡」讓學生選擇哪些人生價值是自己想要的，學習規劃師會引導學生，讓他們知道這些價值觀可以延伸到哪一些職業。

鄭立明秀出了3種用來引導學生的卡牌，第一種是「價值卡」，讓學生能具體釐清自己想要的價值是什麼，接著透過規劃師的引導，來了解這些價值觀可以延伸到哪一些職業，另外兩種則是用來混搭價值卡使用的「職業卡」和「能力卡」，各種方式配搭之下，就可以讓學生更加了解自己的興趣和能力所在。

鄭立明表示，目前來到辦公室的學生之中，最多來自生農學院，再來是文學院、社會科學院。生農學院是因為其科系本來就是台大最多的，學生基數較大，許多學院內生傳系、農藝系與森林系的學生會來談話，是希望可以往媒體、行銷傳播等方向多元發展。

不過，有一名讀園藝系的學生，早在高中時就立志要當青農，卻不斷被周圍的人質疑：「你確定嗎？」而規劃師利用卡牌來讓學生做價值的排序，發現相較於物質層面的享受，他心中更多的是對環境、對土地等等精神層面的關懷，因此他最後就決定不再聽同學的勸說，還是要走自己的路。規劃師也建議他雙主修台大的創新設計學位，並在創新學院內的專案中，進一步研究他感興趣的魚菜共生議題。

難以定向、缺乏資源的學生，在辦公室找到方向

因為想當國文老師，中文系國際班的學生張裴恩遠從3000公里外的馬來西亞來到台大學中文，卻發現自己的程度已經比其他班上的學生好得多，課程多半無法符合他的中文程度，甚至感覺自己沒有想像中這麼喜歡中文，讓他對未來感到迷惘。

來到學習規劃辦公室後，規劃師了解到他有在做華語家教，鄭立明說：「他在談到這段的時候臉上非常有光！」，張裴恩也表示若非經過這樣的深談，不會發現原來自己熱愛教學，並從「教會人」的過程得到成就感，而台大中文系並沒有華語教學相關的訓練，因此規劃師和他討論如何使用學校資源。

後來，張裴恩除了修課外，也去接了線上華語家教，並申請華語教學研究所。他認為規劃師對他的幫助在於，能放心暢聊自己的顧慮和未來的不確定性，就算不知道自己要做什麼也沒關係，規劃師會好好地和他分析自己現在的狀態，引發他的思考、確認未來的方向。

政治系國際關係組的學生潘羽鉉則是早就決定要往管理顧問的方向前進，但他認為自己如果單純雙主修管理學院的科系，就好像只是複製出另一個管院的人才，他想要的是能在管顧產業中走出自己的特色。規劃師與他討論方向後，他除了修習管院的課程，還結合工商心理的領域專長和日本文化學程，讓自己和純管院的學生有所區別。

雖然潘羽鉉是自己探索決定要成為管顧，但他在確定方向之時來到學習規劃辦公室，讓他有更進一步的資源和想法，「我更加篤定我的方向，然後繼續往這個方向努力」。

其實很多學生來到辦公室時，心裡面都已經有了答案，只是想增加信心而已，「那我們就是建立安全感，盡量讓他覺得，他不用擔心，他其實可以走出他的舒適圈」，鄭如珊說道。

「創造」新的職業也是一種方向

在科技當道的年代，文組學生對未來充滿焦慮，鄭立明說：「我覺得人社的學生就是要看到自己的能力」，他認為人社學生的口語表達能力普遍較佳，善加利用就有機會創造出不同的職業道路。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 「職業卡」上陳列了各式各樣的職業名稱，可以搭配價值卡使用，讓學生做配對、尋找可能的未來走向。但在同時，學習規劃辦公室更建議學生把不同的能力組合在一起，「創造」一個自己的職位。

鄭立明表示，學習規劃辦公室會鼓勵學生把不同的能力組合在一起，「創造」一個自己的職位，就像當前許多職業是因應時代潮流創造出來的，例如許多網路上知名的網紅、YouTuber依照經營和頻道性質各有長才，像是行銷、英文、科學、美妝等等。

就算不是創造，學生也能利用資源去了解更多職業的可能性，像是立志成為劇本醫生的歷史系學生，在與規劃師深入談話、搜集資料以前，根本不知道自己的興趣和專長能夠結合成一個職業。