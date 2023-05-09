歷史系的學生畢業後能做什麼？台大學習規劃辦公室：學生可把不同的能力組合在一起，「創造」一個自己的職位
我們想讓你知道的是
台大學習規劃辦公室成立近2年，幫助超過500名台大學生釐清自己未來的方向。走出學習規劃辦公室的歷史系學生，發現自己能成為一名「劇本醫生」；想成為管理顧問的政治系學生，則了解到如何運用資源，讓自己走出與其他管顧不一樣的路。
歷史系的學生畢業後能做什麼？一名台大歷史系的學生抱著這個疑惑，走進台大博雅教學館5樓的「學習規劃辦公室」。
他和大學校園裡隨處可見的學生一樣，閒暇時間就會上網看劇，不同的是他喜歡在劇中「找bug」，像是不符合時空背景的服裝及對白，這也是他選擇讀歷史系的原因。有人建議他去戲劇系上課，學寫劇本、讀相關理論甚至演戲，但他怎麼想、都不覺得這是他想要的。
「學習規劃師」鄭立明和他一起找出了答案，國外有一種影視產業的職業叫做「劇本醫生」，穿越劇、古裝劇等需要歷史考究的戲劇類型，寫完劇本後就要給劇本醫生做檢查，「他很開心，說他終於找到一個方向了」，鄭立明說道。
談未來，就跟聊要吃什麼、去哪裡旅行一樣自然
平日師生熙來攘往的博雅教學館5樓，走出電梯左手邊就是台大的學習規劃辦公室，不像「辦公室」3個字給人冷冰冰的感受，明亮、開放是這個空間給人的第一印象。學習規劃辦公室執行長鄭如珊說：「我們覺得空間其實也是一件很重要的事情，就是學生走進來、如何看到這裡的氛圍」，採訪當時正是一個溫暖乾燥的週五下午，在他說話的同時，陽光從背後的大片窗戶照進來。
學習規劃辦公室於2021年8月成立，它位處的博雅教學館在偏校園中心的位置。鄭如珊不想讓「學習規劃」被學生以為是心裡諮商或輔導，而是要學生覺得，自己「未來想做什麼」這件事情，其實跟聊要吃什麼、去哪裡旅行是一樣自然的。
想要使用學習規劃服務的台大學生，線上登記過後就會由學習規劃師帶領進行約1小時的會談。會談一開始會以適當的引導，了解個人所處的狀態，再透過對話、卡牌、學習單等方式，帶領學生做自我探索或認識校內資源，並規劃課程選修。
鄭立明秀出了3種用來引導學生的卡牌，第一種是「價值卡」，讓學生能具體釐清自己想要的價值是什麼，接著透過規劃師的引導，來了解這些價值觀可以延伸到哪一些職業，另外兩種則是用來混搭價值卡使用的「職業卡」和「能力卡」，各種方式配搭之下，就可以讓學生更加了解自己的興趣和能力所在。
鄭立明表示，目前來到辦公室的學生之中，最多來自生農學院，再來是文學院、社會科學院。生農學院是因為其科系本來就是台大最多的，學生基數較大，許多學院內生傳系、農藝系與森林系的學生會來談話，是希望可以往媒體、行銷傳播等方向多元發展。
不過，有一名讀園藝系的學生，早在高中時就立志要當青農，卻不斷被周圍的人質疑：「你確定嗎？」而規劃師利用卡牌來讓學生做價值的排序，發現相較於物質層面的享受，他心中更多的是對環境、對土地等等精神層面的關懷，因此他最後就決定不再聽同學的勸說，還是要走自己的路。規劃師也建議他雙主修台大的創新設計學位，並在創新學院內的專案中，進一步研究他感興趣的魚菜共生議題。
難以定向、缺乏資源的學生，在辦公室找到方向
因為想當國文老師，中文系國際班的學生張裴恩遠從3000公里外的馬來西亞來到台大學中文，卻發現自己的程度已經比其他班上的學生好得多，課程多半無法符合他的中文程度，甚至感覺自己沒有想像中這麼喜歡中文，讓他對未來感到迷惘。
來到學習規劃辦公室後，規劃師了解到他有在做華語家教，鄭立明說：「他在談到這段的時候臉上非常有光！」，張裴恩也表示若非經過這樣的深談，不會發現原來自己熱愛教學，並從「教會人」的過程得到成就感，而台大中文系並沒有華語教學相關的訓練，因此規劃師和他討論如何使用學校資源。
後來，張裴恩除了修課外，也去接了線上華語家教，並申請華語教學研究所。他認為規劃師對他的幫助在於，能放心暢聊自己的顧慮和未來的不確定性，就算不知道自己要做什麼也沒關係，規劃師會好好地和他分析自己現在的狀態，引發他的思考、確認未來的方向。
政治系國際關係組的學生潘羽鉉則是早就決定要往管理顧問的方向前進，但他認為自己如果單純雙主修管理學院的科系，就好像只是複製出另一個管院的人才，他想要的是能在管顧產業中走出自己的特色。規劃師與他討論方向後，他除了修習管院的課程，還結合工商心理的領域專長和日本文化學程，讓自己和純管院的學生有所區別。
雖然潘羽鉉是自己探索決定要成為管顧，但他在確定方向之時來到學習規劃辦公室，讓他有更進一步的資源和想法，「我更加篤定我的方向，然後繼續往這個方向努力」。
其實很多學生來到辦公室時，心裡面都已經有了答案，只是想增加信心而已，「那我們就是建立安全感，盡量讓他覺得，他不用擔心，他其實可以走出他的舒適圈」，鄭如珊說道。
「創造」新的職業也是一種方向
在科技當道的年代，文組學生對未來充滿焦慮，鄭立明說：「我覺得人社的學生就是要看到自己的能力」，他認為人社學生的口語表達能力普遍較佳，善加利用就有機會創造出不同的職業道路。
鄭立明表示，學習規劃辦公室會鼓勵學生把不同的能力組合在一起，「創造」一個自己的職位，就像當前許多職業是因應時代潮流創造出來的，例如許多網路上知名的網紅、YouTuber依照經營和頻道性質各有長才，像是行銷、英文、科學、美妝等等。
就算不是創造，學生也能利用資源去了解更多職業的可能性，像是立志成為劇本醫生的歷史系學生，在與規劃師深入談話、搜集資料以前，根本不知道自己的興趣和專長能夠結合成一個職業。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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