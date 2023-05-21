《明明過得不好卻裝沒事》：計程車司機對我說，每個人的人生中，都有三次機會

文：學字的人

人生中的三次機會

我在計程車上，從司機口中聽到一個令人意外的故事。

那名司機的本業並非計程車司機，而是一家公司的高層。公司正在進行某個計畫，為此他親自出來開計程車。只要載到年輕乘客，就跟對方聊聊現在年輕人有什麼煩惱，於是他問我有什麼煩惱。

這下我可煩惱了。

不知道該說什麼，我反問他：你有沒有什麼話想跟我說？

他思考了一下，開口道：每個人的人生中，都有三次機會。

大部分的人認為「機會」不外乎是中樂透頭彩、獨一無二的好運降臨，或是遇上特別的貴人。但那些並不是機會，而是已經完成的好運。

事實上，人生中那樣的好運還不知道到底會不會發生呢！

我所謂人生中會遇到的三次機會是：

第一：放棄不對的人或不對的事的機會。

這個機會絕對不要錯過。如果錯過，你就會繼續在不對的人或事上浪費寶貴的生命。一直做不對的事對未來沒有幫助，還會持續受到傷害。人的心靈受過傷後，當再遇到新的挑戰或想要重新開始時，就會失去必要的勇氣。

第二：珍惜真心愛護自己的人的機會。

人很奇特，再好的事物，時間久了都會習以為常。這是人類最大的問題。習慣之後，感謝和珍惜的心就消失了，把這世上獨一無二的人的關心視為理所當然。這種狀況持續下去，就會漸漸忽視對方的好，只注意到對方的不足，越看越不順眼，感情逐漸冷卻。直到失去真正應該珍惜的人，成為孤身一人後，才感到後悔、痛苦。因為往後的人生可能都不會再遇到那樣的人了。

如果現在你身邊有這樣的人，不管是伴侶或朋友，真心為你著想、喜歡你、珍惜你、想要與你共度人生，請不要放棄這個機會，珍惜對方的心意，守護那個珍貴的人。

第三：無論年紀或處於怎樣的環境，每個人一定都有擅長的事。

我當上班族這麼多年，見過無數年輕人，每個人都有不同的興趣和性格，我一直相信他們都有自己拿手的事。我並非在鼓勵人辭去工作、離開職場尋找自己拿手的事。當然你想這麼做也可以，但我想強調的是，不要放棄在生活中找尋自己喜歡的事的機會。不管生活中有什麼暫時的阻礙，或者現實的限制，每個人都有機會在生活中找到自己喜歡的事。不要輕言放棄。通常你喜歡的事，隨著時間累積就會成為擅長的事。

最後我想再多加一個：愛自己的機會。

我們難免會遇上沒人安慰、無法再次站起來的挫折，就像海浪沖垮沙堡那樣，人心也會瞬間崩毀。

這種時候你可以做的，就是多愛自己一點。千萬不要忘了，你有愛自己的機會。

更深入地了解自己，對自己更加寬容。當發現自己的速度過快時，也能夠緩一緩，認真地為自己著想。

我在與司機先生的談話中，不知不覺就抵達目的地了。

我整理東西準備下車時，司機又對我說：

綻放光采的年輕人，不要因為眼前一點小事而氣餒，不管今天或明天，都祝你幸福。

書籍介紹

本文摘錄自《明明過得不好卻裝沒事》，新經典出版

作者：學字的人

譯者：馮燕珠

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Photo Credit: 新經典

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航