《明明過得不好卻裝沒事》：計程車司機對我說，每個人的人生中，都有三次機會
我們想讓你知道的是
我在計程車上，從司機口中聽到一個令人意外的故事。那名司機的本業並非計程車司機，而是一家公司的高層。公司正在進行某個計畫，為此他親自出來開計程車。只要載到年輕乘客，就跟對方聊聊現在年輕人有什麼煩惱，於是他問我有什麼煩惱。
文：學字的人
人生中的三次機會
我在計程車上，從司機口中聽到一個令人意外的故事。
那名司機的本業並非計程車司機，而是一家公司的高層。公司正在進行某個計畫，為此他親自出來開計程車。只要載到年輕乘客，就跟對方聊聊現在年輕人有什麼煩惱，於是他問我有什麼煩惱。
這下我可煩惱了。
不知道該說什麼，我反問他：你有沒有什麼話想跟我說？
他思考了一下，開口道：每個人的人生中，都有三次機會。
大部分的人認為「機會」不外乎是中樂透頭彩、獨一無二的好運降臨，或是遇上特別的貴人。但那些並不是機會，而是已經完成的好運。
事實上，人生中那樣的好運還不知道到底會不會發生呢！
我所謂人生中會遇到的三次機會是：
第一：放棄不對的人或不對的事的機會。
這個機會絕對不要錯過。如果錯過，你就會繼續在不對的人或事上浪費寶貴的生命。一直做不對的事對未來沒有幫助，還會持續受到傷害。人的心靈受過傷後，當再遇到新的挑戰或想要重新開始時，就會失去必要的勇氣。
第二：珍惜真心愛護自己的人的機會。
人很奇特，再好的事物，時間久了都會習以為常。這是人類最大的問題。習慣之後，感謝和珍惜的心就消失了，把這世上獨一無二的人的關心視為理所當然。這種狀況持續下去，就會漸漸忽視對方的好，只注意到對方的不足，越看越不順眼，感情逐漸冷卻。直到失去真正應該珍惜的人，成為孤身一人後，才感到後悔、痛苦。因為往後的人生可能都不會再遇到那樣的人了。
如果現在你身邊有這樣的人，不管是伴侶或朋友，真心為你著想、喜歡你、珍惜你、想要與你共度人生，請不要放棄這個機會，珍惜對方的心意，守護那個珍貴的人。
第三：無論年紀或處於怎樣的環境，每個人一定都有擅長的事。
我當上班族這麼多年，見過無數年輕人，每個人都有不同的興趣和性格，我一直相信他們都有自己拿手的事。我並非在鼓勵人辭去工作、離開職場尋找自己拿手的事。當然你想這麼做也可以，但我想強調的是，不要放棄在生活中找尋自己喜歡的事的機會。不管生活中有什麼暫時的阻礙，或者現實的限制，每個人都有機會在生活中找到自己喜歡的事。不要輕言放棄。通常你喜歡的事，隨著時間累積就會成為擅長的事。
最後我想再多加一個：愛自己的機會。
我們難免會遇上沒人安慰、無法再次站起來的挫折，就像海浪沖垮沙堡那樣，人心也會瞬間崩毀。
這種時候你可以做的，就是多愛自己一點。千萬不要忘了，你有愛自己的機會。
更深入地了解自己，對自己更加寬容。當發現自己的速度過快時，也能夠緩一緩，認真地為自己著想。
我在與司機先生的談話中，不知不覺就抵達目的地了。
我整理東西準備下車時，司機又對我說：
綻放光采的年輕人，不要因為眼前一點小事而氣餒，不管今天或明天，都祝你幸福。
書籍介紹
本文摘錄自《明明過得不好卻裝沒事》，新經典出版
作者：學字的人
譯者：馮燕珠
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。